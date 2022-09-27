Günlük burç yorumları: 28 Eylül Çarşamba günü tüm burç yorumları!

28 Eylül Çarşamba yani ayın yirmi sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 28 Eylül Çarşamba günlük burç yorumları...
Kendi başarı arayışınıza kendinizi o kadar kaptırmamaya çalışın ki, diğer insanların bir şeyleri kendi yöntemleriyle yaptıkları gerçeğini gözden kaçırırsınız. Arkadaşlarınızın ve iş arkadaşlarınızın size söyleyeceklerini dinlemeye çalışın. Bu çok yardımcı olabilir.
Bugün ne kadar yavaşlamaya ve işleri kolaylaştırmaya çalışırsanız, birlikte çalıştığınız kişiler o kadar çok yapmanızı isteyecektir. Evet, elbette bazı ciddi yükümlülükleriniz var ama en önemli yükümlülüğünüz kendinize, bu yüzden Hayır demeyi öğrenin ve ciddi olun.
Yeni bir plan veya proje hakkında ne kadar hevesli olursanız ne kadar zamana, enerjiye ve paraya ihtiyaç duyacağını o kadar fazla düşünmelisiniz. Gezegenler, kendinizi buna atarsanız, hafta sonundan önce kararınızdan pişman olabileceğiniz konusunda uyarıyor.
Bugün yüzleşmekten kaçınmak için ne gerekiyorsa yapın. Zirveye çıkacağınıza ikna olmuş olabilirsiniz, ancak kozmik işaretler, yeteneklerinizi abartıyor olabileceğinizi gösteriyor. Bir dövüşü kazanmanın en iyi yolu, ilk etapta bir dövüşe girmemektir!
Bugün herhangi bir kişisel bilgi vermemeye dikkat edin, çünkü yalnızca güvendiğiniz bir arkadaşınıza söyleseniz bile, bilgilerin size karşı kullanmakta tereddüt etmeyecek bir rakibe ulaşma şansı vardır. Sırlarınızı kimsenin bilmesine gerek yok.
Anı yaşamak ve eylemlerinizin sonuçları hakkında endişelenmemek için cazip olabilirsiniz, ancak yöneticiniz Merkür gerileme aşamasından geçerken bu pek iyi bir fikir olmayabilir. Aslında felaket olabilir!
Bugün ne pahasına olursa olsun özensiz düşünmekten kaçının çünkü gezegenler, doğru araştırmayı yapmadan yeni bir duruma acele ederseniz yanlış gidebileceği ve bunun sonucunda itibarınızın zarar görebileceği konusunda uyarıyor. Zaman ayırın ve doğru yapın.
Haritanızın en hassas bölgesindeki kozmik aktivite sizi duygusal olarak kırılgan yapıyor. Diğer insanların faaliyetlerine gözlerinizi ve kulaklarınızı kapatamazsınız ama onları ciddiye almamayı seçebilirsiniz. Kontrol edemeyeceğiniz şeyler için ruhunuzu rahatsız etmeyin.
Bir tür projeye girişmeden önce, sonuna kadar görebildiğinizden emin olun. Şimdi bu konuda çok hevesli olabilirsiniz ama peki ya altı ay, hatta bir yıl sonra? Uzun vadeli oturum açın veya hiç imzalamayın.
Birisi sizi rahat hissetmediğiniz değişiklikler yapmaya ne kadar çok teşvik etmeye çalışırsa, o kadar direnmeniz gerekir. Arkadaşlığına mal olabilir ama gezegenler sana çok para kazandırabileceğini söylüyor. Bu değişiklikler sizin yararınıza olmayacak.
Bugün bir arkadaşınız veya meslektaşınız için bir iyilik yapmak için acele ederken kendinizi itibarınızı zedeleyen bir durumda bulabilirsiniz. Çok tehlikeli bir yola sürüklenmemek için ilgili tüm gerçekleri ve rakamları bildiğinizden emin olun.
Aylar önce yaptığınız ve kimsenin fark etmediğini umduğunuz bir hata, bugün size musallat olmak için geri gelecek. Yapabileceğiniz tek şey, elinizi kaldırıp yanlış anladığınızı kabul etmek; bir yandan da başkalarına asla mükemmel olduğunuzu iddia etmediğinizi hatırlatmak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum