Günlük burç yorumları: 20 Nisan Perşembe günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

20 Nisan Perşembe yani ayın yirminci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 20 Nisan Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün çevrenizdeki kişilerin ani ve beklemedik öfke nöbetlerine maruz kalabilirsiniz. Bu durum istemsiz bir şekilde enerjinizin düşmesine ve moralinizin bozulmasına neden olabilir. Bugünün kaosunu atlatabilecek biri varsa, o da sizsiniz ve bu size her durumda muazzam bir avantaj sağlıyor. Bunun güzelliği, bu durumları kendi avantajınıza kullanabilmenizdir. Farklı tarafları anlıyorsunuz ve bunları sizin için nasıl çalıştıracağınızı biliyorsunuz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün olayları kontrol etme konusunda her zamankinden daha iyi bir yeteneğe sahipsiniz. İstediklerinizi elde etmek konusunda biraz daha fazla çabalamanız gerektiğini fark edeceksiniz. Yolun sonunda sizi mutlu bir haberin beklediğinden emin olarak hareket edin. Kontrolü bıraktığınızda işlerin istediğiniz gibi gitmediğini düşünebilirsiniz. Ancak bazen hayatın akışı içinde karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmek için mola vermeniz gerekebilir.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün dürüst yaklaşımınız ve sevdiklerinize duyduğunuz sadakat sayesinde takdir toplayacaksınız. Çevrenizdekilere daha nazik bir şekilde hareket etmeniz gerekecek. Adım atma konusunda çekinmemelisiniz. Hak ettiğiniz değeri göreceksiniz. Hayal kırıklığına uğramamak için temkinli davranmalısınız.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugünün hayatınızda sürpriz gelişmelere gebe olacak. Uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir projenin nihayet tamamlandığını göreceksiniz. Bu durum hem sizi hem de sevdiklerinizi sevindirecek. Derin bir nefes almanın zamanı! Omzundaki yüklerden kurtuluyorsunuz.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün düşünmeden attığınız adımların sonuçlarına katlanmak zorunda olduğunuz bir gün olacak. Kontrolsüz adımlarınızın karşılığında hiç beklemediğiniz tepkiler görebilirsiniz. Endişelenmeyin ve kontrolü yeniden kazanabilmek adına daha temkinli hareket edin.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları,bugünün ateş hattından uzak durmak sizin için daha iyi bir fikir olabilir. Özellikle kendinizi diğer insanların savaşların soyutlamaya özen gösterin. Aksi halde anlamını bilmediğiniz bazı durumlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Çevrenizdeki kişilerden yardım istemekten çekinmeyin. Çünkü sizin göremediğiniz yönleri fark etmeleri çok olasıdır.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, genel olarak bugüne enerjik ve mutlu bir şekilde başlıyorsunuz. Bu durum tün gün boyunca devam edecek. Özellikle sevdiklerinizle aranızda yaşanacak bazı gerilimli durumların ruh halinizi olumsuz yönde etkilemesine izin vermelisiniz. Başkalarının ihtiyaçlarını dikkate alacağınız bir gündesiniz.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün ne yaparsanız yapın işlerin kontrolünüzün dışında ilerlediğini fark edeceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bazen ne kadar istekli olursanız olun durumların sonuçlarını yönetemeyebilirsiniz. Kağıt üzerinde her şey uygulanabilir görünse bile, bu gerçek hayatta her şeyin yoluna gireceğinin garantisi değildir. Dürüst ve pratik olun ve taraf seçmemeye veya hiçbir şekilde önyargılı olmamaya özen gösterin.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün haksızlıklara karşı her zamankinden daha yüksek bir şekilde sesinizi çıkarttığınız bir gün olacak. Bir kişinin size doğrudan suçlayıcı bir tavırla yaklaşması durumu yaşanabilir. Bu durumda sakin kalmaya ve kendinizi en iyi şekilde anlatmaya özen göstermelisiniz. İletişim yeteneklerinize güvenmeyi öğrenmelisiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün duygularınızın sizi şaşırtacak kadar değişkenlik gösterebilir. Hislerinizi daha net bir şekilde açığa vurmak isteyebilirsiniz. Bu durum dikkatleri üzerinize çekmenize yardımcı olacak. Ancak kimi durumlarda kartları açık oynamanın beraberinde pek çok fedakarlığı da getirdiğini unutmamalısınız.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün sosyal olarak heyecanlı ve coşkulu olduğunuz bir gündesiniz. Özellikle aile büyüklerinizle bir araya gelmek eski günleri yad etmek size kendinizi daha iyi hissettirecek. Geçmişin izlerinden kurtulmak için halının altına süpürdüğünüz bazı olayları yeniden konuşmak zorunda kalabilirsiniz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün kendinizi şaşırtacak derece olaylara karşı sabırlı olacaksınız. Bükülebildiğiniz kadar eğilmiş ve kırılma noktasına gelmiş olabilirsiniz. En ufak bir konudan patlamamak için kelimelerinizi özenle seçmelisiniz. Olayların gerektirdiği duygu patlamasını serbest bırakın. İçinize attıkça sonraki dönemde patlamaların daha büyük olduğunu fark edersiniz.



