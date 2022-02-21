Günlük burç yorumları: 21 Şubat Pazartesi günü tüm burç yorumları! Bugün neler bekliyor?

21 Şubat Pazartesi yani ayın on dokuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 21 Şubat Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Akrep burcunun güneşin üzerinde yaptığı etkiliyle birlikte haftaya kendinizi her zamankinden daha iyi hissederek başlayacaksınız. Geçmişten gelen bazı sorunlara uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Eski partnerinizle aranızda geçen bir diyalog halının altına süpürdüğünüz konuların bir kez daha gün yüzüne çıkmasına neden olacak. Kendinizi sorgulayarak durum hakkında yeni kararlar alabilir, varolan konumuzu korumaya çalışabilirsiniz. Öğleden sonra iletişim kanallarında yaşanacak bir problem kendinizi ifade etme yeteneğiniz sayesinde çözülecek, bu aşamada sabırlı olmaya ve karşınızdakini anlamaya çalışın.

BOĞA

Sevgili Balık burçları, Akrep'in güneş üzerindeki hareketi devam ederken aşk hayatınızdaki sürpriz gelişmeler sayesinde yepyeni bir kapının açıldığını göreceksiniz. Hiç beklemediğiniz bir anda tanışacağınız bir kişi sayesinde hayatınızın en heyecanlı ve sevgi dolu günlerini yaşamaya adım atacaksınız. Geçmişteki durumlardan kurtularak kendinizi değişime açmayı unutmayın. Özellikle ayın Merkür ile kare açı yaptığı öğleden sonra saatlerinde kendinizi yorgun ve halsiz hissetmeye başlayabilirsiniz. Enerjinizi yükseltecek aktivitelere yönelin, sevdiğiniz insanlarla her zamankinden daha fazla zaman geçirmeye çalışın.

İKİZLER

Sevgili İkizler, bu sabah Akrep ve güneş arasındaki enerjisel bağlantı sayesinde kafanıza taktığınız ve çözüm aramak için düşündüğünüz sorunların kendiliğinden halledildiğini göreceksiniz. Günlük rutininize bağlı kalmak ve olayların üstesinden gelmek bugünkü gündem maddelerini oluşturacak. Gün içinde verimliliğinizin arttığını ve ruh halinizin daha dingin bir konuma geçtiğini göreceksiniz. Öğle saatlerinde doğru Merkür'ün ay üzerinde yaptığı dik açısı sizi doğrudan etkileyecek. Düzensizlikle beraber iletişim kanallarındaki sorunlar kendisini göstermeye başlayacak, yanlış anlaşıldığınızı düşündüğünüz durumda kontrolü elden bırakmadan çözüm odaklı hareket etmenizi tavsiye ederiz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün sizin gününüz olacak. Özgüven, yaratıcılık ve çekicilik duygularıyla dolu bir güne başlıyorsunuz. Kendinizin farkına varın ve yakın çevrenizle ilham verici bir gün geçirmeye hazır olun. Özen gösterdiğiniz bazı konularla ilgili yeni planlar yapabilir bu planları sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ay, Merkür'le sert bir kare oluşturduğu öğle saatlerinde ikna kabiliyetinizdeki artışa kendiniz bile şaşıracaksınız. Bu süreçte verdiğiniz kararlar önümüzdeki günlerdeki hayatınızı doğrudan etkileyecek.

