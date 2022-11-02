Günlük burç yorumları: 3 Kasım Perşembe günü tüm burç yorumları!

3 Kasım Perşembe günü yani ayın üçüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 3 Kasım Perşembe günü günlük burç yorumları...

KOÇ

Yılın başlarında söylediğiniz bir şey bugün planlarınızı alt üst edebilir. Bu konuda yapabileceğiniz pek bir şey yok, bu yüzden akışa devam edin ve ne pahasına olursa olsun soğukkanlı kalın ve bir dahaki sefere diğer insanların çabalarını bu kadar eleştirmeyeceğinizi çözün!

BOĞA

Tedbirli olmak istemeyebilirsiniz ama nedense şu anda risk almak konusunda isteksizsiniz. Gezegenlere göre bu kötü bir şey olmayabilir, çünkü mevcut seçimlerinizin çoğunu gereksiz kılabilecek olaylar geliyor.

İKİZLER

Başkalarının ne dediği konusunda hassas olmak sana göre değil ama şu anda biraz alıngan görünüyorsun. Aklına koyduğunda iyi bir oyuncu olabilirsin, bu yüzden onların fikirlerini umursamıyormuş gibi davran. Hatta kendinizi kandırabilirsiniz.

YENGEÇ

Önümüzdeki 24 saat içinde ayaklarını sürüyerek ya da seni engellemeye çalışan herkes, senden uzak durmayı dileyecek. Aptalca oyunlar için havanda değilsin, özellikle de hileli oyunlarda tek kaybeden sensin.

ASLAN

Bugün yeni bir şeye başlamak cazip gelebilir, ancak gezegenler biraz beklemeniz ve sonra ne olacağını görmeniz gerektiği konusunda uyarıyor. Ufukta çok daha ilginç bir proje olabilir, bu yüzden ikinci sınıf şeylerle zamanınızı boşa harcamayın.

BAŞAK

Bugün kurallarına göre oynamanız son derece önemlidir, çünkü köşeleri keserseniz veya kısayollar kullanırsanız, bu bazı sorunlara neden olabilir. Yetkili konumdaki insanlar her hareketinizi izliyormuş gibi davranın, çünkü öyle olmaları oldukça olasıdır.

TERAZİ

Bir arkadaşınıza veya aile üyenize bugün onlar için bir şeyler yapacağınıza söz verdiyseniz, artık çok fazla zamanınızın olmadığını fark etseniz bile mutlaka yapmalısınız. Daha sonraya erteleyebileceğiniz birçok başka şey var.

AKREP

Bir sonraki adımda ne yapacağınıza yalnızca siz karar verebilirsiniz ve sizi farklı bir şey yapmaya zorlayan herkes, bunun olmayacağından şüphe duymamalıdır. O Akrep kaşlarını çat ve onları korkutup boyun eğdir.

YAY

Gezegenlere göre şu anda bir irade savaşı var ve bu kaybetmeyi göze alamayacağınız bir savaş. Önümüzdeki 24 saat boyunca sadece düşmanlarınıza karşı değil, aynı zamanda kendi zayıf yönlerinize karşı da acımasız olun. Ne pahasına olursa olsun kazanın.

OĞLAK

Vicdanınızı kemiren bir şey var ve onu göğsünüzden çıkarmanın zamanı geldi. Kendi zihninizde çok önemli bir konu haline gelmiş olabilir, ancak diğer insanların sizin kadar önemsememe ihtimali var.

KOVA

Çalıştığınız veya iş yaptığınız birinin bir hatanın sorumluluğunu tamamen size yüklemesine izin vermemelisiniz. Onlar da bir o kadar hatalı ve eğer bunu kabul etmeye hazır değillerse, o zaman güçlerin gerçeği bilmesine izin vermelisiniz.

BALIK

Haritanızın en dinamik alanında bu kadar çok kozmik aktivite yer alırken, daha geniş bir dünyada profilinizi yükseltmek için elinizden gelen her şeyi yapmalısınız. Yeni fırsatlar senin için açılmayı bekliyor, ama ilk adımı sen atmalısın.



