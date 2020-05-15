Günlük burç yorumları 15 Mayıs Cuma - Ay, Balık burcuna geçiyor!

15 Mayıs Cuma günü için günlük burç yorumları haberimizde. Ay'ın Balık burcuna geçiş yaptığı bugün bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 MAYIS Koç Günlük Burç Yorumu

Birkaç hafta önce başlayan büyük meditasyon döneminiz sona erdi, tekrar gerçek dünyaya dönme zamanı! Devamını okumak için tıklayınız Boğa Günlük Burç Yorumu

Aşk hayatınızda sıkıntı yaşıyorsanız bugün konuşma zamanı. Dürüst olmak, her şeyi konuşmak sizi rahatlatacaktır. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Kariyerinizi değiştirme konusunda uzun zamandır düşünüyor olabilir, yurt dışına seyahat etme fikrine sıcak bakabilirsiniz. Ancak pandemi altında bu hayalin gerçekleşme ihtimali biraz uzak görünebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Bugün rahatsız edici insanlarla uğraşmak canınızı sıkabilir. Sanki hiçbir şey yeterince iyi değil ve kimse ne istediğini tam olarak bilmiyor gibi görünüyor. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Bu sabah uyandığınızda havada asılı duran baskıcı bir ruh hali hissediyor olabilirsiniz. Ne yazık ki, bu yanlış anlama ve çatışma bulanıklığı muhtemelen bütün gün sürecek. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Bugünkü ruh haliniz oldukça karmaşık. Hem ağlayacağınız hem de güleceğiniz bir gün olacak. Özgürlüğünüze itiraz etmeye cesaret eden herkese karşı biraz sert davranacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Her zamankinden daha fazla, meseleleri kendi ellerinize alma ve geleceğinizi inşa etme zamanı gibi hissedeceksiniz. Umutla yaşamaktan ve yarınlara kadar mutluluğunuzu ertelemekten bıktınız. Kararlılığınız o kadar güçlü olacak ki kendinizi şaşırtabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu

Son birkaç haftadır aklınıza gelen soruları ele almak için ideal bir gün. Duygusal yaşamınızdaki belirsizliklere odaklanın. Şu anda tatmin edici olmayan ilişkiler içindeyseniz, onları geride bırakmaktan korkmayın. Yanıtlanmamış bir istek hakkında endişeleniyorsanız bırakın. Devamını okumak için tıklayınız