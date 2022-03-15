Günlük burç yorumları: 15 Mart Salı günü tüm burç yorumları!

15 Mart Salı yani ayın on beşinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 15 Mart Salı günlük burç yorumları...

KOÇ

Duygularınızı kontrol altında tutmanız son derece önemlidir. Gezegenler, bir rakibinizin duygularınızın sizi alt etmesini ve bu durumdan yararlanabilecekleri türden bir hata yapmanızı büyük bir iştahla beklediği konusunda uyarıyor. Bunun olmasına izin vermeyin.

BOĞA

Zodyak'ın sabit burçlarından biri olarak, düşüncelerinizi sık sık değiştirmezsiniz, ancak gezegenler bazı emin olduğunuz varsayımlarınızı bozmak üzere. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bildiğinizi düşünebilirsiniz, ancak önümüzdeki 24 saat içinde şüpheler ortaya çıkacaktır.

İKİZLER

Biraz yavaşlayın ve son altı ayda ne kadar yol kat ettiğinizi değerlendirin. Yaklaşan dolunay sizi bir takım ciddi zorluklarla karşı karşıya bırakacak ve bunlarla başa çıkmak için hem kim olduğunuzu hem de nerede olduğunuzu bilmeniz gerekiyor.

YENGEÇ

Bir ortaklık sorununun geri dönüşü olmayan noktayı aşmadığından emin olmak için hızlı hareket etmeniz gerektiğini düşünebilirsiniz, ancak bu gerekli değildir. Sevilen biri, güdülerinizin saf olduğunun ve sert bir şey yapmanızı istemediğinin veya beklemediğinin çok iyi farkındadır.

ASLAN

Uzlaşmayı seven biri olmayabilirsiniz, ancak bugün bu konuda fazla seçeneğiniz olmayacak. En çok istediğin şey her ne ise onu ancak başka birinin de onun istediğini almasına yardım edersen elde edersin. Birbirinize ihtiyacınız var.

BAŞAK

Genellikle hüsnükuruntulara kapılmazsınız, ancak şimdi ve Cuma dolunayı arasında fantezilerinizin sizinle birlikte kaçmasına izin verme tehlikesi bulunuyor. Hayal etmek güzeldir ama gerçekle bağını koparırsan hayallerinin gerçekleşmesi pek olası değildir.

TERAZİ

Gerçekten önemi olmayan şeylere zaman ve enerji harcamayın. Haritanızın en dinamik alanında hareket eden cetveliniz Mars ve Venüs ile size neşe getiren ve sizin için de para kazandırabilecek yaratıcı ve sanatsal faaliyetlere odaklanmalısınız.

AKREP

Bir kez karar verdiğinizde, kaç kişi yanlış anladığınızı söylese de buna bağlı kalmalısınız. Sahip olsanız bile, tutkunuz ve kazanma isteğiniz, yine de başarılı olabileceğinizi garanti eder. Başarısızlık sizin için bir seçenek değil.

YAY

Bugün en önemli şey, küçük farklılıklar yerine diğer insanlarla ortak olan temel şeylere odaklanmanızdır. Hem evde hem de işte yaptığınız her şeyde bağlantı arayın. Onları bulmak istersen oradalar.

OĞLAK

İstediğiniz gibi sonuçlanmayan bir durumla yüzleşmenin zamanı geldi. İyi gitmemesinin en olası nedeni, beklentilerinizin çok yüksek olmasıdır. Biraz gerçekçilik bugün uzun bir yol kat edecek.

KOVA

Önümüzdeki birkaç gün içinde muhatap olduğunuz kişilerden bazıları sebepsiz yere alınganlaşabilir, bu yüzden kabul edemeyeceğiniz şeyler söylerlerse bunu kişisel olarak almayacağınız konusunda kendinize söz verin. Her şeyi biraz şaka olarak kabul edin.

BALIK

Bugün birisi size pek de takdir etmediğiniz bir tavsiye verecek ama onların eğlence olsun diye sizi sinirlendirmeye çalıştıklarını varsaymak yanlış olur. Belki de söyledikleri her kelimeye inanırlar. Önerileri için onlara teşekkür edin ve sonra görmezden gelin.



