Günlük burç yorumları: 18 Mart Cuma günü tüm burç yorumları!

18 Mart Cuma yani ayın on sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 18 Mart Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

Sizin ya da çok yakınınızın sağlık sorunları çözüme kavuşacak. Paranızı herkesin işine yarayacak bir şekilde harcayabilirsiniz. Rakipleriniz sizi alt etmek için pusuda bekliyor olabilir. Keyifli bir yolculuğun planını yapabilirsiniz. İyimser ruh haliniz akşama kadar sizinle olacak.

BOĞA

Parasal durumunuzda bir hareketlenme yaşanabilir. Kariyeriniz için attığınız adımların ilk meyvelerini bugün toplamaya başlayabilirsiniz. Bugün ailenizle bazı eğlenceli şeyler yapmanız muhtemeldir. Sosyal bir katılım için ülke dışına bir gezi planlayabilirsiniz. Mülkiyetle ilgili yasal meselelerde lehinize karar çıkması muhtemel.

İKİZLER

Disiplini hayatınıza geri getirmek, mükemmel sağlığa yol açacaktır. Mali cepheyi güçlendirmek için size çeşitli kaynaklardan para gelecek. Bugün işteki tüm karmaşık vakaları çözmek için zamanınız olacak.Rakiplerinizi çok geride bırakmanız muhtemeldir.

YENGEÇ

Diyet ve günlük rutinde bir değişiklik, sağlığınız için bir nimet olabilir. Borsa, Bitcoin, hisse senedi oynayanlar kâr edebilir. Kariyerinizi geliştirmenize yardımcı olabilecek bir iş size emanet edilebilir. İyi bir yerden beklenmeyen bir teklif alabilirsiniz. Ancak biraz çabalamanız gerekiyor.

ASLAN

Şu an itibariyle, ele almanız gereken herhangi bir sağlık sorunu yok. Bazıları tarafından kazançlı bir yatırım fırsatı ele geçirilebilir. Profesyoneller, rekabetçi bir durumda cesaretlerini kanıtlayabilecekler. Şu sıralar her şeyden sıkılan Aslan burçları hafta sonu için ufak bir kaçamak planlayarak rahatlayabilir. Ev içinde bir sıkıntı yaşayabilirsiniz.

BAŞAK

Hasta olanlar bugün hızlı bir iyileşme yaşayacaklar. Birine ödünç verilen paranın alınmasında bir miktar gecikme öngörülmektedir. İyi bir planlama, aileyle gezintisinden keyif almanıza yardımcı olacaktır. Bazıları için kısa bir tatile çıkma şansı göz ardı edilemez. Yakın zamanda edinilen mülk, iyi getiriler vaat ediyor. Bir sınava veya yarışmaya hazırlanmak sorunsuz bir şekilde ilerleyecektir. Daha önce başvurduğunuz bir şey size bir tabakta sunulabilir.

TERAZİ

Sağlık açısından, şikayet edecek bir şeyiniz yok. Bazılarını finansal bir nimet bekliyor ve onları büyük paraya getirmeyi vaat ediyor. Birisi size karşı iyi niyetli davranabilir ve bazı iyi profesyonel ipuçları verebilir. Bir aile üyesi en iyi davranışını sergileyecek ve sizi gururlandıracaktır. Bir vasiyet veya hediye yoluyla bir taşınmaz mal size gelebilir.

AKREP

Bazı iyi pazarlıklar sayesinde tasarruf edeceksiniz. İş yerinde vereceğiniz bir fikir sayesinde profesyonel olarak ön plana çıkacaksınız. Küçük bir enfeksiyon rahatsızlığı yaşayabilirsiniz. Günlük işlerden uzaklaşarak kısa bir mola vermek isteyeceksiniz.

YAY

Sağlıklı beslenme ve egzersiz, tekrar formda kalmanızın anahtarı olacaktır. Müzakere ettiğiniz bir anlaşma, altın yumurtlayan tavuğa dönüşebilir! Son teslim tarihinden önce teslim edilmesi gereken bir projede yarı yola ulaştınız. Bir aile gencinin asi doğası sizi alarma geçirebilir.

OĞLAK

Sizi zihinsel olarak gergin tutan bir şey muhtemelen ortadan kaybolacaktır. Yeni bir girişimden mükemmel karlar elde edebilirsiniz. Ofiste yaşanan bir gerilim sizi rahatsız edebilir. Heyecan verici bir olayın aileyi bir araya getirmesi muhtemeldir.

KOVA

Fitness düşkünleri bugün terlemekten daha fazla keyif alacaklar. İş cephesinde bir anlaşmada bir barikata çarpabilirsiniz. Uzun mesafe seyahat edenlerin iyi vakit geçirmeleri muhtemeldir. Atalardan kalma bir mülkle ilgili meselenin dostane bir şekilde çözülmesi muhtemeldir.

BALIK

Kazançta bir artış kapıda ve sizi finansal olarak istikrarlı hale getirecek. İş yerinde yarım kalan bir şeyi tamamlamak için zaman bulabileceksiniz. Evde barış ve uyum, size büyük bir rahatlama ve zihinsel tatmin sağlayacaktır. Mülk cephesinde atılan adımlar sizi hedefinize yaklaştırabilir.



