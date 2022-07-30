Günlük burç yorumları: 30 Temmuz Cumartesi günü tüm burç yorumları!

30 Temmuz Cumartesi yani ayın otuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 30 Temmuz Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Bu hafta sonu bir arkadaşınızdan gelen nazik bir söz için minnettar olacaksınız. Ancak sizin durumunuza sempati duymaları, size herhangi bir pratik şekilde yardım edebilecekleri anlamına gelmez. Bu senin şovun ve bir çözüm bulmalısın.

BOĞA

Tüm gerçeklerin ve rakamların parmaklarınızın ucunda olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bir şeyi kaçırmadığınızdan emin olabilir misiniz? Akıl gezegeni Merkür'ün bu hafta sonu Satürn ile karşıtlığı varken, harekete geçmeden önce kontrol etmeli, tekrar kontrol etmeli ve ardından üçüncü kez kontrol etmelisiniz.

İKİZLER

Bu hafta sonu mutlaka eğlenin ama özellikle para konusunda pervasız olmamaya çalışın. Şimdi bir şeyi yedekte tutarsanız, önümüzdeki haftanın ortalarında işinize yarayabilir. Geleceğinize yatırım yapın, çünkü başka kimse yapmayacak.

YENGEÇ

Bu hafta sonu başını belaya sokabilecek durumlardan kaçınmaya çalış. Heyecan için can atabilirsin ama gezegenler, macera istiyorsan bunun için ödenecek bir bedel olabileceği konusunda uyarıyorlar ve bu artık karşılayamayacağın bir bedel olabilir.

ASLAN

Önümüzdeki 48 saat içinde bir arkadaşınıza veya iş arkadaşınıza hâlâ güvenilip güvenilmeyeceğini merak etmenize neden olacak bir şey olacak. Büyük olasılıkla hikâyenin yalnızca bir tarafını görüyorsunuz, bu nedenle genel resim netleşene kadar birkaç gün bekleyin.

BAŞAK

Genelde anlaşamadığınız biri size şüpheli bir şekilde iyi davranıyor. Bu bir hile mi? Belki öyledir ama aynı zamanda geçmiş anlaşmazlıklardan devam etme girişimleri de olabilir. Onlara da iyi davran ama gardını düşürme.

TERAZİ

Bu hafta sonu sizi tamamen şaşırtan bir şey olacak ve bu konuda çok mutlu olmayabilirsiniz. Bununla birlikte, duruma biraz farklı bir açıdan bakarsanız, bunun sizin için kârlı hale gelmesinin yollarını görebilirsiniz.

AKREP

Moda, dizi, film yeni bir şeye karşı ilginiz artıyor. Ancak herkes sizin tutkunuzu paylaşmaz, bu nedenle bir veya iki olumsuz yorum bekleyin. İyi haber şu ki, hiçbir zaman diğer insanların ne düşündüğünü önemseyen biri olmadın ve şimdi başlamak üzere değilsin!

YAY

Bu hafta sonu herkesle, hatta gerçekten sevmediğin insanlarla bile iyi geçinmek için kendi yolundan çekil. İyi bir şeye gidiyorsunuz ve onu mahvetmemeye dikkat etmelisiniz. Her şeyden önce, alaycı yorumlar yapmaktan kaçının. Eğlendirmekten çok rahatsız etme olasılıkları daha yüksektir.

OĞLAK

Bir arkadaş hakkında keşfettikleriniz şok edici gelebilir, ancak bunu düşünürseniz, işaretlerin her zaman orada olduğunu fark edeceksiniz. Geçmişte bu işaretleri tanımak istememiş olabilirsiniz, ancak artık bu konuda fazla seçeneğiniz yok.

KOVA

Rahatlamak ve fiziksel, zihinsel ve duygusal pillerinizi yeniden şarj etmek için iyi bir hafta sonu. Bırakın bir süreliğine tüm düşünmeyi ve endişelenmeyi başkaları yapsın. Kendinize çok ihtiyaç duyduğunuz bir mola verin, böylece daha sonra yenilenmiş olarak dövüşe geri dönebilirsiniz.

BALIK

Bu hafta sonu Güneş-Jüpiter bağlantısı size büyük planlar yapmanız için ilham verecek, ancak diğer etkiler, üzerine inşa ettiğiniz bilgilerin güvenilir olmayabileceği konusunda uyarıyor. Ne yapmak istediğinize dair bir plan çizin, ancak henüz ayrıntılar arasında boğulmayın.



