Günlük burç yorumları:24 Ekim Salı günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

24 Ekim Salı yani ayın yirmi dördüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 18 Ekim Salı günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün aşırı duygusal olma eğilimi gösterebilir ve olaylara karşı mantıklı yaklaşma yeteneğinizi devre dışı bırakabilirsiniz. Bugün üstesinden kalkamayacağını hissettiğiniz işle alakalı bir durum için çevrenizdekilerden yardım almak isteyeceksiniz. Yakın arkadaşınız ya da ailenizden bir kişinin yardımı sayesinde sorunu kısa sürede çözeceksiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün geçmişi anımsatan bir işaret derinlerde gömülü olan bazı duyguları harekete geçirebilir. Duygusal çatışmalar yaşayabilir ve geçmişle yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Sevdiğiniz bir kişinin yardımıyla bu durumdan hasarsız bir şekilde çıkacak ve geçmişle alakalı sorunlarınızı bitireceksiniz.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün senin için zor ve kafa karıştırıcı bir gün olabilir. Mali sorunlar, tekonolojik aksaklıklar ve iletişim kanallarındaki bazı sorunlar gününüzün kötü geçmesine neden olabilir. Ancak zorlamaya devam ettiğinizde ve düzeltmeye çalıştığınız her şeyin çözüldüğünü fark edeceksiniz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün maddi ve finansal konuların gündemde olduğu bir gün olacak. Mali sorunlar nedeniyle aile bireyleri arasında gergin bir hava esecek ve aile bütçesini yeniden planlamanız gerektiğini hissedeceksiniz. Sorunu detaylıca incelediğiniz için çözümünü bulmak adına doğru adım attığınızı göreceksiniz.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları bugün kendinizi, isteklerinizi ve hayallerinizi dinlediğiniz onları gerçekleştirmek için adım attığınız bir gün olacak. Olaylara uzaktan bakmak yerine içine girerek başrol olacağınız bir gün sizleri bekliyor. Her şey planladığınız gibi gitmezse üzülüp cesaretinizi kırmak yerine yeni çözümler üretebileceğinizi unutmayın.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün söyledikleriniz insanların duymak istedikleri şeylere tam uymayabilir. Bunu kişisel algılamayın. Başkalarının göremediği şeyleri görme konusunda inanılmaz bir yeteneğiniz var. Bu nedenle kendinizi bu konuda törpülemek yerine besleyin ve gücünüzün farkına varın.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün sevdiklerinize karşı olan sorumluluklarınızı yerine getirme konusunda sorunlar yaşayabilir ve bu durumdan dolayı kendinizi suçlayabilirsiniz. Bu şartlar altında sakin bir ruh haliyle adım atmaya karar verebilirsiniz. Geri çekilin ve duruma karşı objektif olun.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün iş ve kariyer anlamında bazı sorunlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Kendinizi ifade etme konusunda sorun yaşadığınızı görebilir ve bu iletişim problemlerinin yarattığı sorunlar nedeniyle kendinizi bir çıkmazda hissedebilirsiniz. Yanlış anlamaları önlemek için açık, dürüst iletişim gereklidir. Objektif kalmaya çalışın. Duygularınızın kontrolü ele geçirmesine izin vermeyin.

YAY

Sevgili Yay burçları, bu hafta uzun bir yolculuk yapabilir ve sevdiğiniz bir kişiyi ziyaret edebilirsiniz. Uzun süredir görüşmediğiniz bu kişiyle yaptığınız görüşme sonucunda beklemediğiniz bir konuya ilişkin olarak bilgiler öğrenebilirsiniz. Bugün planlarınıza devam edip etmemeniz konusunda şüphe duyabilirsiniz. Adım attıkça korkularınızın dağıldığını hissedeceksiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün yorulduğunuzu hissedebilir ve biraz dinlenmek isteyebilirsiniz. Geçmişten gelen bazı konuların gün yüzüne çıktığın göreceksiniz. Beklenmedik bu geçmişle alakalı konular kendinizi sorgulamanıza neden olacak. Dikkatli olmazsanız bu durum yapmanız gereken her şeyin önünde geçebilir.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün ruhsal anlamda kendinizi anlamlandırma konusunda zorluk yaşadığınız bir gün olacak. Kendi isteklerinizi yerine getirmek için adım atarken çevrenizdekileri kırmamaya özen gösterin. Sorunlara karşı empati yeteneğinizi kullanarak yaklaşın ve kim olduğunuzu mutlaka hatırlayın.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün yer zamankinden daha yorgun ve halsiz hissedebilirsiniz. Bu durumun günlük rutininizi etkilediğini göreceksiniz. Özellikle iş ve kariyer anlamındaki birtakım sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu durumun enerjinizin düşmesine neden olmasına izin vermeyin.



