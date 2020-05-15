Günlük burç yorumları 15 Mayıs Cuma - Ay, Balık burcuna geçiyor!

15 Mayıs Cuma günü için günlük burç yorumları haberimizde. Ay'ın Balık burcuna geçiş yaptığı bugün bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Birkaç hafta önce başlayan büyük meditasyon döneminiz sona erdi, tekrar gerçek dünyaya dönme zamanı! Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Aşk hayatınızda sıkıntı yaşıyorsanız bugün konuşma zamanı. Dürüst olmak, her şeyi konuşmak sizi rahatlatacaktır. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Kariyerinizi değiştirme konusunda uzun zamandır düşünüyor olabilir, yurt dışına seyahat etme fikrine sıcak bakabilirsiniz. Ancak pandemi altında bu hayalin gerçekleşme ihtimali biraz uzak görünebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bugün rahatsız edici insanlarla uğraşmak canınızı sıkabilir. Sanki hiçbir şey yeterince iyi değil ve kimse ne istediğini tam olarak bilmiyor gibi görünüyor. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Bu sabah uyandığınızda havada asılı duran baskıcı bir ruh hali hissediyor olabilirsiniz. Ne yazık ki, bu yanlış anlama ve çatışma bulanıklığı muhtemelen bütün gün sürecek. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Bugünkü ruh haliniz oldukça karmaşık. Hem ağlayacağınız hem de güleceğiniz bir gün olacak. Özgürlüğünüze itiraz etmeye cesaret eden herkese karşı biraz sert davranacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Her zamankinden daha fazla, meseleleri kendi ellerinize alma ve geleceğinizi inşa etme zamanı gibi hissedeceksiniz. Umutla yaşamaktan ve yarınlara kadar mutluluğunuzu ertelemekten bıktınız. Kararlılığınız o kadar güçlü olacak ki kendinizi şaşırtabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Son birkaç haftadır aklınıza gelen soruları ele almak için ideal bir gün. Duygusal yaşamınızdaki belirsizliklere odaklanın. Şu anda tatmin edici olmayan ilişkiler içindeyseniz, onları geride bırakmaktan korkmayın. Yanıtlanmamış bir istek hakkında endişeleniyorsanız bırakın. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Kendinize güven duymuyorsanız, bu belirsizlikler sona eriyor. Uzun zamandır spot ışığında durmakta tereddüt ettiniz, belki de tam olarak hazır olmadığınızı hissediyorsunuz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Son birkaç hafta mesleğiniz hakkında bazı sorular netlik kazanacak. Kaderinizin ne olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Bu son birkaç hafta sizin dengeniz için iyi. Bu, hayata normalden daha fazla dahil olma ve neler yapabileceğinizi gösterme meselesiydi. Büyük olasılıkla başarıların ve aksaklıkların bir karışımına sahiptiniz ancak genel olarak iyileştirmeler istikrarlıydı. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Kendini sorgulamak asla çok hoş değildir, Balık, ama bugünün göksel yönünün ana amacı budur. Yakında yeni maceralara atılıyorsunuz ve hazır olmak en iyisidir. Devamını okumak için tıklayınız
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