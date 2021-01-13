Günlük kullanım için uzun saçlar dalgalı nasıl yapılır? Harika dalgalar yapmanın anahtarı...

Saçınız kıvırcık değil, doğal olarak düz olsa bile mükemmel bukleler elde edebilirsiniz. İşte günlük kullanım için uzun saçlar dalgalı saç yapmanın yöntemleri.
Uzun saçlar, günlük kullanım için dalgalı olarak şekillendirilebilir. Bunun için istenilen boy maşa kullanılabilir.
MAŞANIN ISI DERECESİNİ BUNA GÖRE AYARLAYIN
Saç, eşit bir şekilde ayrılmalıdır. Bir klips yardımıyla tutturularak maşa uygulanabilir. Maşanın ısı derecesi, saçın incelik ve kalınlık değerine göre ayarlanmalıdır. Bir tutama dalga verdikten sonra, diğer tutama da tekrar maşa uygulanabilir.
Saçlar bu şekilde dalgalı hale getirilebilir. Parlatıcı ürünleri, arzuya göre saçın boy ve uç kısımlarına kullanabilirsiniz.
DALGALI SAÇ BAKIMI NASIL OLMALI?
Tüm bunlarla birlikte doğal dalgalı saçlara sahipseniz ve ona hak ettiği ekstra bakımı vermek istiyorsanız, doğru yere geldiniz. Dalgalı saçları nasıl yöneteceğinizden emin değil misiniz? Yardım etmek için buradayız. Her zaman istediğiniz muhteşem saçlara kavuşmanıza yardımcı olacak birkaç basit ipucunu bir araya getirdik.
- Dalgalı ve kıvırcık saçlar için üretilmiş bir şampuan kullanın. Düz saç gibi başka bir saç tipi için üretilmiş bir şampuan seçmek, saçınıza ihtiyaç duyduğu uygun bakımı vermez.
- Dalgalı saçlar için üretilmiş bir şampuan satın almanın yanı sıra saç tipinize göre bir saç kremi de kullanmalısınız. Hoşunuza giden bir şampuan bulursanız, onunla eşleştirilmiş saç kremini bulmaya çalışın. Şampuanla birlikte satın alınması gereken bir saç kremi yoksa, dalgalı saçlar için olduğunu söyleyen bir ürün arayın.
- Sıcak duşlar harika hissettirir, ancak saçınız için iyi değildir. Şampuan ve saç kreminin saça etki etmesini sağlamak için ılık su kullanmak iyidir, ancak duşunuzu ılık veya sıcak suyla bitirmek onu kurutabilir. Ilık bir duşla başlasanız bile, soğuk bir duşla bitirin.
- Saçınızı yıkadıktan sonra şekillendirmeyi planlamıyorsanız, dalgaların korunmasına yardımcı olmak için yatmadan önce topuz yapın. Saçınızı havluyla kurulayın, şekillendirici köpük uygulayın ve ardından saçınızı dört bükülmüş topuz haline getirin. Bu, sabahları yumuşak bukleler korumanıza yardımcı olacaktır.
- Parmaklarınızla tarayın. Evet! Saçınızı parmaklarınızı kullanarak nazikçe tararsanız, daha az çeker ve bu dalgalı tanımın korunmasına yardımcı olur. Saçınızın kıvrımlarını belirlemeye yardımcı olması için parmaklarınızı kullanmak, elektriklenmeyi yatıştırmanın ve bukleleri korumanın basit ve kolay bir yoludur.
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