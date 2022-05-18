Günlük burç yorumları: 18 Mayıs Çarşamba günü tüm burç yorumları!

18 Mayıs Çarşamba yani ayın on sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 18 Mayıs Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Bazı düşünceler ve fikirler aile ve arkadaşlarla paylaşılabilir, ancak diğerlerini kendinize saklanmalısınız. Gezegenler şu sıralar aklından geçen bazı tartışmalı düşünceleri kendine saklaman konusunda uyarıyor. Bugün ne söylediğine dikkat et.

BOĞA

Zamanında size yapılan bir iyiliği geri ödeme zamanı geldi. Hem sizin durumunuz hem ortam buna çok müsait. Bir arkadaşınızın veya sevdiğiniz birinin neye ihtiyacı olduğunu öğrenin ve sonra bunu onlara vermenin pratik bir yolunu bulun. İstemediklerini söyleseler bile içten içe sevineceklerdir.

İKİZLER

En iyi şekilde diğer insanlara bırakılan işleri ve sorumlulukları üstlenmeyi kabul etmeyin. Hırsınızın, güçlü konumlardaki insanlar tarafından fark edilmenizi sağlayacağını ve belki fark ettireceğini düşünebilirsiniz, ancak kendinizi yorma riskini de taşırsınız.

YENGEÇ

Gördüklerinizin arkasından başka şeyler aramayın! Her şey gördüğünüz gibi ve bazı insanlar bu durumdan rahatsız ama sessiz. Endişeniz olmasın. Hiçbir şeyi asla umursamıyorsunuz. Gerçeği biliyorsun ve önemli olan da bu.

ASLAN

Kendini dünyadan soyutlamak sana göre değil ama bugün en iyi seçenek bu olabilir, en azından bir iki saatliğine. Bazı ağır fikirlerin etrafından dolaşmaya ihtiyacın var ve bunu herkes kulağında ciyaklarken yapamazsın.

BAŞAK

Anlaştığınız insanlara karşı adil olmayı seviyorsunuz, hatta pek sevmediklerinize bile, ancak belirli bir kişinin doğrudan yüzleşmesi gerektiği ve bunun hoş olmayacağı açık hale geliyor. Ne yazık ki, anladıkları tek dil bu.

TERAZİ

Başkalarının farklı şeyler yapmasıyla ilgili bir sorununuz yok. Her hikâyenin iki tarafı olduğunun gayet iyi farkındasınız ama birinin zahmetli davranışlarının size duygusal veya finansal olarak zarar vermesine izin vermeyin. İhtiyaçlarınız her zaman önce gelmelidir.

AKREP

Eğer muhatap olduğunuz herkesin sizin kadar dürüst olacağı varsayımıyla hareket ederseniz, önümüzdeki 24 saat içinde kaybedebilirsiniz. Size söylenen her şeyi kontrol edin, ardından fikrine güvendiğiniz birinden ikinci bir görüş alın.

YAY

Ustalaşamayacağınız bir şeyden vazgeçmeye cazip gelebilirsiniz, ancak gezegenler aceleci olmamanız gerektiğini gösteriyor. Güneş'in hafta sonu burç değiştirmesi, kaderinizde bir değişikliğe yol açabilir, bu yüzden ani bir şey yapmayın.

OĞLAK

Şu anda maceracı bir ruh halinde olsanız da herkesin aynı türden yüksek profilli riskleri almaktan mutlu olmayacağını kabul etmeniz gerekiyor. Bugün yalnız gitmek zorunda kalabilirsiniz, ancak bu sizin için hiçbir korkuya neden olmaz.

KOVA

Bugün altıncı hissinizi dinleyin ve size söylediklerini mutlaka harfi harfine takip edin. Gezegenler, kalbinizden geçenlerden saparsanız, sonuçların korkunç olabileceği konusunda uyarır. Adımlarınızı dikkatli atın.

BALIK

Bugün birdenbire ortaya çıkan bir teklif cazip gelebilir, ancak önemli şartların oluşacağının farkında olmalısınız. Artıları ve eksileri tartın ve kimsenin doğru olamayacağını bildiğiniz şeyi yapmanız için size baskı yapmasına izin vermeyin.



