Günlük burç yorumları: 5 Şubat Cumartesi günü tüm burç yorumları!

5 Şubat Cumartesi yani ayın beşinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 5 Şubat Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün plan yapmak yerine miskinlik yapmayı tercih edebilirsiniz. Uyumaya ihtiyacınız var. Tüm hafta boyunca çok yoruldunuz şimdi enerjinizi toplama zamanı geldi. Yeni proje ve sorumluluklara odaklanabilmek için kendinizi dinlendirin. Aile ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde sınırlarınızı belirlemelisiniz. Bugün evdeyken finansal durumunuzu da gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, dün gece görmüş olabileceğiniz kötü rüyalara aldırmayın, çünkü bu muhtemelen bu sabah çok sinirli uyanmanıza neden olacak. İçinizdeki huzursuzluğu en yakınlarınızdan çıkarmamaya çalışın. Önümüzdeki birkaç gün içinde duygularınıza dikkat edin, çünkü bunlar, özellikle kalp meseleleri söz konusu olduğunda, yaşamınızda nasıl ilerlemeniz gerektiği konusunda size önemli bilgiler vereceklerdir.

İKİZLER

Sevgili İkizler burcu, etrafınızdaki bazı gizli kıskançlar hakkınızda yalan yanlış bilgi yayıp dedikodu yapıyor olsa bile bu durumun sizi aşağıya çekmesine izin vermemeye çalışın. Arkadaşlarınızın, sizden nefret edenlerin ağzından çıkan yalanları görebileceklerini ve bu hikayelerin onları uyduran insanlara sadece kötü yansıyacağını bilin. Her şey sadece yarım gün sürecek. Öğleden sonra rüzgâr tersine dönüyor ve her şey lehinize gelişecek.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, hafta sonu keyfini kimsenin bozmasına izin vermemeye alış. İşlerle ilgili gelecek olan telefon ve e-postalardan kaçmak için elinizden geleni ardınıza koymayın. Hiç kimse durduk yerde hafta sonunu işle geçirmek istemez. Öğleden sonra sevdiğiniz birkaç arkadaşınızla kuaföre gidip yeni bir şeyler deneyerek geçirmeyi düşünebilirsiniz.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, karamsarlığın üzerinize çökmesine müsaade etmemeye çalışın. Neşenizi bulacaksınız. Ancak sezgilerinizin size yol göstermesine izin vermelisiniz. Öğleden son hoş olmayan duygulardan arınacaksınız. Kalbinizi sevgiye açın. Karşılığını çok kısa sürede alacaksınız.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bugün görünümünüze çok takılacaksınız. Bazı şeyleri değiştirmek isteyebilir hatta estetik operasyonları araştırmaya başlayabilirsiniz. Kendinize fazla yüklenmeyin. Her zamankinden biraz daha geç yattığınız için bu huzursuzluk. Öğleden sonra keyfiniz yerine geliyor. Bu titreşimler, en çok gurur duyduğunuz versiyonuna geri dönmeniz için ihtiyaç duyduğunuz desteği verecektir.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bu sabah erkenden uyanacaksınız. Özlemini çektiğin bazı günleri anımsayabilirsin. Bu güzel tatil gününü bakım yaparak geçirmek isteyebilirsin. Günün ilk bölümünü uzun çalışma haftasının ardından dinlenerek geçirmek size daha iyi gelebilir. Akşam saatlerinde ise sevdiğiniz insanlarla bir araya gelmek isteyebilirsiniz.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün enerjinizi ve vaktinizi başkaları için harcayacağınıza kendinizle ilgilenseniz daha size daha iyi gelecektir. Sağlığınıza önem veren adımlar atarak gelecek iş haftasını planlamak isteyebilirsiniz. Her şeyi aynı anda halletmek için kendinize çok fazla baskı yapmamaya çalışın ve zaman ayırmayı unutmayın.

YAY

Sevgili Yay burçları, bu sabah bir taraftan kahvaltı yaparken diğer taraftan online alışveriş sitelerinde gezebilirsiniz. Fazla harcama yapmamaya çalışın. Günü dinlenerek geçirmek istemenizden daha doğal bir durum olamaz. Öğleden sonra harekete geçiyorsunuz sevgili Yay burçları. Ailenizle, arkadaşlarınızla veya sevdiklerinizle vakit geçirmek isteyebilirsiniz. En yakın dostlarınızla bağlantı kurmak moralinizi de yükseltecektir.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, son günlerde kendinizden çok başkalarını düşündünüz. Bugün artık kendinize vakit ayırma zamanı geldi. Keyfiniza bakın, dinlenin, keyifli ve huzurlu bir sabah geçirmeye çalışın. Yorgun bir şekilde uyanıp bir de üzerine dinlenmeden planlar yaparsanız önümüzdeki günlerde depresyona davetiye çıkarmış olursunuz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, güne zehir gibi başlıyorsun. Aklından geçenlerin hızına yetişmekte zorlanabilirsin hatta. Ancak bu kadar hız içinde kaybolup yanlış insanlarla bağlantı kurma ihtimalin var. O yüzden aklından geçenleri tartmadan uygulamaya geçmemende fayda var.

BALIK

Sevgili Balık burçları bugün çok sosyal bir gün geçireceksiniz. Arkadaşlarınızı eleştirirken dozunuza dikkat etmenizde fayda var. Arkadaşınızla rekabetçi bir pozisyona girmenize gerek yok. Neyse ki akşam her şey yoluna giriyor. Keyifli bir akşamın sonunda evde rahat bir uyku çekeceksiniz.

