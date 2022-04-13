Günlük burç yorumları: 13 Nisan Çarşamba günü tüm burç yorumları!

13 Nisan Çarşamba yani ayın on üçüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 13 Nisan Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Büyük bir görev için gereken sermaye sende var. Asıl soru bunu ne zaman ve nasıl kullanacağın. Şu sıralar iş hayatın yoğun geçiyor olabilir. İş hayatının yoğunluğundan ötürü beslenme ve sağlık gibi önemli konuları geri plana atmamalı kendini abur cubura vermemelisin.

BOĞA

Profesyonel cephede bir projenin vazgeçilmez bir üyesi olmak üzeresiniz. Sadece pozitif düşünce tarzınız bile bazılarını depresyondan kurtarabilir. Mali açıdan değişken bir durum yaşayabilirsiniz, ancak işler lehinize dönecektir. Tartışmalı bir aile sorunu dostane bir şekilde gündeme gelecek ve çözüme kavuşacaktır.

İKİZLER

Birinin ısrar ettiği bir harcamayı yapmadan önce biraz düşünün. İş hayatında yarıda bıraktığınız ve zamanla unutulan bir iş bugün yeniden gündeme gelebilir. Aile cephesinden yeni düğün haberleri var. Bugün aklınızın bir kenarında sürekli yeni yerlere gitmenin hayali olacak.

YENGEÇ

Kârlı bir mali plandan etkilenebilirsiniz, ancak en iyisi alttaki küçük yazıları okumaktır. Bir aile üyesinin sağlığı biraz endişe yaratabilir, ancak ciddi bir şey olmayacaktır. Bir aile üyesi, önemli bir ev meselesinde fikrinizi almaya fazlasıyla istekli olacaktır.

ASLAN

Profesyonel başarılar, kariyer cephesinde bir sonraki adıma geçmenize yardımcı olacaktır. Ulaşım için kimseye güvenmeyin, bağımsız kalmak çok daha keyifli olacaktır. Bir partiye veya düğüne davetiye gibi konularda birileri yardımınızı isteyebilir. Kesinlikle kabul edin. İşinize yarayacak bir sürü insanla tanışabilirsiniz.

BAŞAK

Bir plana büyük bir yatırım yapmak konusunda isteksiz hissedebilirsiniz. Sağlığınızda ufak tefek sıkıntılar olsa da iyisiniz. Yorgunluk ve ilgisizlik, iş cephesindeki kazançlı fırsatları kaçırmanıza neden olabilir. Dikkatli olun! Bekar Başak burçları bugün evlilik teklifiyle karşılaşabilir. Planlı bir şehir dışı gezisinden vazgeçebilirsiniz. Akademik cephede ortalamanın üzerinde bir performans, başkalarının dikkatini çekmenize yardımcı olacaktır.

TERAZİ

Paranızı yatırmadan önce daha iyi planların ortaya çıkmasını beklemeniz gerekebilir. Profesyonel cephede gıpta ile bakılan bir görev arayanlar için birileri muhtemelen iyi bir söz söyleyecektir. Enerji seviyenizi korumak için mücadele etmeniz muhtemeldir.

AKREP

Beklediğiniz bir kredi hemen çıkmayabilir. Yaşam tarzınıza göre yeni bir spor programı hazırlayacaksınız. Bugün işte yaptığınız şeylerin çoğu, sizi önemli kişilerin arasına sokacak. Akademik cephedeki çabalarınız takdir edilecektir. Zaman kazanmak için başkalarından yardım almak doğru yönde atılmış bir adım olacaktır.

YAY

Yaşam tarzı hastalıklarından mustarip olanlar dikkatli olmalıdır. İş yerinde size gergin anlar yaşatan bir sorun nihayet çözülecek. Bir aile üyesi en iyi davranışını sergileyecek ve sizi gururlandıracaktır. Şans, şu sıralar sizi destekliyor.

OĞLAK

Planlarında büyük yatırımlar olanlar finansal danışmanlık almak isteyebilir. İş yerinizdeki kıdemlilerden birinin işini sorunsuz bir şekilde yerine getirmeniz size yeni kapıların açılmasını sağlayacak. Sağlığınız için gereksiz yere endişelenmek sizi gerçekten rahatsız edebilir! Şehir dışına yerleşmeyi planlayanlar ailelerinden tam destek alacaklardır.

KOVA

Biri sizden borç isteyebilir. Siz de kredi çekmesi için bankaya yönlendirebilirsiniz. Bugün kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Şans sizin yanınızda. Öğleden sonra gerçekleşecek bir toplantı zor geçse de istediğinizi alacaksınız. Aile bağlarını güçlendirmenin zamanı geldi. Bu senin şanslı günün, yaptığın her şeyin iyi sonuçlanma ihtimali var.

BALIK

Mevcut mali durumunu mercek altına almalısın. Profesyonel cephede size verilen bir görevde başarılı olmanız muhtemeldir. Bir ebeveyn veya bir aile büyüğü ile bir hesaplaşma çok yakında seni biraz zorlayacak.



