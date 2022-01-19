Günlük burç yorumları: 19 Ocak Çarşamba tüm burç yorumları! Burçları bugün neler bekliyor?

19 Ocak Çarşamba yani yeni ayın on dokuzuncu günü için günlük burç yorumları ve Ocak ayının burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Hareketli günler geçiren gökyüzü bugün dikkat çekici değişikliklerle dolu. Maddi konularda tüm burçların dikkatli adımlar atması gerekiyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 19 Ocak günlük burç yorumları...

KOÇ

Sabah güçlü bir başlangıç yapmanızı sağlayacak olsa da, bu öğleden sonra Aslan burcunun puslu Neptün ile dengesiz bir açı paylaştığında biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Gururunuzu bir kenara bırakmak anlamına gelse bile, şu anda kendinizi zorlamamaya çalışın. Bu akşam güneş Kova burcuna geçtiğinde bir değişim meydana gelecek ve gelecek ay boyunca odak noktanızı arkadaşlıklarınıza ve topluluğunuza getirecek. Bu güneş enerjisi yerleşimi aynı zamanda dünyada bir fark yaratmanız için size ilham verecek. Yine de, bu tür konularda gerçekçi beklentilere bağlı kalmanız gerekecek, yoksa insanlığın kaderi konusunda çaresiz hissedebilirsiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa, kuzey ay düğümü burcunuza girerken, önümüzdeki 18 ay boyunca burada kalacak. Bu titreşimler imajınıza ve kişisel mizacınıza büyük dönüşümler getirecek, bu yüzden önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca gelgitlerle hareket etmeye hazır olun. Bu kozmik iklimde ve yaşamınızda gezinmeye gelince, sürücü koltuğunda olduğunuzu unutmayın. Gücünüze adım atmak ve bir şeyleri kendiniz gerçekleştirmek, bu titreşimlerden en iyi şekilde yararlanmanın tek yoludur ve en yüksek potansiyelinize engel olan herkesi bırakmak zorunda kalabilirsiniz.

İKİZLER

Ay, gururlu Aslan'dan geçerken bugün kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz İkizler burçları. Bu titreşimler konuşkan yönünüzü ortaya çıkaracak ve yeni arkadaşlar edinirken bağlantıları güçlendirmenize yardımcı olacaktır. Ancak bu öğleden sonra Ay, Merkür ve Uranüs arasında sert bir t-kare tezahürü olarak enerji değişimini fark edeceksiniz. Bu kozmik iklim, sezgilerinizden veya yargılarınızdan şüphe duymanıza neden olarak sizi alt üst edebilir. Küçük şeyler yüzünden strese girmeyin. Mümkünse, bu enerjinin nihayet dağıldığı akşama kadar büyük kararlar vermekten kaçının.



YENGEÇ

Sevgili Yengeç, ay gururlu Aslan'dan geçerken bugün kimliğine veya imajına yatırım yapmak için biraz alışveriş yapmak istersen sorun değil. Aslında, düğümler değişip Boğa ve Akrep arasında yol almaya başladığında, önümüzdeki 18 ay boyunca bakışınızı revize ediyor olabilirsiniz. Önümüzdeki bir buçuk yıl içinde sosyal durumunuzu değiştirmeye direnmemeye çalışın, ancak bu yeni arkadaşlıklarda kendinizi kaybetmemeyi unutmayın.

ASLAN

Bugün, istediğin şeylerin peşinden gitmek ve kendini ilk sıraya koymak konusunda kendini kötü hissetme, Aslan burcu. Kader düğümleri İkizler ve Yay'dan Boğa ve Akrep'e geçtiğinden, iş hayatınız ve yaşam durumunuz söz konusu olduğunda bu duyguyu akılda tutmak özellikle önemli olacaktır. Önümüzdeki 18 ay boyunca kariyer yolunuzda büyük değişimler tezahür edecek ve profesyonel hedefleriniz doğrultusunda şiddetle çalışarak bu kozmik iklimden en iyi şekilde yararlanmak isteyeceksiniz. Önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca yapacağınız sıkı çalışma, ileride yaşam alanınızda bir yükseltme ile sonuçlanabilecek büyük getirilere sahip olacak.

BAŞAK

Kader düğümleri İkizler ve Yay'dan Boğa ve Akrep'e geçerken, bu öğleden sonra büyük değişimler sana doğru geliyor sevgili Başak burçları. Bu kozmik iklim, önümüzdeki 18 ay boyunca bilgi açlığınıza ve kişisel felsefelerinize ışık tutacak ve dünyayı yeni bir perspektiften görmenize yardımcı olacak. Bu titreşimlerden en iyi şekilde yararlanmak için yeni ruhsal kavramlardan çekinme ve meditasyon pratiğinle daha disiplinli olmaya çalış. Düşünme tarzınız önümüzdeki bir buçuk yıl içinde büyük ölçüde değişecek, bu nedenle olumlu ve üretken bir eğilimle liderlik etmeniz önemli olacak.

