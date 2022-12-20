Günlük burç yorumları: 20 Aralık Salı günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

20 Aralık Salı yani ayın yirminci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 20 Aralık Salı günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün kendinize hayatınızdan memnun olup olmadığınızı sorabilirsiniz. Özel hayatınız nasıl? İnsanlar sizin standartlarınıza göre mi yaşıyorlar yoksa her zaman memnuniyetsiz mi hissediyorsunuz? Hayatınızla ilgili bazı önemli kararlar alma zamanı gelmiş olabilir. Hayattan gerçekten ne istiyorsunuz? Bu sorulara ilişkin bazı cevapları bugün bulabilirsiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, aileniz söz konusu olduğunda hiçbir şey basit değildir. Şayet bunu unuttuysanız endişelenmeyin. Bugün size bunu hatırlatacak. Bazı aile üyeleriyle süregelen sorunlarınızın bir kısmını halletmek zorunda kalabilirsiniz. Bir süredir içinizi kemiren çatışmalara çözüm bulmak için ihtiyacınız olan tüm enerjiye sahip olduğunuzu göreceksiniz.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, insanlara öğüt vermeyi ve hayatlarında yön bulmalarına yardım etmeyi seviyorsunuz. Hatta bazen bunu onlar sormadan yapıyorsunuz. Ama şimdi biraz kaybolmuş hissetme sırası sizde. Hayatınıza yeni bir bakış açısı kazandırmak için her şeyden uzaklaşmanız gerekebilir. Uzak diyarlara bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Bugün, gelecekteki tatil planlarınızı yapmak için iyi bir gün.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün değerlerinizi mercek altına alabilirsiniz. Hepimizin asla vazgeçemeyeceğimiz derin inançları var. Ancak toplum bize baskı yapıyor ve ideallerimizle mükemmel bir uyum içinde yaşamak her zaman kolay olmuyor. Bugün kendinize sormanız gereken soru, toplumun bir parçası olarak yaşamak için en içten inançlarınızı değiştirmeye ne kadar istekli olduğunuzdur. İnançlarınız konusunda cesur musunuz?

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, özgürlüğünüz sizin için hayatınızdaki her şeyden daha önemli, değil mi? Kişisel veya profesyonel olarak bir şeylere dahil olmanız genellikle çok zor. Yine de, bugün bunun hakkında düşünmeniz gerekebilir. Özgürlüğe dair doyumsuzluğunuz sadece bir kaçış olabilir mi? Bu soruyu düşünmeniz gerekebilir. Kim bilir? Belki bir adım atmaya karar verebilirsiniz!

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, aşırı dar görüşlü bazı insanlar sinirinizi bozabilir. Sizler açık, hoşgörülü biri olacak kadar şanslısınız. İnsanları ve durumları oldukları gibi kabul edersiniz. Ancak bugün kendinizi zıt görüşlere sahip iki kişi arasındaki müzakerelerin ortasında bulabilirsiniz. Birbirlerinin bakış açısına gözlerini açmalarına yardımcı olun.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün duygularınızın gücünü keşfedebilirsiniz. "Aşırı duyarlılığınız" olarak atfettiğiniz şeyle savaşmaya çalışmayın. Çocukluğunuzdan gelen bir güç size gerçek ihtiyaçlarınızın ne olduğunu bulmak konusunda yardım edecek. Sizi fazla etkileyen insanlardan uzak durmayı düşünmek gerekmez mi? Bir düşünün ve duygularınızla hareket edin.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, duygularınızın sıcaklığında ve derinliğinde kendinizi güvende hissediyorsunuz. Bugün, kendinizi içten dışa yeniden canlandırma ve yenileme fırsatına sahip olacaksınız. Sevdiğiniz insanlarla ilişkilerinizi derinleştirmek için içinde olduğunuz enerjilerden yararlanın. Onları daha da yakından tanıyın. Cazibenizin gücü onları büyüleyecek.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün atmosfer biraz bunaltıcı hissettirebilir. Yapmak istediğiniz şeyi yapmakta özgür olmayı seviyorsunuz ve çevrenizdeki insanların kendilerini sizin için müsait kılmamaları sizi rahatsız edebilir. Kendi işleriyle meşgul görünüyorlar. Bu, tamamen iyileşmemiş bazı eski yaraları ortaya çıkarabilir.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün kendinizi biraz bağlı hissedebilirsiniz. Mutlaka kötü bir gün olacak demiyoruz, ancak aile hayatınızın bazı yönlerini merak edebilirsiniz. Kendinizi kandırmaya çalışmayın. Önümüzdeki birkaç yıl, aileniz için ne istediğinizi ve bunu nasıl elde etmeyi planladığınızı iyice düşünmelisiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, hayatta her şeye şüpheyle yaklaşmanız gereken günler vardır. Bugün, belirli bir kişinin takdirini ve saygısını kazanmanın ne kadar önemli olduğunu anlayabilirsiniz. Bu konuda kafa yormaya değmez. Sadece işleri daha da kötüleştirir. Ancak duygularınızı yeniden alevlendirecek bir şeyler yapmakta fayda olabilir.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün çevrenizde olup bitenlere mantıklı bir açıklama bulmaya çalışmayın. Çünkü bir tane bile yok. Geçmişten gelen, bedeniniz ve ruhunuzdan geçen duygulara kapılın. Onları kontrol etmeye çalışmanın bir faydası yok çünkü gün yüzüne çıkmaları gerekiyor. Bunun yerine, evinizin mahremiyetinde veya mümkünse bir arkadaşınızın evinde kendinizi canlandırmak için zaman ayırın.

