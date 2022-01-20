Günlük burç yorumları: 20 Ocak Perşembe tüm burç yorumları! Burçları bugün neler bekliyor?

20 Ocak Perşembe yani yeni yirminci günü için günlük burç yorumları ve Ocak ayının burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Hareketli günler geçiren gökyüzü bugün dikkat çekici değişikliklerle dolu. Maddi konularda tüm burçların dikkatli adımlar atması gerekiyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 20 Ocak günlük burç yorumları...

KOÇ

Ay, bu sabah Başak burcuna geçiyor. Son zamanlarda işlerinizi biraz savsakladıysanız bugünden itibaren toparlanmaya başlıyorsunuz. Sosyal medyada çok fazla zaman geçirerek dikkatinizin dağılmasına müsade etmeyin. Kendinizi üretken hissediyor olsanız bile, şu anda hızınızı artırmaya çalışın, aksi takdirde öğleden sonra ayın geniş Jüpiter ile karşı karşıya gelmesiyle duygularınız sizi bunaltmaya başlayabilir. Evren sizi merkezinizden atmaya devam ederken, bu noktadan itibaren durumunuzun kontrolünü kaybetmeye başlayabilirsiniz. Kontrol edemediğiniz şeyler için üzülmemeye çalışın ve havlu attığınız için kendinizi suçlu hissetmeyin. Yarın ve her zaman tekrar deneyebilirsiniz.

BOĞA

Boğa burçları için gün biraz zor başlayabilir. İlişkilerinizde gergin bir gün olacak. Arkadaşlarınızdan biraz uzaklaşarak yaşadıklarınızı gözden geçirmelisiniz. Olaylara farklı persfektiften bakmak, sizlere başka yolların da olduğunu gösterecektir. Başkalarının sorunlarını kendi başınıza yığmak şu anda kimseye fayda sağlamayacaktır, bu nedenle uygun sınırlar belirlediğinizden ve kendinize zaman ayırdığınızdan emin olun.

İKİZLER

Kaotik bir ortama hazır mısınız sevgili İkizler burcu? Evden çalışıyorsanız sorun olabilir. Bu nedenle etkilere karşı koymak için alanınızı toplamaya odaklanmanız gerekebilir. Ayrıca ev arkadaşlarınızın, özellikle kendi alanlarında kalabalık hissediyorlarsa, normalden daha huysuz veya gergin olduklarını fark edeceksiniz. Birlikte yaşadığınız insanlarla sınırlar koyarak kendiniz için sessizlik yaratmaya çalışın.



YENGEÇ

Yengeç burçları bugün düşüncelerini toparlanmakta zorluk çekebilir. İletişimsel olarak güzel bir güne başlamış olsa da yanlış anlamalar yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. En yakınınız ve en sevdikleriniz şu anda uzakta hissediyorsa umutsuzluğa kapılmayın. Bu enerji kısacıktır ve bir günden fazla sürmez. Önem verdiğiniz insanlarla nasıl bağlantı kuracağınızı vurgulamak yerine, meditatif bir yürüyüş veya rahatlatıcı bir banyo ile zihninizi, bedeninizi ve ruhunuzu beslemeye odaklanın.

ASLAN

Bir şey ne kadar sevimli olursa olsun veya onu ne kadar çok isterseniz isteyin, şu anda düşünmeden harcamaktan kaçının! Ay, Başak burcunda ilerlerken, sizi finansal düzeyde etkilemeye ayarlanmış bir dizi belirsiz veya zor yön tarafından kuşatılacaksınız. Bastırmakta zorlanacağınız alışveriş çılgınlığı hissi ilerleyen günlerde maddi olarak sıkıntılı günler yaşamanıza neden olabilir.

BAŞAK

Sevgili Başak, bu sabah burcuna ay giriyor. Ay gökyüzünde hareket ederken, diğer gezegenlerle ilgili sorunlarla karşılaşacak ve sizi tipik rutininizden uzaklaştıracak. Kontrol ihtiyacının şu anda size hizmet etmesi pek mümkün olmadığından, işler şu anda plana göre gitmezse telaşlanmamaya çalışın. Başka bir güne ertelenebilecek herhangi bir sosyal durumdan veya görevden uzaklaşmak için kendinize izin verin ve ellerinizi kaldırıp bu 24 saatte yaşananlar için kendinizi suçlu hissetmeyin.

