Günlük burç yorumları: 5 Nisan Salı günü tüm burç yorumları!

5 Nisan Salı yani ayın beşinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 5 Nisan Salı günlük burç yorumları...

KOÇ

Başkaları yaptığınız şeyin yanlış olduğunu ne kadar çok söylerse, devam etmek için o kadar kararlı oluyorsunuz. Herkesin söylediğinin tersini yapan kişi olmaktan keyif aldığınız tipik Koç burcu ruh hallerinden birindesiniz.

BOĞA

Bugün sizi yanlış yöne sürükleyecek bir şey olacak. Ancak güçlü insanlarla karşı karşıya olduğunuzdan öfkenizi kontrol altında tutmanız akıllıca olacaktır. Birisi sizi aşırı tepki vermeye zorlamak amacıyla kötü davranıyor olabilir.

İKİZLER

Bugünkü Mars ve Satürn birliği, geçmişte açıkça çok hoşgörülü davrandığınız birinden beklenmeyen bir karşılık alacağınızı gösteriyor. Bu durum sizi hem üzebilir hem de sinirlendirebilir. Karşı hamle yaptığınızda bilmelerini sağlayın ve bunun bir daha olmasına izin vermeyeceğinizi anladıklarından emin olun.

YENGEÇ

Kalbinde ilgi alanlarına sahip olmayan biri, korkularınızla oynuyor ve yararlanabilecekleri türden bir hata yapacağınızı umuyor. Rol yapın ve söyledikleri veya yaptıkları hiçbir şeyin sizi en ufak bir şekilde rahatsız etmediğini iddia edin.

ASLAN

Satürn ve Mars'ın zıt burcunuzdaki etkisi, rakiplerinizin ve düşmanlarınızın otoritenize meydan okumaktan çekinmeyecekleri anlamına gelir. İyi haber şu ki, geri adım atacak havada değilsiniz ve konu tam anlamıyla bir yüzleşmeye geldiğinde kazanma şansınız var.

BAŞAK

Bugün gördüğünüzü ve duyduğunuzu ciddiye almayın, özellikle de birinin aklınıza girmeye çalışacağı iş cephesinde. Sakin olun ve öne sürdükleri iddiaları sorgulamaya devam edin. Sizden önce çok iyi çatlayacaklar.

TERAZİ

Şu anda kesinlikle cesaretiniz yok ama bu her fırsatta yüzleşme aramanız gerektiği anlamına gelmiyor. Enerjinizi, fiziksel ve zihinsel olarak, yalnızca size kişisel olarak değil, aynı zamanda diğer insanlara da yardımcı olan alanlara kanalize edin.

AKREP

Evde ve işte, muhatap olduğunuz herkesin, dikte edilecek bir ruh halinde olmadığınızı en başından bilmesini sağlayın. Sizinle eşit olarak çalışmak istiyorlarsa, bu harika. Yapmazlarsa, bu da harika – yalnız gitmekten mutlusunuz.

YAY

Bugün dilinizi tutmakta zorlanacaksınız ve bazı insanların aynı fikirde olmadığınız şeyler söyleyeceksiniz. Düşman edinme ihtimalinizi umursamayabilirsiniz, ancak bu düşmanlar sizin hakkınızda haklı oldukları için sizi inciten şeyler söylediğinde daha sonra umursayacaksınız. Dikkatli olun.

OĞLAK

Bir para meselesi hakkında hızlı bir karar vermeniz gerektiğini düşünebilirsiniz, ancak gezegenler farklı bir hikâye anlatıyor. Mevcut mali durumunuz ne kadar endişe verici olursa olsun, önümüzdeki birkaç günün olayları onu sonsuza kadar iyileştirecektir, bu yüzden acele etmeyin.

KOVA

Mars ve Satürn burcunuzda birlikteyken, diğer insanları kızdıran şeyler söyleyip yapacaksınız. Umurunda mı? Tabii ki bilmiyorsun – aslında tüm kalbinle şansın senin tarafında olduğuna inanıyorsun. Umalım ki haklı çık!

BALIK

Geri planda kalmanın akıllıca olduğu zamanlar vardır ve bu onlardan biri. Gezegenler, bugün dikkatleri kendinize çekerseniz, bunun sonuçları hoşunuza gitmeyebileceği konusunda uyarıyorlar, bu yüzden başınızı eğin ve duygularınızı kendinize saklayın.



