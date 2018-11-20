“Günlük yaşam önerileriyle kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz”

İSTANBUL, (DHA)- Kalp damar hastalıklarını ölümlerin başta gelen sebepleri arasında değerlendiren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Olcay kalp sağlığı için dikkat edilmesi gereken 7 kural hakkında bilgi verdi. Olcay, “Günlük yaşamda uygulanabilecek basit önerilerle uzun ve üretken bir yaşam sürebilirsiniz” dedi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Olcay kalp sağlığı için dikkat edilmesi gereken 7 kural hakkında bilgi verdi. Olcay, “Amerikan kalp cemiyeti herhangi bir kişinin basit ve ucuz yöntemle kalp damar hastalığı riskini ve kalp damar hastalıklarından ölme ihtimalini azaltacak 7 öneride bulunmaktadır” diye konuştu.

“HİPERTANSİYON VE KOLESTEROLÜ KONTROL ALTINA ALIN”

Hipertansiyonun kardiyovasküler hastalık ve inme için en büyük risk faktörü olduğunu dile getiren Doç. Dr. Ayhan Olcay, hipertansiyonun ve kolesterolün kontrol altına alınması gerektiğini söyledi. Olcay, “Hipertansiyon kontrol altına alınmalıdır çünkü kan basıncınız önerilen aralıkta kaldığı zaman kalp, damarlar ve böbrek üzerine düşen yük azalır böylece daha uzun yaşarsınız. Yüksek kolesterol ise damarlarda plak oluşumuna ve sonrasında damarların tıkanarak kalp krizi ve inme geçirmeye neden olmaktadır. Kolesterolü kontrol ettiğinizde damarlara açık kalması için yüksek şans verilmektedir” ifadelerini kullandı.