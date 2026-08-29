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Alev topuna dönen otomobile kimse yaklaşamadı! İlk müdahale kadın itfaiyeciden

Antalya’nın Kepez ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde bulunan sürücü, eşi ve çocuğu araçtan çıkarak kurtuldu. Adeta alev topuna dönen ve kimsenin müdahale için yaklaşamadığı araca, ihbarla adrese gelen itfaiye ekibinden kadın personel ilk müdahalede bulunup söndürdü.

Alev topuna dönen otomobile kimse yaklaşamadı! İlk müdahale kadın itfaiyeciden
Gökçen Kökden

Olay, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Yeni Hal Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü otomobili durdururken, eşi ve çocuğuyla birlikte araçtan çıktı.

Alev topuna dönen otomobile kimse yaklaşamadı! İlk müdahale kadın itfaiyeciden 1

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibinde görevli kadın personel, alevlerin sardığı otomobile müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Alev topuna dönen otomobile kimse yaklaşamadı! İlk müdahale kadın itfaiyeciden 2

Sürücü, eşi ve çocuğunun yara almadan kurtulduğu yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya yaşam
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