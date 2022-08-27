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Günlük burç yorumları: 27 Ağustos Cumartesi günü tüm burç yorumları!

27.08.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 27 Ağustos Cumartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 27 Ağustos Cumartesi günü tüm burç yorumları!

27 Ağustos Cumartesi yani ayın yirmi yedinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 27 Ağustos Cumartesi günlük burç yorumları...

Ast2

KOÇ

Bugün maddi konularda başarıya ulaşabilirsiniz, iş ve finansla ilgili konularda işler daha kolay ve kendiliğinden ilerleyebilir. Kendi isteklerinizi elde etme konusunda daha şanslı olacağınız bir gün. Özgüven ve cesaret duygusu artıyor.

BOĞA

Zihnin gezegeni Merkür, bugün haritanızın çalışma ve esenlik alanına giriyor. Rutin meseleleri biraz daha az yorucu hale getirmenin yollarını bulmanızı kolaylaştırıyor. Başlangıç olarak, iş arkadaşlarınızın yükün daha fazlasını omuzlamayı kabul ettiğinden emin olun.

İKİZLER

Önümüzdeki birkaç gün yaratıcı ve romantik bir şekilde, hayatınızda çok özel şeylerin olup bittiğini görebilir. Kendinizi ortaya koyun ve risk almaktan korkmayın. Dünya sana aitmiş gibi davrandığında en iyi halindesin. Belki öyledir!

YENGEÇ

Dürüstlük, şu anda en iyi politikadır, özellikle de sevdiklerinizin ne düşündüğünüzü ve nasıl hissettiğinizi bilmelerini takdir edecekleri ev cephesinde. Söylemeye çalıştığınız şeyi “anlamayabilirler” diye endişelenmeyin, mükemmel bir şekilde anlayacaklardır.

ASLAN

Başkalarının davranışlarınız hakkında ne düşündüğünü önemseyen biri olmadınız ve şimdi başlamak üzere değilsiniz. Doğru olanı yapın ve dünyanın geri kalanının elinden gelenin en iyisini yapmasına izin verin. Ya başa çıkamazlarsa? Çok kötü!

BAŞAK

Sizi çok endişelendiren bir şey aniden anlamsız görünecek ve neden sizi bu kadar ele geçirmesine izin verdiğinizi merak edeceksiniz. Özellikle para meseleleri, bugünden itibaren size çok daha az endişe verecek.

TERAZİ

İletişim gezegeni Merkür bugün burcunuza giriyor ve neredeyse anında sesinizi bulacaksınız. Başkaları güveninizi yeniden bulduğunuzu fark ettiğinde size daha fazla saygı göstereceklerdir. Yüksek sesle konuşun ve sık sık konuşun.

AKREP

Haritanızın en hassas bölgesindeki kozmik aktivite, bugün ne yaptığınızı sorgulamanıza neden olabilir, ancak sadece durup hiçbir şey yapmayın. Cesur bir yüz takınırsanız dünya, birlikte hareket ettiğinize inanmaya devam edecek.

YAY

Arkadaşlıklar bugün iyi görünüyor. Sosyal çevrenizde yeni birinin ortaya çıkması ve hayatınıza çok ihtiyaç duyduğunuz heyecanı eklemesi mümkün. Bu yeni arkadaşlık zamana dayanabilir veya dayanamayabilir ama çok eğlenceli olacak.

OĞLAK

Bugün iş cephesinde parçanızı söyleme şansınız varsa, geçmesine izin vermemelisiniz. İşverenler ve diğer önemli insanlar fikirlerinize değer verir ve ne düşündüğünüzü bilmek isterler, bu yüzden açık konuşun. Yakında kendin de önemli bir insan olabilirsin.

KOVA

Şu anda hayatınızda çok ciddi şeyler oluyor ama Merkür bugün haritanızın en iyi alanlarından birine girerken, gelecekte yaşayacağınız eğlenceli zamanları da düşünmelisiniz. Planlar yapmaya başlayın.

BALIK

Şu veya bu türden ortaklık meseleleri, bugün ve hafta sonu zamanınızın çoğunu alacak ve eğer akıllıysanız, onlardan kâr etmenin yollarını bulacaksınız. Sadece kendiniz için para kazanmayı hedeflemeyin, başkaları için de para kazanmayı hedefleyin.


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