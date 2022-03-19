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Günlük burç yorumları: 19 Mart Cumartesi günü tüm burç yorumları!

19.03.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 19 Mart Cumartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 19 Mart Cumartesi günü tüm burç yorumları!

19 Mart Cumartesi yani ayın on dokuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 19 Mart Cumartesi günlük burç yorumları...

Ast1

KOÇ

Güneş bu hafta sonu burcunuza giriyor ve birkaç gün, belki sadece birkaç saat içinde kendinize olan güveniniz yerine gelecek ve yaptığınız planlar nihayet yürürlüğe girecek. Sizin zamanınız geldi. Her an kıymetli...

BOĞA

Şu anda en önemli şey, bir ya da iki küçük şey ters gitti diye kendini başarısız sanarak ya da karamsar duygularına teslim olmayı reddederek hayatı kendin için kolaylaştırmandır. Sen ondan daha büyük ve daha iyisin.

İKİZLER

Son zorluklar sizi daha fazla sorumluluk almaya zorladı ve önümüzdeki birkaç gün içinde bunun neden bu kadar gerekli olduğunu anlayacaksınız. Arkadaşlıklar artık çok önemli, bu yüzden her şeyi kendi başınıza yapmaya çalışmayın. Benzer düşünen insanlarla güçlerinizi birleştirin.

YENGEÇ

Bazen güç ve zafere pek önem vermediğiniz izlenimi verebilirsiniz, ancak zodyakın ana işaretlerinden biri olarak doğal bir kazanan ve lidersiniz. Bu hafta sonu özel bir şey yapmayı hedefleyin, sizi fark ettirecek ve belki de terfi ettirecek bir şey.

ASLAN

Yılın en maceralı zamanlarından biri başlamak üzere, bu yüzden geri adım atmayın, yaptığınız her şeye kendinizi yüzde 100 verin ve hem yaratıcı hem de profesyonel olarak en iyisi olmayı hedefleyin. İkinci en iyi başkaları için yeterince iyi olabilir ama sizin için değil.

BAŞAK

Hayatın daha derin sorularından bazılarını düşünmek için yoğun programınızdan zaman ayırın. Doğrudan karışmadan etrafınızdaki dünyayı sessizce gözlemlemek için harcanan zaman, iyi harcanmış bir zaman olacaktır. Bunu geleceğinize bir yatırım olarak düşünün.

TERAZİ

Başkalarını ezerek ilerlemeye ne kadar çok çalışırsanız, başarılı olma olasılığınız o kadar azalır, bu yüzden ipucunu alın ve rekabetçi olmak yerine işbirlikçi olun. En büyük gücünüz, stratejik düşünme yeteneğinizdir, bu nedenle meslektaşlarınıza karşı değil, onlarla birlikte çalışın.

AKREP

Bu hafta sonu bu kadar dürtüsel olmamaya çalışın, özellikle de başkalarının size bu şekilde yükselmenize sıcak bakmayacağı iş cephesinde. Gezegenler, acele kararların muhtemelen yanlış kararlar olduğu konusunda uyarıyorlar, bu yüzden acele etmeyin ve doğru kararları verin.

YAY

Haritanızın kariyer alanındaki dolunay, iş cephesindeki eylemlerinizi duygularınızın dikte etmesine izin vermenize karşı uyarır. Bazı insanlar ne kadar kışkırtıcı olursa olsun, sakin kalmalı ve yemi yemeyi reddetmelisiniz, çünkü durum bu.

OĞLAK

Önümüzdeki 48 saat içinde, dünyada olup bitenlerden haberiniz yokmuş gibi göründüğü zamanlar olabilir, ancak bunun sizi endişelendirmesine izin vermeyin. İlişkilere ve aile meselelerine odaklanın çünkü ihtiyacınız olan istikrarı orada bulacaksınız.

KOVA

Bu hafta sonu en önemli şey, başkalarının işine karışma dürtüsüne direnmenizdir. Kendinizi yalnızca arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize yardım etmek istediğinize ikna etmeye çalışabilirsiniz ama derinlerde bunun doğru olmadığını biliyorsunuz. Sadece meraklısın!

BALIK

Nakit akışı durumunuzu ciddiye almanın zamanı geldi, çünkü modası geçiyormuş gibi para harcamaya devam ederseniz, kısa sürede malzeme tükenebilir! Tasarruf yapılması gerekecek, bu yüzden ucuza eğlenmeyi öğrenin.


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