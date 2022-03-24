Günlük burç yorumları: 24 Mart Perşembe günü tüm burç yorumları!

24 Mart Perşembe yani ayın yirmi dördüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 24 Mart Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün duygularını kelimelere dökmekte zorlanabilirsin. Ama kendini açıklamak zorunda değilsin tabii ki. Duygularınız size özeldir ve onları anlatıp anlatmamak tamamen size kalmıştır. Aslında çoğu insan onları kendinize saklamanızı tercih eder!

BOĞA

Bugün eleştirilere aşırı tepki vermemeye çalışın. İster sinirlenerek ister sadece içe çekilip yanıt verin, rakiplerinizin sözlerinin sizi üzdüğünü anlamasını sağlayacaktır. Bu şekilde tepki vermek yerine hiç umurunuzda değilmiş gibi davranmanız daha etkili olacaktır. Hatta söyledikleriyle dalga geçin.

İKİZLER

Gezegenler, görmezden gelmenin daha iyi olacağı bir şeyi büyük bir sorun haline getirmenin bir anlamı olmadığı konusunda uyarıyorlar. İş cephesindeki atmosfer şu anda genellikle iyidir, ancak aptalca rakiplerinizin aklınıza girmesine izin verirseniz, bunu bozabilirsiniz.

YENGEÇ

Uykusuz geceler geçirmenize neden olan bir projede yenilgiyi kabul etmek isteyebilirsiniz, ancak ona daha fazla zaman verin. Kendinizden o kadar çok yatırım yaptınız ki, ne kadar uzun sürerse sürsün sonuna kadar gidebilirsiniz.

ASLAN

Kendinizi bir şekilde fazla yıpratmış görünüyorsunuz ve şimdi incinmeden önce çabalarınızı hafifletmeniz gerekiyor. Bir Aslan'ın çok ileri gitmesi alışılmadık bir şey değil ama bu gerçeği anlamakta her zaman o kadar iyi olmuyorsunuz… çok geç olana kadar!

BAŞAK

Başkalarını kandırabilirsin ama kendini kandıramazsın, o yüzden düşündüğün, söylediğin ve yaptığın her şeyde dürüst ol, bu senin kendi en büyük eleştirmen olduğun anlamına gelse bile. Değişikliklerin gerekli olduğunu ve büyük olmaları gerektiğini kabul etmenin zamanı geldi.

TERAZİ

Çok fazla iyi bir şeye sahip olmak mümkün mü? Tabii ki, ama hem Venüs hem de Mars sizin lehinize çalışıyorken, alabileceğiniz her şeyi almamak aptallık olur. Hayatı dolu dolu yaşayın ve sizi uyaranları görmezden gelin.

AKREP

Bugün biraz endişeli hissediyorsanız endişelenmeyin. Özellikle şu sıralar tam bir endişe kaynağı olan ev cephesinde! O kısmı biraz kendi haline bırakmanız sizin iyiliğinize olacak. Ne yaparsanız yapın her şey olacağına varır. Her durumun ortasında olmak zorunda değilsiniz.

YAY

Yatırımlarınızdan getiri kazanabilirsiniz. Bazı Yay’lar bugün yeni kariyer fırsatlarıyla karşılaşabilir. Ev cephesinde ise peş peşe mutlu haberler sizi bekliyor olacak. Üzerinizdeki pozitif havayı sosyalleşerek değerlendirmek istiyorsunuz.

OĞLAK

Bugün biraz kendinizi dinlemeniz iyi olabilir. Sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Finansal olarak, sağlam bir zeminde olacak ve artan kazanç yolunda adım adım ilerleyeceksiniz. Profesyonel veya akademik cephede bir başarı en tatmin edici olacaktır. Ortak bir ailedeki farklılıklar, ev ortamını bozmakla tehdit ediyor.

KOVA

Burcunuzdaki Satürn, kendinize neler yapabileceğinizi hatırlatmanız ve başkalarının sizin için bu seçimi yapmasına izin vermemeniz gerektiği anlamına gelir. Kendinize inanırsanız ve iyi bir plan yaparsanız, oldukça zor engellerin bile üstesinden gelinebilir.

BALIK

Bugün belirli insanları mesafeli tutmanız size para kazandıracak. Gerçekten yardım etmek isteseler bile, yolunuza çıkacak ve sizi yavaşlatacakları kaçınılmazdır. Kimsenin yardımına ihtiyacınız yok, zaten ne yapacağınızı ve nasıl yapacağınızı biliyorsunuz.



