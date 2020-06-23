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Sadeliğin İçinden Gelen Şıklık: En Cool Günlük Saç Modelleri

sebboy sebboy
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınların dış görünüşlerinde son derece önemli bir yere sahip olan saçlar, adeta güzelliğin tamamlayıcısı rolündedir.

Sadeliğin İçinden Gelen Şıklık: En Cool Günlük Saç Modelleri

Kadınların dış görünüşlerinde son derece önemli bir yere sahip olan saçlar, adeta güzelliğin tamamlayıcısı rolündedir. Özellikle her gün okula ya da işe gitmek zorunda kalan kadınlar için saç modeli bulmak ya da uygulamak zor gelebilir. Aslında sade ve şık saç modeline sahip olmak için tek yapılması gereken saç boyuna ve şekline uygun olan modeli uygulamak.

Uzun Saçlar İçin Saç Modelleri

1. Düz saçlar

Düz saçlar

Günlük açık saç modellerinin içinde en sık kullanılanı kuşkusuz dümdüz lepiska gibi saçlar. Yapımı ise oldukça kolay ve basit. Tek ihtiyacınız olan bir düzleştirici

Saçlarınızı iyice tarayın. Eşit miktarda tutamlara ayırın. Isıdan koruyucu bir sprey sıktıktan sonra saç düzleştirici ile düzleştirin. Tamamen düzleştikten sonra saçınızın önünü tam ortadan ikiye ayırın.

2. At kuyruğu

At kuyruğu saç

Modası asla geçmeyen pratik saç modelleri arasında yer alan at kuyruğu modelini uygulamak oldukça basit.

Saçlarınıza dümdüz fön çektikten sonra tepeden sıkıca bağlayın. İsterseniz saçlarınızın ön kısmına krepe yaparak daha dolgun bir görünüm sağlayabilirsiniz. Bu saç modeli özel ortamlara uyum sağlayabileceği gibi spora giderken bile rahatlıkla kullanılabilir.

3. Örgü saç modeli

Örgü saç modeli

Saç modelleri içinde en cool görünen ve en az çabayla kusursuz bir görünüme kavuşmayı sağlayan model, örgülü saç modelidir. Sütçü kız modeli olarak da bilinen bu modelin, modern görünümünün yanı sıra yapımı da oldukça basittir.

Saçlarınızı ortadan ikiye ayırın. Toka yardımıyla bağlayın. Sağ tarafı üçlü balık sırtı, sol tarafı ise üçlü ters örgü yapın. Saçları tepenizde birleştirin ve tel toka ile tutturun.

4. Dalgalı saç modeli

Dalgalı saç modeli

Saçlarınızı ortadan ikiye ayırın. Kalın bir maşa ya da fön tarağı ile büyük bukleler yaratın. Bukle yaratırken yüzünüzün sağ tarafında kalan saçlar sağ dışa, sol tarafında kalanlar da sol dışa bakmalıdır. Saçlarınızı sararken buna dikkat etmeniz gerekir.

5. Kıvırcık saçlar

Kıvırcık saç

Kıvırcık saçlar, kolay saç modelleri içinde her dönem gözde ve farklı olmayı başarmıştır. Bazılarının genetik olarak saçları kıvırcık olsa da yoğun buklelere ihtiyaç duyulabilir.

Saçlarınız ıslakken başınızı yere doğru eğin. Havlu ile saçlarınızın uçlarını yukarıya doğru sıkarak nemi alın. Ardından ellerinize bir miktar köpük alın. Elinize aldığınız köpüğü yine aynı şekilde saç uçlarından yukarıya doğru sürün. Her tarafa eşit miktarda köpük sürdükten sonra fön makinesinin vigo denilen büyük yuvarlak ucunu takın. Vigoyu saç uçlarından tutarak diplere doğru bastırın ve çekin. Yeterli kıvırcıklığı sağladıktan sonra saçlarınıza bir sprey sıkarak kıvırcık görünümünü sabitleyebilirsiniz.

**Kıvırcık saçlar için birbirinden farklı modeller: Çünkü Siz Farklısınız! En Trend Kıvırcık Saç Modelleri

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6. İkili saç topuzu

İkili saç örgüsü

Cesur ve genç ruhlu kadınların yapabileceği bu model özgürlükçü kimliği açığa çıkarır cinsten.

Saçlarınızı ortadan ikiye ayırın. Lastik toka ile tutturun. Bağladıktan sonra saç uçlarınızı birkaç tur döndürerek topuz görüntüsü elde edin. İsterseniz bu görüntüyü uçları örerek de elde edebilirsiniz. Bu işlemleri tamamladıktan sonra saçlarınızın önünü iki yana doğru ayırarak salaş bir görünüm elde edebilirsiniz.