ASLAN

Sevgili Aslanlar, bu sabah çevrenizdeki insanları takdir etmenin ve onlara iltifat etmenin tam zamanı. İletişim kanallarınızdaki becerileriniz sayesinde bugünün yıldızı olmaya adaysınız. Sorumluluklarınızın farkında olarak atacağınız yeni adımlar önümüzdeki günlerde meyvesini verecek. Yeni bir ilişkinin temellerinin atılması gündeme gelirken, geçmişte kalan eski partnerle iletişiminizin tamamen kesildiğini göreceksiniz. Geçmiş konuların üzerinde yarattığı ağırlık, stres ve yoğunluktan kurtularak kendinizi yeniden doğmuş gibi hissedeceğiniz bir zaman dilimine giriyorsunuz. Öğle saatlerinden sonra günün geri kalanında kendinizle ilgilenmeye özen gösterin. Akşam saatlerinizi bedeninizi ve ruhunuzu beslemekle geçirin.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bugün enerjinizdeki düşüşler işlerin çıkmaza girdiğini hissetmenize neden olabilir. Kendinizi dinleyerek biraz daha sorumluluk alabilir, yeni kararlara doğru adım atmak için cesaretinizi toplayabilirsiniz. Bir süredir duymak istediğiniz bir haber uzun süredir görüşmediğiniz bir kişi tarafından size ulaştırılacak. Alacağınız haberle birlikte hem sevinç hem de şaşkınlık duygularını bir arada yaşayacaksınız. Kendinizi günlük hayat aktiviteleri içinde bunalmış hissettiğiniz anlar olabilir, derin bir nefes alarak girdiğiniz çıkmazın üstesinden gelebilecek gücünüz olduğunu hissedin.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bu sabah Akrep'in güneş üzerinde yarattığı etki nedeniyle güne yorgun bir halde başlayabilirsiniz. Yataktan çıkmak istemediğiniz günün devamında ise iş ve kariyer anlamında önemli adımları attığınız bir gün olacak. Özellikle yeni bir işe adım atmayı ya da kariyer değiştirmeyi düşünüyorsanız bu fikriniz için oluşumların daha elverişli bir hale geldiğini göreceksiniz. Bu öğleden sonra ayın Merkür ile kare açı yaptığı anlarda iletişim kanallarındaki bir çıkmazla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilerle beklenmedik bir şekilde gerilebilir ve kendinizi ifade etme konusund azorluk yaşabilirsiniz, konuşmadan önce dikkatlice düşünün.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bu sabah ayın burcunuzdaki geçiş hareketi her zamankinden daha ilham verici bir güne işaret edecek. Sorumluluklarınızın arttığı bir dönemde attığınız akılcı adımlar sayesinde patronlarınızın dikkatini çekmeyi başardınız, önümüzdeki günlerde kariyer ve iş kapısında bir yükselme gündeme gelebilir. Aşk hayatında daha önceki dönemlerde verdiğiniz yanlış kararlarla bir kez daha yüzleşmek zorunda kalabilir, yeniliklere adım atma cesaretinizin kırıldığını hissedebilirsiniz. Pes etmeyin ve evrenin sizin için gönderdiği doğru kişiyle karşılaşmak için sadece zamanını bekleyin.

YAY

Sevgili Yaylar, bugün rutinleriniz ve her zamanki alışkanlıklarınızdan çıktığınız bir gün olacak. Planlı ve kararlı tavrınızı bir kenara bırakarak tesadüfen ortaya çıkan durumlara kolayca ayak uydurduğunuzu göreceksiniz. Oluşan yeni etkilere önyargılı yaklaşmak yerine sabırlı olun ve sunulan yeni fırsatları değerlendirmeye çalışın. Beklenmedik bir misafir veya karşılaşmayla sonuçlanabilecek sürpriz bir olaya hazırlıklı olun. Belki de hayatınızın aşkı size doğru geliyor!

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bu sabah güneş ve ay arasındaki iletişim sayesinde arkadaşlarınızla aranızdaki bağı derinleştirmek için fırsat yakalayacaksınız. Sosyal hayatınızın gündeme geldiği bir gün olabilir, kendinizi sosyal anlamda iyi hissettiğinizi fark edeceksiniz. Öğle saatlerinde iletişim kanallarındaki trafikte bir artış söz konusu olacak, sorumluluklarınızın dahilindeki konular hakkında fikrinizi söylemeye özen gösterin. Aksi halde kendinizi şiddetli bir tartışmanın ortasında bulabilirsiniz. Yeni bir iş arayışındaysanız, bu akşam özgeçmişinizi güncellemeyi unutmayın.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün kariyer ve iş alanlarındaki konuların gündeme geldiğini göreceksiniz. İşinizle ilgili yaşanacak yeni bir gelişme sizleri mutlu edecek ve kendinizi bir anda hayalini kurduğunuz konumda bulacaksınız. Eğer yeni bir işe girmeyi düşünüyor ya da iş kurmak istiyorsanız tam zamanı! Bugün iş ve kariyer alanındaki gelişmeler günün merkezi gibi görünse de öğleden sonra saatlerinde yaşanacak bir yanlış anlaşılma kendinizi kötü hissetmenize neden olacak.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bu sabah ruhsal anlamda kendinizi aydınlanmış ve rahatlamış hissedeceğiniz bir güne başlıyorsunuz. Mental olarak arınmış ve tüm kötülüklerden uzak bir şekilde yataktan kalkıyorsunuz. Bugün ikili ilişkilerdeki iyimser tavrınız sayesinde uzun süredir konuşmadığınız bir kişiyle yeniden diyalog kurma ihtimaliniz gündeme gelecek, bu iletişim sayesinde daha huzurlu olduğunuzu göreceksiniz.

