Günlük burç yorumları: 22 Nisan Cuma günü tüm burç yorumları!

22 Nisan Cuma yani ayın yirmi ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 22 Nisan Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

Birinin güveninize ihanet etmesi elbette sizi rahatsız ediyor, ama artık oldu, buna kızmanın pek bir anlamı yok. Bir sonraki hareket tarzınız net: onları hayatınızdan çıkarın ve bir daha asla içeri almamaya karar verin.

BOĞA

Artık Güneş burcunuzda hareket ettiğine göre, endişe ettiğiniz pek çok şeyin çabaya değmeyeceğini anlamanız çok uzun sürmeyecektir. Korkulacak tek şey korkunun kendisidir. Şu andan itibaren bu sloganla yaşa.

İKİZLER

Bugün ve hafta sonu olanlar, omuzlarınızdan büyük bir yük kaldıracak, ancak kendinizi düşündüğünüz kadar iyi tanıyorsanız, bu ağırlığın büyük ölçüde kendi hayal gücünüzün eseri olduğunu fark edeceksiniz. Hayat sana hep güzeldi.

YENGEÇ

Başkalarının sizin yerinize karar vermesine izin verme alışkanlığına kapılmak çok kolay olurdu, ama bu aynı zamanda bir hata olurdu. Artık arkadaşlarınıza ve iş arkadaşlarınıza ne kadar çok güvenirseniz, onların ileride sizin üzerinizde o kadar fazla gücü olacaktır. Kontrolde kalın.

ASLAN

Birkaç hafta önce verdiğiniz bir kararın sadece yanlış değil, aynı zamanda tehlikeli olduğu da artık aşikâr olmalıdır. Bu kararı tersine çevirmek için hâlâ zaman var ama çabuk olmalısın çünkü bugünden sonra sonuçlar kaçınılmaz olabilir.

BAŞAK

Birkaç gün önce çok önemli görünen bir konu şimdi gülünç derecede önemsiz görünüyor ve nasıl bu kadar kolay kandırıldığınızı merak edeceksiniz. Belki de çoğu insan gibi, iyi haberleri görmezden gelirken kötü haberlere inanma eğiliminiz olduğu içindir.

TERAZİ

Bir süredir yolunuzu kapatan bir engeli bugünden itibaren kaldırmak daha kolay olacak ama onu kenara itmeden önce biraz düşünmelisiniz. Evet, sizi engelliyor ama aynı zamanda belirli insanları güvenli bir mesafede tutuyor!

AKREP

Herkes, belirli konular hakkında güçlü fikirlerin olduğunu bilir, bu yüzden birçok insan seninle muhatap olmadan önce iki kez düşünür, ancak bir rakip senin görüşlerine meydan okumaya kararlıdır. Gerçeklerinizi doğru anladığınızdan emin olun, çünkü tek başına görüşler yeterli olmayacaktır.

YAY

Görünüşe göre herkes şu anda size tavsiye veriyor ve bu oldukça kafa karıştırıcı. Kendinizi bir veya üç saatliğine kapatın, böylece sorunlarınızı yalnız başına çözebilirsiniz. Sohbeti kesin ve sadece iç sesinizi dinleyin.

OĞLAK

Geçmişte her zaman yanınızda olan birine şimdi ulaşmak zor görünüyor, ancak bu artık sizi umursamadıkları anlamına gelmiyor. Büyük olasılıkla, ele alınması gereken kendi sorunları vardır, bu yüzden onlara biraz yer verin.

KOVA

Bazı konulara bakış açınız son haftalarda çok değişti ve sizin gibi sabit fikirlere sahip biri için bu hiç de ortalama bir başarı değil. Sadece yeni fikirlerinizin esnek kaldığından emin olun, çünkü onları çok yakında tekrar değiştirmeniz gerekebilir.

BALIK

Belli bir kişiyle ilgili şüpheleriniz açıkça yersizdi ama bunun için suçluluk duymanıza gerek yok. Senin sorunun Balık, çok şüpheci olman değil, çoğu zaman çok güvenmen. Başkalarının amaçlarını sorgulamak her zaman akıllıcadır.



