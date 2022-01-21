Günlük burç yorumları: 21 Ocak Cuma tüm burç yorumları! Burçları bugün neler bekliyor?

21 Ocak Cuma yani yeni yirminci günü için günlük burç yorumları ve Ocak ayının burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Hareketli günler geçiren gökyüzü bugün dikkat çekici değişikliklerle dolu. Maddi konularda tüm burçların dikkatli adımlar atması gerekiyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 21 Ocak günlük burç yorumları...

KOÇ

Dünün kaotik ikliminden sonra, sabah, gökyüzündeki büyük üçgen sayesinde her şey yerli yerine oturmuş gibi huzurlu hissedeceksiniz. Hoş sürprizler, güzel anlar ve çevrenizin sizi takdir etmesi rehavete kapılmanıza neden olabilir. Ancak bu anın içinde çok uzun süre kaybolmayın. Aksi takdirde işinizden geri kalarak her şeyin tersine dönmesine neden olabilirsiniz. Hafta sonu için işinizi zamanında bitirmek için fazla mesai yapacak olsanız da, şaşırtıcı derecede verimli ve görevleri tamamlama yeteneğinizden memnun hissedeceksiniz. Ay ve Neptün arasındaki karşıtlık sizi günün sonunda oldukça yorgun hissetmenize neden olacağından, arkadaşlarınızla bir gece planlayarak kendinizi çok fazla zorlamayın.

BOĞA

Zihniniz, bedeniniz ve ruhunuz bugün mükemmel bir uyum içerisinde çalışıyor sevgili Boğa burçları. İçinizdeki harika enerjiyi dışa vurmak için bugün görünümünüze önem vermenizde fayda var. İş hayatınızla ilgili yaşanan gelişmeler sizi çok heyecanlandıracak. Motivasyonunuz yüksek. İlham dolusunuz ve yeni hobiler edinebilirsiniz. Ancak yüksek enerjinizi savurgan kullanmayın. Akşam evinize gidip rahat bir uyku çekmenizde fayda var.

İKİZLER

Bu sabah yataktan kalkmak sizin için çok zor olacak sevgili İkizler burcu. Sevdiğiniz insana sarılarak uyumak yatağınızı daha da cazip hale getirecek. Ancak yorganı kaldırıp ayaklanmanız gerekiyor. Dışarı çıktığınızda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. İş yerinize adım atınca hem kendinize hem de etrafınızdakilere karşı çok katı olacaksınız. Ancak ilerleyen saatlerde işlerinde sıkıntısız ilerlemesiyle her şey yoluna girecek. Akşam, ruhunuzu bu değişimlerin yarattığı yorgunluktan arındırmak için evde kalmayı planlamanız daha iyi olacaktır.

YENGEÇ

Yengeç burçları için romantizm dolu bir gün olacak. Platonik olarak ilgi duyduğunuz varsa, o kişiden olumlu sinyaller alabilirsiniz. İlişkisi olanlar romantizmin doruklarında gezerken, ilişkisi olmayan Yengeç burçları ise yakınlarından gördükleri ilgiyle kendilerini desteklenmiş hissedecek. Bu hafta sonu en yakın arkadaşlarınızın düzenleyeceği partiye davet ediliyorsunuz. Gününüzün çoğu hafta sonu yapılacak etkinliği planlayarak geçireceksiniz.

ASLAN

Bugün gününüzün çoğu iş hayatınızla ilgilenerek geçecek. Kariyerinizle ilgili planlamalar yapacaksınız. Ancak, dikkatli olun sevdiklerinizi ihmal etmeyin. En yakın arkadaşınızla yaşayacağınız bir gerilim, ilişkinizde bir çatlağa neden olabilir. Sevdiğiniz insanlara karşı hoşgörülü olan ve vakit kaybetmeden görüşerek ilişkilerinizi dengeleyin. Sade bir akşam planından sonra güzel bir uyku çekmek için son durağınız erkenden eve gitmek olmalı.

BAŞAK

Başak ayı, Venüs ve Uranüs arasındaki büyük üçgen açı sayesinde bugün kendinizi enerjik, motive ve verimli hissedeceksiniz. Bu titreşimler duyularınızı uyandıracak, yaratıcılığınızı ve evrenle bağlantınızı yükseltecek. Yapmanız gereken daha sıradan görevleriniz olsa da bu enerjiyi gerçekten yapmak istediğiniz başka şeylere öncelik vermek için bir bahane olarak kullanmalısınız. Arkadaşlarınızla vakit geçirmek yerine erkenden eve gidip plan yapmak istediğiniz için kendinizi suçlu hissetmeyin. Ay ve Neptün arasındaki karşıtlık ilişkinize renk katabilir. Çalıştıktan sonra sevdiğinizle sarmaş dolaş bir akşam geçirebilirsiniz.

