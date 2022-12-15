Günlük burç yorumları: 15 Aralık Perşembe günü tüm burç yorumları!

15 Aralık Perşembe günü yani ayın onbeşinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 15 Aralık Perşembe günü günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU

İstediğiniz kadar hızlı ilerlemiyor gibi görünen bir şeyden vazgeçmek isteyebilirsiniz, ancak acele etmeyin. Gezegenler, tüm çabalarınıza değecek bir atılım yapmak üzere olduğunuzu şiddetle tavsiye ediyor.

BOĞA BURCU

Oğlak burcundaki arkadaşınızdaki kozmik aktivite, şimdi ile hafta sonu arasında bir şeyler yapmanıza yardımcı olacak, ancak bunlar doğru şeyler olacak mı? Bu, kendinizin olduğu kadar diğer insanların ihtiyaçlarını da ne kadar sezdiğinize bağlıdır.

İKİZLER BURCU

Büyük bir şeyin olmak üzere olduğunu hissedebilirsiniz, ancak bunun ne olabileceğini çözemediğiniz için muhtemelen biraz endişelisiniz. Endişelenmeye gerek yok. Gezegenler, değişiklik ne kadar büyük olursa, ondan o kadar keyif alacağınızı gösterir.

YENGEÇ BURCU

Gerçekten hak etmediklerini düşündüğünüzde bile insanlara şüphenin faydasını vermeyi seviyorsunuz, ancak bugün çok bağışlayıcıysanız, kendinizi dezavantajlı duruma düşürebilirsiniz. Bazı günahlar, özellikle de size pahalıya patlayanlar, göz ardı edilemez.

ASLAN BURCU

Söylenmesi gereken bir şey varsa, muhtemelen bunu söyleyen siz olacaksınız, bunun sorumluluğunuz olduğu için değil, konuşma cesareti olan tek kişi siz olduğunuz için. Güçler sizi korkutmayacaktır.

BAŞAK BURCU

Şu anda yolunuza çıkan pek çok iyi haber var ve bunların önümüzdeki 48 saat boyunca ve hafta sonuna kadar devam etmesi muhtemel. Sadece dikkatli ol, hiçbir şeyin ters gitmeyeceğine inanmaya başlama, çünkü büyük olasılıkla o zaman ters gidecektir!

TERAZİ BURCU

Haftanın her günü zirvede olamazsınız, bu nedenle önümüzdeki 24 saat içinde kendinizi biraz bitkin hissederseniz kendinize karşı nazik olun ve çok ihtiyaç duyduğunuz bir mola verin. Sadece fiziksel olarak değil, zihinsel ve duygusal olarak da yorgun hissedeceksiniz.

AKREP BURCU

Şu anda çok fazla baskı altında görünüyorsun ama bu bir bakıma iyi çünkü zamana karşı yarışırken elinden gelenin en iyisini yapıyorsun. Zihinsel olarak Akrep kadar güçlü olan çok az burç vardır, bu yüzden rakiplerinize neyle karşı karşıya olduklarını gösterin.

YAY BURCU

Bugün işverenleri ve kıdemli meslektaşları etkilemek için elbette çaba gösterin, ancak bunu doğal görünmeyeceği noktaya kadar zorlamayın. Önemli insanların sizin hakkınızda en çok değer verdiği şey kendiliğindenliğinizdir, bu nedenle ödül ve alkış istiyorsanız kendiniz olun.

OĞLAK BURCU

Son birkaç gündür sizi yoğun bir şekilde endişelendiren bir şeyin gerçekleşme şansı neredeyse yok ve bu gerçeği ne kadar çabuk kavrarsanız, o kadar çabuk ilerleyebilir ve daha önemli konulara odaklanabilirsiniz. Bunu bugün gerçekleştirin.

KOVA BURCU

Özgürlüğünüze değer veriyorsunuz ve başkalarının yaptığınız veya söylediğiniz şeyleri kısıtlamasına izin vermeye niyetiniz yok, ancak bunun her iki yönde de işe yaradığını hatırlamanız gerekiyor. Birinin görüşlerini onaylamayabilirsiniz ama onları sansürlemeye hakkınız yok. Bunun yerine bu görüşleri tartışın.

BALIK BURCU

Davranışlarını biraz yumuşatmalısın. Son zamanlarda o kadar kendinle doluydun ki, arkadaşların ve iş arkadaşların etrafta olmaktan keyif aldılar, ama şimdi ciddileşme zamanı. Seni sadece bir palyaço olarak görmelerini istemezsin.



