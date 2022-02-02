Günlük burç yorumları: 2 Şubat Çarşamba günü tüm burç yorumları!

2 Şubat Çarşamba yani ayın ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 2 Şubat Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün işlerinizi aceleye getirmek istemeyebilirsiniz. İstem dışı hızlansanız bile bir durup yavaşlamak isteyebilirsiniz. Her zamankinden daha duygusal bir gün geçirebilirsiniz. Öğleden sonra duygusallığı üzerinizden biraz atıyor gibi olacaksınız. Akşam üstü hoş sürprizler sizi bekliyor olabilir.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, yakın zamanda aileniz, arkadaşlarınız veya yakınlarınızla aranıza ördüğünüz duvarın yıkılacağı gün bugün olabilir. İlk adımı siz veya karşı taraf atabilir. İlk adımı kim atarsa atsın karşılıklı olarak yeniden el ele veriliyor. Akşam üstü üzerinizdeki iyimserlik dalgası sizi rahatlatıyor olacak. Birkaç değişiklik yapmak için harika bir gün.

İKİZLER

Gün boyunca insanlarla güçlü bir iletişim kuruyor olabilirsiniz. Duygusal olarak gardınızı düşüyor olabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla yapacağınız muhabbetlere dikkat ediniz. İlişkilerinizi sıralayıp gözden geçirmenin tam zamanı. Akşam sona ererken, biraz yalnız kalmaya çalışın.

YENGEÇ

Yengeç burçları, bugün üzerinizdeki pozitif enerjiyi iş planlarınızı yapmak için kullanabilirsiniz. Taze fikirler ön plana çıkmanızı sağlayabilir. Başkalarıyla kuracağınız bağlantılar hedeflerinize olan inancınızı yükselmenize neden olacak. Gün sona erdiğinde kalan enerjinizi kişisel bakımınıza harcamak isteyeceksiniz.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, gün boyunca üzerinizde gerilimi ve stresi hissedeceksiniz. Üstesinden geleceksiniz ancak kendinizi durduk yere yıpratmış olacaksınız. Bol bol nefes egzersizi yaparak kendinizi rahatlatmayı deneyin. Öğleden sonra verimlilik patlaması sizi bulacak. Uğurlu bir el hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bugün aşkınızı özgürce yaşamak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınıza göstermeniz gereken ilgiyi ihmal etmeyin. Sevdiğiniz insanla aranızda mesafe olduğunu hissediyorsanız ilginizi eksik etmeyin. Enerjinizi tutkuyla bağlı olduğunuz kişisel işinize vereceksiniz. Akşam saatleri kanepede biraz dinlenmek anlamına gelse bile, kalan son enerjinizle yine bir şeyler yapmayı ihmal etmeyeceksiniz.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, kendi yöntemlerinizle ilerleyeceğiniz bir gün olacak. Kendi başınıza daha verimli olacağınız bir gün olacak. Üretkenliğinizin zirvesinde olacaksınız. Öğleden sonra evinizi düzenlemek için ilham alabilirsiniz. Ev içi görevlerinizde tembellik yapıyorsanız, yeni bir planlama yaparak harekete geçmek isteyebilirsiniz.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün şefkatli yönünüz ortaya çıkabilir. Engelleri yıkarak yeni bağlar kurabilirsiniz. Sevdiğiniz insanı ya da insanları şımartma duygunuz su yüzüne çıkacak. Bekar Akrep burçları yeni bir aşka yelken açabilirler. Başı bağlı Akrep burçları ise partneri ile romantik bir akşam geçirmek için planlar yapmaya başlıyor.

YAY

Sevgili Yay burçları dışarıdan size bakanların imrenmesine neden olacaksınız. Bugün ışıl ışıl parlıyorsunuz. Evden çıkmak istemeyen Yay burçları, işlerini evden yapmayı tercih edebilir. Evinizde bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Bir yandan çalışabilir diğer yandan dekorasyonla ilgili değişiklikler için alışveriş yapabilirsiniz. Gün sona ererken, yatmadan önce sağlıklı bir akşam yemeği ve esneme seansı ile kendinizi beslediğinizden emin olun.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burcu, sezgileriniz bugün size yol haritası oluşturmanızda faydalı olacak. Karşınızdakilerle bol bol empati yaparak duygusal olarak bağ kurmaya çalışacaksınız. Panik yapmayın, tüm projelerin üzerinden gelebilecek güce sahipsiniz. Bugün ağzınızdan çıkacaklara dikkat etmek isteyebilirsiniz. Çünkü, onların size geri dönüşü olabilir hem de hoş olamayan bir şekilde!

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün hayatınızdaki güzel şeyleri kucaklamak isteyeceksiniz. Her şeyi kendiniz için yaptığınıza emin olun. Biraz şımarmakta ve para harcamakta bir sakınca görmüyorsunuz. Tabii ki yapın ama kendinizi frenlemeyi de unutmayın.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün yaratıcı, romantik ve moraliniz oldukça yüksek. Sorumluluklarınızı unutmayın ve sükûnet içinde işlerinizi tamamlamaya çalışın. Öğleden sonra sizi ziyaret edecek olan yeni bir enerji dalgası günü sıkıntısız bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olacak. Akşamı sevdiğiniz kişinin kollarında geçirmek isteyebilirsiniz.