7. Ense topuzu

Ense topuzu

Her dönem sadeliğin ve modernliğin öncüsü olan ense topuzunu yapmak için saçlarınız temiz ve fönlenmiş olmalıdır.

Saçlarınızı geriye doğru tarayarak aşağıdan toplayın. İsterseniz elle topuz yapın, isterseniz de balerin tokasından yardım alın. Topuzunuzu tamamladıktan sonra tokalar ile sabitleyin ve sprey sıkın.

**Her saç yapısı için birbirinden farklı topuz modelleri: En Modern 30 Farklı Topuz Saç Modeli: Düz, Dağınık, Sade

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8. İkili balık sırtı örgü

Balık sırtı

Balık sırtı örgü büyük küçük herkesin sevdiği ve herkese yakışan bir model. Basit üçlü örgü biliyorsanız yapımı da oldukça basit.

Saçlarınızı ortadan ikiye ayırın. Ayırdığınız tutamı üçe bölün ve örmeye başlayın. Balık sırtı görüntüsü olması için saç ekleye ekleye uca kadar ilerleyin. Bu işlemler bittikten sonra örgüyü isterseniz gevşeterek salaş bir görünüm elde edebilirsiniz.

9. Yandan dalgalı kabarık saçlar

Tülin şahin

Her dönem havalı br görünüme kavulmayı mümkün kılan bu modeli yapmak için saçlarınıza fön çekin ya da kalın bir maşa ile maşa yapın. Ayırma çizginizi ortadan değil de yandan ayarlayın. Gün içerisinde parmaklarınızla saçlarınızı tek tarafa doğru kabartabilir ve modern bir görünüm yaratabilirsiniz. Ayrıca kabarık görüntüyü gün boyu korumak için saçlarınıza sprey sıkabilirsiniz.

Kısa Saçlar İçin Günlük Saç Modelleri

1. Küt ve düz

Küt düz saç

Özellikle küt kesim son yıllarda oldukça moda olmaya başladı. Küt kesilmiş saçlarınızın ön kısmını geriye doğru tarayın. Bir sprey yardımı ile sabitleyin.

2. Yarım topuz

Yarım topuz

Yarım topuz, çabasız güzellik denildiğinde ilk akla gelen modellerdendir.

Düzleştirdiğiniz ya da maşaladığınız saçlarınızın üst kısmını toplayın. Topladığınız kısmı birkaç tur döndürerek topuz görünümü yaratın. Sprey ile sabitleyin. İster kahkülsüz isterseniz de kahküllü olarak kullanabileceğiniz bu model günlük yaşam için oldukça uyumludur.

3. Köpükle yapılan saç modeli

Köpüklü saç modeli

Saçlarınız nemliyken elinize bir miktar köpük alın. Saç uçlarınıza ellerinizle sıkarak dalga verin. İsterseniz vigo ile kurutun. 5 dakikada yapabileceğiniz bu saç model oldukça şık ve modern bir görünüme kavuşmanızı sağlar.

4. Örgülü saç modeli

Kısa örgülü saç

Saçlarınızı ister maşalayın ister fönleyin. Saçlarınızı yandan ayırdıktan sonra balık sırtı örün. Ördüğünüz saçlarınızı tel toka ile tutturun. Ayrıca tel tokalarınızı renkli seçerek daha farklı bir görüntü elde edebilirsiniz.

5. Fönlü ve kısa

Kısa maşalı saç

Kısa saçlarınıza havalı bir görünüm katan bu model fönle ya da maşayla kolayca yapılabilir. Saçlarınızı ayırdıktan sonra uçlarına fönle ya da maşayla şekil verin. İsterseniz bukle yaptığınız uçları tel tokayla içe doğru sabitleyebilirsiniz.

6. Burgulu saç modeli

Burgulu saç modeli

Saçlarınızı maşalayın ya da düzleştirin. Sağ taraftan bir tutam alın ve bükün. Ancak bükerken gevşek olmasına özen gösterin. Bükme işlemini tamamladıktan sonra sol tarafa doğru toka ile tutturun. Ardından sol taraftan bir tutam saç alarak aynı işlemi tekrar edin. İsterseniz saç uçlarınızı çapraz şekilde birleştirerek farklı bir görünüm elde edebilirsiniz.

7. Cesur ve dik saçlar

Dik saçlar

Kısa saçlara model bulmak zor gibi görünse de aslında şekil vermek oldukça kolaydır. Kısa saçlar duştan hemen sonra bile kısa süre içerisinde şekilli ve modern bir şekle sokulabilir.

Temizlenmiş ve kurutulmuş saçlarınızın ön kısımlarına yukarı doğru fön çekin. Ortada üçgen şeklinde birleştirerek wax ya da sprey ile sabitleyin. Ayrıca farklı renkte saç boyaları ya da geçici renkli saç spreyleri ile farkınızı ortaya koyabilirsiniz.

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