TERAZİ

Bugün gerçekten sizin için çok zor geçecek Terazi burçları. Ay, Başak'tan geçerken, haritanızın bilinçaltını yöneten bölümünü harekete geçirirken, kozmik sular biraz dalgalanacak. Bu titreşimler, özellikle geçmişten gelen garip anılarla karşı karşıya kalırsanız, üstesinden geleceğinizi düşündüğünüz güvensizlikleri tetikleyebilir. Şu anda yargılayıcı aile üyelerinden veya arkadaşlardan kaçınmanız da önemli olacaktır, bu nedenle telefonunuzu geçici olarak "rahatsız etmeyin" moduna almanız veya aile Whatsapp gruplarına kısa bir ara vermeniz gerekiyor.

AKREP

Sevgili Akrep, Başak burcu sizi alışkın olduğunuzdan daha kritik bir boşluğa soktuğundan, bugün insanlar sinirlerinizi bozabilir. İş arkadaşlarınızı veya ev arkadaşlarınızı, içsel düzeyde olsa bile yargılarken aşırıya kaçmamaya çalışın. Aklınıza ilk gelenleri hızlı bir şekilde söyleyerek karşı tarafın kusurlarını yüzüne vurmak ilişkilerinizde derin çatlaklara neden olacak. Kaçmayı başarabilir ve kendinize biraz zaman ayırabilirseniz, yapın! Meditasyon, toprağa basma ve sessizlik, günümüzün ürkütücü titreşimlerinden kurtulmanıza yardımcı olabilir ve yanlışlıkla "nazar"ı çağırmanızı engelleyecektir.

YAY

Sevgili Yay burcu, bugün iş yerinde strese karşı dikkatli olun. Bugün iş hayatınızda bazı değişiklikler olacak. İş arkadaşlarınızla yaptıkları hata üzerinden yüklenmeyin. Yaşananlarla yüzleşmek isteseniz de görmezden gelmeniz daha iyi olacaktır. Günü sonuçsuz bir şekilde geçirmeyi başarabilirseniz, bunu yapmayı düşünebilirsiniz. Bugün oldukça düzensiz ve kaotik hissedeceksiniz, bu da tipik rutininizden kaçmayı her zamankinden daha cazip hale getirecek.

OĞLAK

Son zamanlarda kendinizi mutsuz veya mutsuz bir durumda kapana kısılmış hissettiyseniz, Başak ayı gökyüzünde bir dizi hoş olmayan açıdan hareket ederken bu sizi ruhsal olarak üzmeye başlayabilir. Özellikle hem Merkür hem de Venüs şu anda geri harekette olduğundan, tezahür oyununuz veya sezginiz son zamanlarda hissettiyse sabırsızlanmamaya çalışın. Mali darbeler ve beklenmedik maliyetler sizi her zamankinden daha umutsuz hissetmenize neden olabilir, ancak banka hesabınızın zamanla yenileneceğini unutmayın. Harcayacak paranız olsa bile, şu anda duygusal harcamalardan kaçınmalısınız, çünkü her şey söylendiğinde ve yapıldığında sizi daha iyi hissettirmesi olası değildir.

KOVA

Sevgili Kova, bu sabah Ay Başak burcuna geçerken güneşle dengesiz bir açı oluştururken kendinizi biraz bitkin hissedebilirsiniz. Bazı işlerin üst üste yığılmasına izin vermiş olmanız çok olası olsa da, bugün hangi görevlerin tamamlanması gerektiğinin stresine çok fazla kapılmamaya çalışın ve bunun yerine bunları birer birer listenizden çıkarmaya odaklanın. Gün içinde çıldırırken fiziksel ihtiyaçlarınızı kontrol etmeyi unutmayın ve bir saatin baskısını hissetseniz bile kısa molalar vermeye dikkat edin.

BALIK

Başak ayı, haritanızın romantik bağlantılarını yöneten sektöründe seyahat ederken, romantik ilişkileriniz bugün dağınık olabilir. Karşınızdakinin bir şeyler sakladığını hissedebilirsiniz, ancak bu duygular gerektiği gibi tedavi edilmemiş eski yaralardan kaynaklanan paranoyanın sonucu olabilir. Mevcut partnerinizi geçmişte çıktığınız kişilerle karşılaştırmayın. Şu anda endişelerinize bir çözüm bulamayabilirsiniz, ancak sonsuza kadar arafta sıkışıp kalmayacağınıza güvenmeye çalışın.

