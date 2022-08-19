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Günlük burç yorumları: 19 Ağustos Cuma günü tüm burç yorumları!

19.08.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 19 Ağustos Cuma aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 19 Ağustos Cuma günü tüm burç yorumları!

19 Ağustos Cuma yani ayın on dokuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 19 Ağustos Cuma günlük burç yorumları...

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KOÇ

Son zamanlarda sizin için o kadar çok şey iyi gidiyor ki, gerçekten yanlış yapamayacağınıza inanabilirsiniz, ancak bugünün Güneş-Plüton bağlantısı, işlerinizin itici gücü gurur haline geldiğinde ne olduğunu size hatırlatmanın yollarını bulacaktır. Güzel olmayabilir!

BOĞA

Güneş bundan birkaç gün sonra haritanızın en dinamik alanına giriyor, bu yüzden planlar yapmaya başlayın ve onları büyütün. Yıl sonuna kadar nasıl bir hayatın tadını çıkarmak istediğinizi zihninizde canlandırın ve ardından bunu gerçekleştirin.

İKİZLER

Gezegenlere göre, bir durum göründüğünden daha fazlasıdır. Bu yüzden biraz araştırma yapın ve arkadaşlarınızın ve iş arkadaşlarınızın size söylediklerinin tersini bulursanız şaşırmayın. Onlara bir daha asla güvenmeyebilirsin.

YENGEÇ

Güneş bugün Plüton'la çatıştığında, işverenler ve diğer güçlü insanlarla uğraşırken zirveye çıkmanız için gerçek bir olasılık var. Ağzınızı açmadan ve işe balıklama dalmadan önce, sonuçların ne olabileceğini hayal etmeye çalışın.

ASLAN

Endişelendiğin sürece etrafta çok fazla görülmemeyi tercih edebilirsin. Yüksek mevkilerdeki insanlar, profesyonelliğinizden ve pratik yeteneklerinizden etkilenecekler. Bir röportaja veya seçmelere katılıyorsanız, umut verici kelimeler seçmeye çalışın.

BAŞAK

Bugün ve hafta sonu kendinizi normalden daha fazla zorlamak isteyebilirsiniz, ancak bu gerçekten gerekli değil. 23'ünde, Güneş burcunuzda hareket edene kadar bekleyin ve en çok arzu ettiğiniz şeyi neredeyse hiç çaba harcamadan elde edeceksiniz.

TERAZİ

Size yakın biri şu anki amaçlarınızı ve niyetlerinizi anlamıyor gibi görünüyor. Bu hayal kırıklığı yaratacak, çünkü her şeyden önce onların desteğini seveceksiniz. Kendi haline bırakılmak, kötü olamayacak bağımsızlık ruhunuzu geliştirmenize yardımcı olacaktır.

AKREP

Bir iş meselesinin sonuca varmak üzere olduğunu hissediyorsunuz. Görünüşe göre işler istediğin gibi gidecek ve aklını başına topladığın sürece sonuç seni memnun edecek. Heyecan verici yeni bir aşama açılıyor ve çok yakında yeni koşullara adapte olacaksınız.

YAY

Sert olduğunuzu düşünebilirsiniz, ancak her zaman sizden daha sert insanlar olacaktır ve güç gezegeni Plüton'un bugün aktif olması, unuttuğunuz bir tehlikedir. Hayata daha işbirlikçi bir tavırla yaklaşmayı deneyin. Harikalar yaratabilir.

OĞLAK

Sana zarar vermeyecek bir durum için neden bu kadar endişelisin? Sebep ne olursa olsun, bunu aşmanız ve daha iyimser bir yapıya sahip konulara geçmeniz gerekiyor. Birkaç gün içinde, gülümsemeyi yüzünüze geri getiren bir şey olacak.

KOVA

Hem kişisel yaşamınızda hem de meslektaşlarınız ve işverenlerinizle uğraşırken, ağzınızı açmadan önce beyninizi meşgul etmelisiniz. Bir düşünceniz olması, o düşünceyi ifade etmeniz gerektiği anlamına gelmez. Konuşmadan önce düşünün, zor değil.

BALIK

Uzak geçmişte olan bir olay bugün aklınızı meşgul edecek, ancak bir veya iki saat sizi rahatsız edecek olsa da sizi gerçekten incitecek hiçbir şey yoktur. Bir kez daha bakın, sonra sonsuza kadar gitmesine izin verin.


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