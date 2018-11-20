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“Günlük yaşam önerileriyle kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz”

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.11.2018 14:37 | Son Güncelleme

Kalp damar hastalıklarını ölümlerin başta gelen sebepleri arasında değerlendiren Kardiyoloji Uzmanı Doç.

“Günlük yaşam önerileriyle kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz”

İSTANBUL, (DHA)- Kalp damar hastalıklarını ölümlerin başta gelen sebepleri arasında değerlendiren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Olcay kalp sağlığı için dikkat edilmesi gereken 7 kural hakkında bilgi verdi. Olcay, “Günlük yaşamda uygulanabilecek basit önerilerle uzun ve üretken bir yaşam sürebilirsiniz” dedi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Olcay kalp sağlığı için dikkat edilmesi gereken 7 kural hakkında bilgi verdi. Olcay, “Amerikan kalp cemiyeti herhangi bir kişinin basit ve ucuz yöntemle kalp damar hastalığı riskini ve kalp damar hastalıklarından ölme ihtimalini azaltacak 7 öneride bulunmaktadır” diye konuştu.

“HİPERTANSİYON VE KOLESTEROLÜ KONTROL ALTINA ALIN”

Hipertansiyonun kardiyovasküler hastalık ve inme için en büyük risk faktörü olduğunu dile getiren Doç. Dr. Ayhan Olcay, hipertansiyonun ve kolesterolün kontrol altına alınması gerektiğini söyledi. Olcay, “Hipertansiyon kontrol altına alınmalıdır çünkü kan basıncınız önerilen aralıkta kaldığı zaman kalp, damarlar ve böbrek üzerine düşen yük azalır böylece daha uzun yaşarsınız. Yüksek kolesterol ise damarlarda plak oluşumuna ve sonrasında damarların tıkanarak kalp krizi ve inme geçirmeye neden olmaktadır. Kolesterolü kontrol ettiğinizde damarlara açık kalması için yüksek şans verilmektedir” ifadelerini kullandı.

“HAREKETE GEÇİN VE KAN ŞEKERİNİZİ DÜŞÜRÜN”

Yenilen besinlerin birçoğunun kan şekerine dönüşmekte olduğunu ifade eden Olcay, “Vücudumuz bunu enerji olarak kullanmaktadır. Uzun zaman yüksek kalan kan şekeri seviyeleri kalp, böbrek göz ve sinirlere zarar vermektedir” dedi.

İnsanları hareket etmeye teşvik etmek gerektiğinin de altını çizen Olcay, “Hareketli bir hayat yaşamak kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en kıymetli hediyedir. Basitçe gün içerisinde ne kadar çok fiziksel aktivite yaparsanız o kadar uzun ve kaliteli bir hayat sürersiniz” diye konuştu.

“YEDİKLERİNİZE ÖZEN GÖSTERİN VE KİLO VERİN”

Sağlıklı bir diyetin kalp damar hastalığına karşı en etkili silah olduğunu vurgulayan Olcay, “Kalp damar sağlığına faydalı bir diyetle beslendiğinizde ömür boyu kendinizi iyi hissetme ve sağlıklı kalma şansınızı arttırmaktasınız. İnsanların ideal kiloya ulaşması oldukça önemlidir. Vücudunuzdan yağ ve lüzumsuz kilo kaybetmeye başladığınızda kalp, akciğer, kan damarları ve iskelet sisteminize düşen yükü azaltmaktasınız. Bu sayede kendinize aktif yaşam, kan basıncında düşme ve kendinizi daha iyi hissetme gibi hediyeler vermiş olacaksınız” dedi.

Sigara içenlerin kalp damar hastalığı geçirme riskinin oldukça yüksek olduğunu dile getiren Olcay, “Sigara içiyorsanız sağlığınız için yapacağınız en iyi şey sigarayı bırakmaktır” ifadelerini kullandı.

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