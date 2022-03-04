Günlük burç yorumları: 4 Mart Cuma günü tüm burç yorumları!

4 Mart Cuma yani ayın dördüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 4 Mart Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, sizi alt edebileceğini düşünen biri sadece hayal kurmakla kalmaz, küstahlığının bedelini ağır öder. Sizi rakiplerinizden çok daha yukarılara taşıyan o dinamik ve güçlü Koç ruh hallerinden birindesiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, önümüzdeki 24 saat içinde emrinizde o kadar çok enerji olacak ki, onu kullanmanın yollarını bulmak zor olabilir. Bir yolculuğa çıkma şansınız varsa tereddüt etmeyin, yola çıkın ve sizi nereye götüreceğini görün.

İKİZLER

Sevgili İkizler burcu, haftalarca, hatta belki aylardır aklınızda olan bir şey, hafta sonu gelmeden önce sizi tamamen tatmin edecek şekilde çözülecek, bu yüzden endişelenmeyi bırakın ve eğlenmenin yollarını aramaya başlayın. Hayat yeniden eğlenceli hale gelmek üzere.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün bir tür ortaklık meselesi gündeme gelecek ve iyi haber şu ki, işlerin yolunda gitmesinden memnun olacaksınız. Bir hafta kadar önce yaptığınız talepler çoğunlukla kabul edilecek ve her iki taraf da mutlu olacak.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün kendinizi iş cephesinde çok fazla zorlamayın. Plüton'un etkisi öyledir ki, bir göreve başlarsanız, onu çabucak bitirmek isteyeceksiniz, ancak gezegenler bunun bir seçenek olmayabileceği konusunda uyarıyorlar, bu yüzden belki de hiç başlamamak daha iyidir.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün ya da yarın, oluşan olumsuz havayı dağıtacak bir şey olacak ve hafta sonu hayatı yeniden olasılıklarla dolu görünecek. Bir dahaki sefere karamsarlığa bu kadar kolay teslim olmamaya çalışın.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, herkes hata yapar. Bir Terazi bile, bu yüzden şimdi yapmamış olmayı dilediğin ya da yaptığın bir şey için kendini hırpalamayı bırak. Sevdiklerinize, sizin için bir çizginin çekildiğini ve herkesin artık yoluna devam etmesi gerektiğini bildirin.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün kendinizi ifade etmek için ihtiyacınız olan kelimeleri bulacaksınız, ancak bunu arkadaşlarınızı ve sevdiklerinizi eleştiriyormuş gibi yapmamaya dikkat edin. Bazen bire bir düzeyde etkileşim kurma şeklinizde biraz sert olabilirsiniz.

YAY

Sevgili Yay burçları, yeni bir yaratıcı veya kariyer hedefini hedeflemeden önce, sizi engelleyen küçük şüpheler ve korkularla başa çıkmanız gerekir. Çoğunun gerçeklikle ilgisi yok, bu yüzden onları görmezden gelin ve kendinize yüzde 100 inanın.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün burcunuzda hem Venüs hem de Mars Plüton'a bağlıyken, sizi hiçbir şey durduramayacak. Neyi başarmak isterseniz isteyin, bunu gerçekleştirmek için tam olarak doğru kelime ve eylem karışımını bulacaksınız. Sen durdurulamazsın.

KOVA

Sevgili Kova burçları, kendinizi hayatınızın günlük olaylarının üzerinde konumlandırmak ve onları genel resmin daha anlamlı olduğu bir seviyeden görmek için iyi bir zaman olabilir. Daha önce karşıt gibi görünen şey, şimdi daha olumlu bir bütünün eşit parçaları gibi görünecek.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün sosyal veya politik görüşlerinizi paylaşan insanlarla etkileşim kurmak için çaba harcarsanız, birlikte harika şeyler başarma şansınız var. Eski rekabetleri bir kenara bırakın ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için birlikte çalışın.