TERAZİ

Bu öğleden sonra gerçekleşen hareketlerle birlikte mali durumunuzu büyütme fırsatlarının önümüzdeki 18 ay içinde ortaya çıkmasını sağlayacak planlar oluşmaya başlayacak. Kuzey ay düğümü Boğa burcuna geçerken ve güney ay düğümü Akrep'teki yerini alırken, kendinizi verimsiz ya da anlamsız harcama alışkanlıklarından akıllı yatırımlar ve tasarruflar lehine atarken bulacaksınız. Bağlı bir ilişkiniz varsa, gelecek bir buçuk yıl boyunca kendinizi o özel kişiyle finans işlerine katılırken bulabilirsiniz, bu da gelecek için mali hedeflerinizin ne olduğu konusunda ciddi konuşmalar yapmanızı önemli hale getirir. Partneriniz banka hesabınızı oluşturmaya başlayamıyorsa, bu tür meseleleri daha ciddiye alacak birini bulmanın zamanı gelmiş olabilir.

AKREP

Sevgili Akrep, bugün sizi en yüksek potansiyelinizden alıkoyan tüm insanları veya durumları arkanızda bırakma zamanı geldi. Geçmişten kalan bitmemiş bir işiniz varsa, önümüzdeki 18 ay boyunca sizi rahatsız etmek için geri gelebilir, bu nedenle ara sıra kendinizi birkaç hayalete hazırlamanız gerekir. Bu arada, kuzey ay düğümü, kalp meselelerini yöneten, romantik ilişkilerinize istikrar ve büyüme getiren haritanızın sektörüne girecek. Önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca, özellikle ruh eşinizle ilerlemenize yardımcı olacaksa, hayatınızın belirli yönlerini bırakmaktan korkmayın.

YAY

Sevgili Yay, ay ateşli Aslan'ın içinden geçerken haritanızın maneviyatı yöneten bölümünü harekete geçirecek. Evren sizinle iletişim kurmanın ve size rehberlik etmenin yollarını arayacağından, şu anda iç sesinizi dinlediğinizden emin olun. Ayın Merkür ve Uranüs ile sert bir t-kare oluşturduğu bu öğleden sonra, yanlış iletişimlere ve lojistik hatalara dikkat edin. Bu titreşimler en iyi planların bile ters gitmesine neden olabilir, bu nedenle uyum sağlamanın ve akışa ayak uydurmanın yollarını ararken hatalarınızın sorumluluğunu kabul etmeye istekli olmanız önemlidir.

OĞLAK

Sevgili Oğlak, kuzey ay düğümü meşgul İkizler'den başarılı Boğa'ya doğru yol alırken, geçen bir buçuk yılda harcadığınız tüm sıkı çalışmanın meyvelerini bugün toplayacaksınız. Ancak, bu titreşimler önümüzdeki 18 ay içinde yavaş yavaş ortaya çıkacağından, bir anda para kazanmayı beklemeyin. Büyük tezahür şu anda size yöneliyor ve güveninizi ve gururunuzu artırmaya yardımcı oluyor. Bununla birlikte, yeni keşfettiğiniz başarının sosyal hayatınız üzerinde de bir etkisi olacak, bu da kendinizi harika başarılarınızdan çok da heyecanlanmayan insanları bırakırken bulabileceğiniz anlamına geliyor.

KOVA

Sevgili Kova, bugün romantik hayatınız için zorlu geçecek, çünkü Aslan ayı haritanızın kalp meselelerini yöneten bölümünü harekete geçirirken öğleden sonra Merkür ve Satürn ile sert bir açı oluşturuyor. Bu kozmik iklim altında, özellikle son zamanlarda duyulmadığınızı veya kendinize yeterince zaman ayırmadığınızı düşünüyorsanız, tartışmaların ortaya çıkması muhtemeldir. Bununla birlikte, bu durumu tam olarak çözmeden önce biraz sakinleşmeniz gerekebilir veya partnerinizin ve ilişkinizin dayanabileceği sınırları zorlayabilirsiniz.

BALIK

Sevgili Balık, kuzey ay düğümü bu öğleden sonra Boğa ve üçüncü evinizdeki yolculuğuna başlarken, zihniniz önümüzdeki 18 ay boyunca daha istikrarlı hale gelecek. Önümüzdeki bir buçuk yılda yavaş yavaş geliştireceğiniz yeni bir beceri veya yetenek öğrenmek için ilham alabilirsiniz. Odağınız geçmişte olduğundan daha tutarlı olacak ve bu, almak istediğiniz yeni çalışmalara kendinizi adamanıza yardımcı olabilir. Sadece bu bilginin zamanla yavaş yavaş birikeceğini unutmayın ve şurada burada birkaç tıkanıklığa uğrarsanız kendinize karşı sabırsızlanmamaya çalışın.

