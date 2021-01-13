Günlük kullanım için uzun saçlar dalgalı nasıl yapılır? Harika dalgalar yapmanın anahtarı...

Saçınız kıvırcık değil, doğal olarak düz olsa bile mükemmel bukleler elde edebilirsiniz. İşte günlük kullanım için uzun saçlar dalgalı saç yapmanın yöntemleri.

Uzun saçlar, günlük kullanım için dalgalı olarak şekillendirilebilir. Bunun için istenilen boy maşa kullanılabilir.

MAŞANIN ISI DERECESİNİ BUNA GÖRE AYARLAYIN

Saç, eşit bir şekilde ayrılmalıdır. Bir klips yardımıyla tutturularak maşa uygulanabilir. Maşanın ısı derecesi, saçın incelik ve kalınlık değerine göre ayarlanmalıdır. Bir tutama dalga verdikten sonra, diğer tutama da tekrar maşa uygulanabilir.

Saçlar bu şekilde dalgalı hale getirilebilir. Parlatıcı ürünleri, arzuya göre saçın boy ve uç kısımlarına kullanabilirsiniz.

DALGALI SAÇ BAKIMI NASIL OLMALI?

Tüm bunlarla birlikte doğal dalgalı saçlara sahipseniz ve ona hak ettiği ekstra bakımı vermek istiyorsanız, doğru yere geldiniz. Dalgalı saçları nasıl yöneteceğinizden emin değil misiniz? Yardım etmek için buradayız. Her zaman istediğiniz muhteşem saçlara kavuşmanıza yardımcı olacak birkaç basit ipucunu bir araya getirdik.