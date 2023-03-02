Günlük burç yorumları: 2 Mart Perşembe günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

2 Mart Perşembe yani ayın ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 2 MartPerşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün sosyal anlamda kendinizi daha iyi bir şekilde ifade etmeye başlayacaksınız. Bugün sosyal çevrenizde yenilikler olacak ve değişim rüzgarları esecek. Sosyal anlamda çevrenizdeki kişileri sorgulamaya başlayacağınız bir gündesiniz. Bazı kişilerle aranızdkai bağın kopmaya başladığını fark edeceksiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün sizin için tamamen şifalanma günü olacak. Sevdiklerinizden bir süre uzak kalmaya karar vererek adeta bir sosyal detoks dönemine adım atacaksınız. Kendinizi anlamlandırmaya başladığınız bu dönemde yeniliklere doğru cesur adımlar sizi bekliyor.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün aşk hayatınızla alakalı olarak hiç beklemediğiniz bir durumla karşılaşabilirsiniz. Uzun süredir beklediğiniz o aşk kapınızı çalmak üzere. Sosyal anlamda kendinizi gergin hissettiğiniz bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Durumları anlamlandırma konusunda zorlandığınızı hissettiğinizde sadece derin bir nefes alın ve hayatı akışına bırakın.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün aile fertlerinizle alakalı olara bazı kararlar vermek zorunda kalabilirsiniz. Uzak bir akrabanız sizinle kendi sorununu paylaşmak isteyecek ve bu konuda elinizden gelen yardımı yapacaksınız. Duygularınızın şu anda mantığınıza baskın çıkmasına izin vermemeye çalışmalısınız.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün sosyal anlamda kendinizi yeni bir ortamın içinde bulabilirsiniz. Uzun süredir beklediğiniz bir projeye dair nihayet somut adımlar atmaya karar vereceksiniz. Attığınız adımların sonucunu ilerleyen günlerde atacaksınız. Geleceğinize dair verdiğiniz kararlarda aceleci davranmamaya özen gösterin.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları,bugünün gündem maddesini finansal ve maddi konular oluşturacak. Aile bütçenizi gözden geçirmek için harika bir gün! Gelecekte maddi konulara ilişkin olarak vereceğiniz kararların ilk adımlarını atıyorsunuz. Mevcut işinizle alakalı bir değişiklik yapma durumunuz söz konusu olabilir.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bağ kurmak bugünün anahtar kelimesi. Yakın arkadaşlarınız ya da aile üyelerinizle yapacağınız görüşmeler kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacak. Kendinizi ifade etme konusunda zorluk yaşıyor olabilirsiniz. Ancak unutmayın ki sizi seven insanlar zaten sizi bir hayli yakından tanıyor. Yanlış anlaşılmaktan korkmayın.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün tamamlanmamış işlerinize göz atmak ve onları yeniden planlamak için harika bir gün! Daha fazla zevk alacağınız ilgi alanlarınıza yönelik olarak eylemlerinizi düzenlemek isteyebilirsiniz. Aile üyelerinizi ve kendinizi incir çekirdeğini doldurmayacak konularla meşgul etmemeye çalışın.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün maddi ve finansal konuların ön planda olduğu bir gün olacak. Kendinizi ifade etme konusunda zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Bu nedenle sevdiklerinizden yardım almak daha iyi bir adım olabilir. Maddi konuları kontrol altında tutmaya alışkınsınız ancak küçük mali kaygılar huzursuz hissetmenize neden olabilir.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları,bugün kişisel maddi konularınızı gözden geçirme arzusu içinde olabilirsiniz. Bu durum kariyer ve iş konularındaki planlamalarınızı da yeniden düzenlenmenizi sağlayacak. Bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız bu konuda aceleci olmayın ve mevcut durumunuzu hesaplamayı unutmayın.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün maddi açıdan zorlanacağınız bir gün olacak. Özellikle iş konusunda yeni adım atmayı düşünüyorsanız bu planınızı bir süreliğine ertelemeyi deneyebilirsiniz. Çünkü acil ve düşünmeden atacağınız adımlar sonraki dönemde pişmanlık duymanıza neden olabilir.

BALIK

Sevgili Balık burçları,bugün uzun süredir kendinizde va hayatınızda değiştirmeyi düşündüğünüz bir duruma dair ilk adımınızı atacaksınız. Sonuçlarını hemen almasanız bile bu duruma dair adım atma hissi kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacak. Sevdiklerinizle bir araya gelmek için mükemmel bir zaman!