TERAZİ

Terazi burçları, bu sabah hem çok enerjik hem de çok heyecanlı bir güne başlıyor. İçindeki enerjiyi nereye yansıtacağından emin olamayan Terazi burçları bugün makul bir yapılacaklar listesi oluşturarak güne başlayabilir. İş yerinde herhangi bir müzakere veya anlaşmanın tamamlanması gerekiyorsa, şimdi çaba göstermenin tam zamanı. Akşam boyunca çalışmak, ev işleriyle ilgilenmek için ilham almış olsanız da, bu tür çabaları gecenin derinliklerine taşımak zorunda olduğunuzu düşünmeyin. Gece derinleştikçe, Ay rüya gibi Neptün ile karşı karşıya geldiğinde biraz cuykuya ihtiyacınız olacak.

AKREP

Sevdiği insanları bir araya getirme planları yapan Akrep burçları, büyük bir etkinlik planlaması içine giriyor. Hem ailesinden hem iş yerinden hem de okuldan en sevdiği insanları bir araya getirme fikri Akrep burçlarını çok heyecanlandırıyor. Bu enerji size ilişkilerinizde uyumlu bir hava yakalamanıza yardımcı oluyor. Ay ve Neptün arasındaki sert karşıtlık nedeniyle enerji geceye kadar ayakta kalmaya elverişli olmayacak, bu akşam için herhangi bir plan yapmamaya çalışın.

YAY

Bugün çok cömertsiniz sevgili Yay burçları. Arkadaşlarınıza ve ailenize sevginizi göstermek için hediyeler düşünüyorsunuz. Ancak, bu duygu ne kadar cezbedici olursa olsun, değer verdiğiniz insanlar için aşırı miktarda para harcamadan önce kendinizi kontrol etmek isteyebilirsiniz. En iyi arkadaşınıza seveceği bir şey almak için cüzdanınızı açmak yerine, el yapımı bir kart hazırlamayı veya ona akşam yemeği pişirmeyi teklif etmeyi düşünün. Sevgiyi uygun yollarla göstermek için zihninizi yeniden kurcalamak, gelecekte paradan tasarruf etmenize yardımcı olabilir ve arkadaşlarınız veya aileniz bu nedenle sizi daha az takdir etmeyecektir.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burcu, bu sabah kendinize biraz vakit ayırarak meditasyon yapmak isteyebilirsiniz. Maneviyatınıza duygusal olarak yatırım yapmanıza yardımcı olacak günlerden geçiyorsunuz. Huzur duygusunu çok içten yaşayacaksınız. Derin ve felsefi sohbetler için mükemmel olduğundan, sizinle aynı kafada olan insanlarla zaman geçirmeye çalışın. Şu anda sosyalleşmeyi sevmiyorsanız, bu akşamı içsel yolculuğunuza kapılmak için bir bahane olarak kullanın.

KOVA

Başak burcu, Venüs ve Uranüs ile büyük bir üçgen açı oluşturduğundan, bugün sevginizi alışılmadık şekillerde gösterme havasında olacaksınız. Bu enerji, duygularınızı jestler ve eylemler yoluyla ifade etmek, en yakınınızın ve en sevdiklerinizin takdir edildiğini ve değerli olduğunu hissetmesine yardımcı olmak için mükemmeldir. Şu anda eşinizle birlikte yaşıyorsanız, onlar işten eve gelmeden önce evi temizlemeyi ve düzenlemeyi düşünün. Ancak, aynı şeyi sizin için yapmayacak insanlara hizmet etmek için geri adım atmak istemeyeceksiniz, bu yüzden umursadığınızı göstermek için ne kadar ileri gittiğinize dikkat etmeye çalışın.

BALIK

Daha iyi tanımayı umduğunuz özel biri varsa, gökyüzündeki destekleyici hava sayesinde şimdi sohbet etmek için iyi bir zaman olabilir. İşler yolunda giderse, eğlenmeye davet ederek bu görevi bir sonraki seviyeye taşımayı düşünebilirsiniz. Sadece sevginizin nesnesini makul olanın ötesinde büyülememeye çalışın, yoksa akşamın ilerleyen saatlerinde Başak ayı ile rüya gibi Neptün arasındaki sert açı sayesinde bazı kırmızı çizgileri geçebilirsiniz.





