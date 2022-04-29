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Günlük burç yorumları: 29 Nisan Cuma günü tüm burç yorumları!

29.04.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 29 Nisan Cuma aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 29 Nisan Cuma günü tüm burç yorumları!

29 Nisan Cuma yani ayın yirmi dokuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

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Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 29 Nisan Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

Hedeflerinizin gerçekçi olup olmadığını kendinize sormalısınız. Plüton bugün haritanızın kariyer alanında geri hareket ederken hem yeteneklerinizin hem de sınırlamalarınızın farkında olmalısınız. Biraz düşünün, sonra gerekirse hedeflerinizi ayarlayın.

BOĞA

Önümüzdeki 24 saat içinde olumsuz düşüncelerin kök salmasına izin vermemelisiniz. Kendinize her şeyin mümkün olduğunu ve yapılması gerekenlerin başında olduğunuzu söylemeye devam edin ve yanlış yaptığınızı söyleyenleri dinlemeyin çünkü değilsiniz.

İKİZLER

Arkadaşlarınız ve aile üyeleriniz sizden bir şeyler saklıyor mu? Belki. Önemli mi? Çok değil. Gezegenler, endişelenecek bir şey olmadığını ve dört gözle bekleyeceğiniz başka bir şey olduğunu gösteriyor, bu yüzden gülümsemeye ve çabalamaya devam edin.

YENGEÇ

Bugün ortaklarınıza ve sevdiklerinize yaşadıklarınızı anlatmakta güçlük çekiyorsanız endişelenmeyin. Plüton karşı burcunuzda geri hareket ederken, bazı karışıklıklar ve yanlış anlaşılmalar olacağı kesin ancak bunun gerçek bir önemi olması pek mümkün değil.

ASLAN

Bugün herkesten iki kat daha fazla çalışmak isteyebilirsiniz, ancak gezegenler bunun ters tepebileceği konusunda uyarıyor. Size doğru gelen bir hızda çalışın ve evrenin ihtiyaçlarınızı karşılayacağına güvenin. Sonuçta her zaman öyle olmuştur...

BAŞAK

Biri yaptığın bir şey için ya da belki yapmadığın ama yapman gereken bir şey için seni suçlu hissettirmeye çalışırsa, onu başından gönder. Sorumluluklarının ne olduğunun gayet iyi farkındasın, onların sana hatırlatmalarına ihtiyacın yok.

TERAZİ

Bugün ne dediğine dikkat et yoksa bir arkadaşınla ya da sevdiğin biriyle aran açılabilir. Önümüzdeki 24 saat içinde ruh hali değişimleriniz sizi bir uçtan diğerine götürecek, bu yüzden ağzınızı kapalı tutmak için ciddi bir çaba göstereceğinize dair kendinize söz verin.

AKREP

Belirgin bir çözümü olmayan bir duruma karışmadan önce gerçeklerin ne olduğunu bildiğinizden emin olun. Konuşursanız, diğerleri ne hakkında konuştuğunuzu bildiğinizi varsayar ve daha sonra bilmediğiniz ortaya çıkarsa bu iyi görünmez.

YAY

Şu anda zihniniz biraz bulanık görünüyor, ancak bu, Plüton'un geri gitmesiyle beklenebilir. Bununla birlikte, iletişim gezegeni Merkür bugün karşı burcunuza geçerken, ortaklarınız ve sevdikleriniz topun başında olacak, bu yüzden onların tavsiyelerine uyun.

OĞLAK

Neyi başarmak istediğinize dair net bir fikriniz varsa, o zaman bugün isteklerinize doğru yelken açmalısınız. Ancak, aklınızda şüpheler varsa, fazla ilerleme kaydetmeniz pek olası değildir. Bir numaralı tutkunuz nedir? Buna odaklanın ve başka hiçbir şeye odaklanmayın.

KOVA

Bilinçaltınız size bir mesaj göndermeye çalışıyor, ancak beyniniz her türlü düşünce ve mesajın iletilmediği korkularıyla dolu olduğu için. Bir süre yalnız kalabileceğiniz sessiz bir yer bulun ve kendinizi dinleyin.

BALIK

Başkalarının sizin için yapmasına güvenmek yerine, bugün tüm gerçekleri ve rakamları kendiniz kontrol etmeniz son derece önemlidir. Neredeyse kaçınılmaz olarak bir şeyleri kaçıracaklar ve kaçınılmaz olarak bunun bedelini ödeyen siz olacaksınız.


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