Günlük burç yorumları: 14 Haziran Salı günü tüm burç yorumları!

14 Haziran Salı yani ayın on dördüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 14 Haziran Salı günlük burç yorumları...

KOÇ

Dolunay yüzünden ruh haliniz biraz karmaşıklaşabilir. Diğer insanlar ne derse desin, sırf eğlence olsun diye tam tersi bir bakış açısına sahip olacaksınız. Yine de kontrolü elinizden bırakmamaya çalışın. Günün sonunda siz yine sizsiniz. Tercihlerinizle dalga geçmek isteyenler olabilir. Bu sizi şaşırtmasın.

BOĞA

Uzun zamandır sizin sır olarak bildiğiniz bir şeyi bugün aslında herkesin bildiğini göreceksiniz. Panik olmayın ve krizi soğuk kanlı bir şekilde yönetmeye çalışın. Başkalarının kendi gözleriyle gördüklerinin doğru olduğunu inkâr etmeye çalışmayın, kabul edin ama bunun sizin için bir anlamı yokmuş gibi davranın.

İKİZLER

Zıt kutupların birbirini çektiği doğruysa, bugün veya yarın tanıştığınız biri kalbinizin daha hızlı atmasını sağlayacaktır. Uzun süreli türden bir ilişki mi olacak? Bu pek çok faktöre bağlı, ancak kısa veya uzun vadeli, eğlenceli olacak!

YENGEÇ

Kendinizi rahat hissettiğiniz rutinlere ve yöntemlere bağlı kalın çünkü dünyada bu kadar çok rahatsız edici şey olurken, tutunacak bir şeyin olması önemlidir. Başkaları eski kafalı olduğunuzu söyleyebilir ama size göre bu gerçekten büyük bir övgü.

ASLAN

Dünyayı alt edebileceğinize ve kazanabileceğinize inandığınız o ruh hallerinden birindesiniz. Bu yüzden enerjinizi sonuna kadar kullanın. İç sesinize güvenin ve bugün onu takip edin. Neyin mümkün olduğunu bilemezsiniz ve içsel özgüveninizle çok az kişi size karşı bahse girer.

BAŞAK

Görmezden gelmeyi tercih edeceğiniz bir aile veya ilişki sorunuyla uğraşmak zorunda kalacaksınız, ancak bunu şimdi çözmezseniz, ileride daha da büyük sorunlara yol açacağını biliyorsunuz. Bu soruna duygusal yaklaşmayın. Mantıklı bir şekilde ilerlerseniz en doğru müdahaleyi etmiş olabilirsiniz.

TERAZİ

Haritanızın ekseni boyunca seyahat ve sosyal aktiviteleri yöneten kozmik aktivite, sizi huzursuz ediyor. Bugün kesinlikle evde oturup ekrana bakmak istemeyeceksiniz. Evet, dışarısı büyük, kötü bir dünya ama onu eğlenceli yapan da bu!

AKREP

Başkaları sizi bugün dedikleri gibi yapmaya ne kadar zorlamaya çalışırsa, o kadar çok oradan uzaklaşmak isteyeceksiniz. Hatta tersini bile yapabilirsiniz. Senin hakkında bir şey bilselerdi, senin yeryüzünde tehditlere boyun eğecek son kişi olduğunu bilirlerdi.

YAY

Başkaları sizi ne kadar memnun etmeye çalışsalar da hiçbir şeyin yeterli gelmediği o ruh hallerinden birindesiniz. Değişik bir şekilde eğlenceli gelebilir ama dikkatli olun, sevdiklerinizin bile sizden vazgeçtiği bir noktaya gelmesin.

OĞLAK

Ne kadar çok konuşma ve birini eleştirme ihtiyacı hissederseniz, çenenizi kapalı tutmak için o kadar çok çaba göstermeniz gerekir. Söyledikleriniz yüzde yüz doğru olsa bile, bunun için herhangi bir teşekkür almayacaksınız ve hatta bir arkadaşınızı kaybedebilirsiniz.

KOVA

Büyük resme bakma yeteneğinizi paylaşmayan insanlardan bugün bazı olumsuz geri bildirimler bekleyin. Onları dünyanın düşündükleri kadar kötü bir yer olmadığına ikna etmek için elinizden gelenin en iyisini yapın, ama bu noktayı fazla zorlamayın. Belki mutsuz olmaktan zevk alıyorlardır.

BALIK

Evet, yapılması gereken ciddi şeyler var ama hayır, şu anda her şeyi bırakıp kendinizi onlara adamanıza gerek yok. Hayat oyununu korkuyla değil de neşeyle oynarsanız, uzun vadede daha fazlasını başarırsınız.



