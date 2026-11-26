1. TIRNAKLARDAKİ DEĞİŞİMLER HASTALIK BELİRTİSİ OLABİLİR

Tırnakların renginde, şeklinde ve dokusunda meydana gelen değişimler bazı sağlık sorunlarının habercisi olabiliyor.

Aile hekimi Dr. Donald Grant'e göre tırnaklarda çukurlaşma ve küçük delikler oluşması, ileri durumlarda ise tırnakların parçalanması sedef hastalığına işaret edebiliyor. Tırnaklarda sararma ise mantar enfeksiyonunun belirtisi olabiliyor. Bazı durumlarda akciğer hastalıklarıyla da bağlantılı olabiliyor.

2. AVUÇ İÇİNDEKİ KIZARIKLIKLARA DİKKAT

Ellerin derisinde aniden ortaya çıkan değişimler de sağlık sorunlarının belirtisi olabiliyor. Avuç içlerinin kızarmasına neden olan palmar eritem, bazen yanma hissiyle birlikte görülebiliyor.

Bu durum hamilelik gibi farklı nedenlerle ortaya çıkabildiği gibi lenfoma ve karaciğer hastalıklarıyla da ilişkili olabiliyor.

Ellerdeki aşırı kuruluk ise egzama veya alerjik reaksiyondan kaynaklanabiliyor. Bunun yanı sıra D vitamini ve kalsiyum gibi besin öğelerinin eksikliği de cilt kuruluğuna neden olabiliyor.

3. PARMAK EKLEMLERİNDEKİ SERTLİK ARTRİT BELİRTİSİ OLABİLİR

Parmak eklemlerinde ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı yaşanması artrit belirtisi olabiliyor.

Özellikle osteoartrit olarak bilinen eklem hastalığı, başparmak kökünü ve parmakların orta eklemlerini etkileyebiliyor. Hastalık zamanla eldeki hareket kabiliyetini azaltabiliyor.

Tedavide ağrı ve şişliği azaltan ilaçların yanı sıra eklem sertliğini hafifletmeye yönelik egzersizlerden yararlanılabiliyor.

4. SÜREKLİ SOĞUK ELLERİN NEDENİ FARKLI OLABİLİR

Soğuk havalarda ellerin üşümesi normal kabul edilse de uzun süre devam eden belirgin sıcaklık değişimleri dikkate alınmalı.

Uzmanlara göre soğuk eller kansızlık ve dolaşım bozukluğunun yanı sıra diyabet veya kan pıhtılaşması gibi sağlık sorunlarıyla da ilişkili olabiliyor.

Ellerdeki soğukluğun uzun süre devam etmesi durumunda doktora başvurulması öneriliyor.

5. PARMAKLARDAKİ ŞİŞLİK CİDDİ HASTALIKLARIN İŞARETİ OLABİLİR

Parmakların normalden daha kalın veya şiş görünmesi, dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında bulunuyor.

Akciğer hastalıklarından biri olan pulmoner fibrozis, parmak uçlarının genişlemesine ve tırnakların yuvarlaklaşarak şişkin görünmesine neden olabiliyor.

Parmakların belirgin şekilde genişlemesine yol açan daktilit ise orak hücre hastalığı, tüberküloz ve bazı bakteriyel enfeksiyonlarla ilişkili olabiliyor.

Uzmanlar, parmaklarda fark edilen belirgin değişikliklerin ihmal edilmemesi ve tıbbi değerlendirme yapılması gerektiğini vurguluyor.