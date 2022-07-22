Günlük burç yorumları: 22 Temmuz Cuma günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

22 Temmuz Cuma yani ayın yirmi ikinci günü günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 22 Temmuz Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

Mevcut zorlukları ve engelleri yıkmak için içinizde derin bir güç hissedeceksiniz. Daha iyi bir yapı inşa edilmeden önce, çoğu zaman mevcut bir yapıyı yıkmak gerekir. Kesin sebep ne olursa olsun, ilerleme kaydetmek için değişimin olması gerektiğinden eminsiniz.

BOĞA

Bugün yaratcılık ve özgünlüğünüzün zirvesini yaşayacaksınız. Devrim niteliğinde bazı orijinal fikirler bulmaya yatkınsınız. Hayatınızın kontrolünü elinize geçirerek yapmak istediklerinizi bir kez daha gözden geçirecek ve kendinize uygun bir yol haritası belirleyeceksiniz.

İKİZLER

Kafanızdan geçen sonsuz fikirler olabilir. Ancak bunlardan herhangi birini sonuna kdar görmek için sabrınızın tükendiğini hissedecek ve hemen harekete geçmek isteyeceksiniz. Belki de bir düşünceden diğerine atlamakla o kadar meşgulsünüz ki, hiçbirini takip etmeye değer olup olmadıklarını bilecek kadar ileri götürmüyorsunuz.

YENGEÇ

Bugün adeta kararsızlık girdabının içinde boğulmuş hissedeceksiniz. Hayatınıza dair vereceğiniz en ufak kararda bile kararsızlık rüzgarının etkisini görecek ve adım atmadan önce sonuçlarını enine boyuna düşünmek isteyeceksiniz. Bu süreçte sevdiklerinizden yardım alabilir ve onların fikirlerini değerlendirmek isteyebilirsiniz.

ASLAN

Bugün bireyselliğinizi ifade etme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Kendiniz olmanıza izin veren ve diğer insanların tarzınız hakkında ne düşündüğü hakkında endişelenmenize izin vermeyen bir yer arayışı içindesiniz. Özgürlüğün ilham verici tadını yakalayın.

BAŞAK

Bugün kariyer ve iş anlamında hafta sonu olmasına rağmen uzun zamandır beklediğiniz bir haberi alabilirsiniz. Maddi anlamda kendinizi rahatlatacak bir teklif gelebilir ve karar vermek için iki seçeneğin ortasında düşüncelerle dolu bir gün geçirebilirsiniz.

TERAZİ

Bugün hayatın içindeki günlük sorumlulukları yapmak bile keyfinizi kaçırabilir. Bugün hayatın akışı içinde akıntıya karşı yüzen bir balık gibi hissedeceğiniz bir dönem olacak. Sevdikleriniz tarafından belirli bir şekilde davranmanız veya özel bir yere gitmeniz için baskı altında kalabilirsiniz. Bunları sadece onları memnun etmek için yapmayın.

AKREP

Bugün duygusal anlamda kendinizi kapana sıkışmış hissedebilirsiniz. Duygusal özgürlüğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunuz bir süre giriş yapıyorsunuz. Kendinizi olayın dışında tutarak objektif bir gözle hayatınıza baktığınızda başkasının dramasının içinde kaldığınızı görecek ve melankoli yaratan bu durumdan çıkma isteyeceksiniz.

YAY

Bugün hayatınız yeni kararlar vereceğiniz ve sorgulama yapacağınız bir gün olacak. Sevdiklerinizle zaman geçirerek sosyal ilişkilerinizi gözden geçireceksiniz. Sizi ve hayatınızı enerjisel olarak etkileyen kişi ve durumlarla artık vedalaşma zamanı! Hiçbir yere gitmeyen yollarda enerjinizi boşa harcamayın.

OĞLAK

Bugün sosyal anlamda bunalmış ve sıkılmış hissedebilirsiniz. Kendinize bireysel zaman yaratmaya özen gösterin ve duygusal olarak farkındalığınızın oluşmaya başladığını keşfedin. Hayatınızda olan insanları gözden geçirerek kendiniz ve yaşamınız için en yararlı olan kişilerle diyaloğunuzu devam ettirin.

KOVA

Bugün duygusal patlamalarınızla insanları korkutabilirsiniz. Davranışlarınız ve duygularınızdaki dengesizlik başta kendiniz olmak üzere çevrenizdeki herkesi şaşırtacak. Başkalarının size hak ettiğinizi düşündüğünüz ilgiyi göstermediğini hissediyorsunuz. Mutluluğunuzun başkalarının eylemlerine bu kadar bağlı olmasına izin vermemeye çalışın.

BALIK

Bugün güne zor bir şekilde başlayabilirsiniz. Sabah yaratılan bu enrji gün boyunca adım adım sizi takip edecek. Normal benliğiniz gibi düşünmez veya davranmazsanız şaşırmayın. Özgüveninizin yüksek olduğu bir gün olacak ve insanların size bakışlarından hoşnut olacaksınız.



