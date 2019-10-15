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Günümüzde ameliyatsız estetiğe olan ilgi giderek büyüyor

Dr. Nejat Can Dr. Nejat Can
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 15.10.2019 16:52 | Son Güncelleme

Estetik uygulamalar her geçen yıl daha da çeşitli hale gelmekte ve ameliyatsız estetik uygulamaları son yıllarda öne çıkıyor. Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nejat Can, konu hakkında tüm merak edilenleri bizler için anlattı.

Günümüzde ameliyatsız estetiğe olan ilgi giderek büyüyor

Özellikle teknolojinin gelişmesi ile beraber birçok alanda yeni uygulamaların ortaya çıkmaya başlaması ameliyatsız estetik uygulamalarının da daha çeşitli hale gelmesini sağladı.

Estetiksiz ameliyat uygulamalarının getirdiği avantajlar birçok kişinin bu uygulamalara sıcak bakmalarının önünü açtı. Yeni nesil estetik uygulamaları olarak da kabul edilen bu uygulamalar kolay uygulanabilir olması ve iyileşme süresinin olmaması nedeniyle çalışan ve estetik operasyonlara vakit ayıramayan kişiler için başarılı bir çözüm olarak öne çıkıyor. Ayrıca bu uygulamaların hastane ya da klinik ortamda yapılmasına gerek olmaması da pratiklik konusunda ayrı bir avantaj sağladı.

UYGULAMANIN AVANTAJLARI NELERDİR?

Ameliyatsız estetik uygulamalarının en büyük yararı yaklaşık 30-45 dakika arasında uygulanabilmesidir. Bu uygulamalarda genel olarak anesteziye gerek duyulmasa da bazı durumlarda anestezi kremleri tercih edilebilir.

Bu kremler ile uygulama çok daha konforlu bir şekilde gerçekleştirilebilir. Ameliyatsız işlemlerden sonra herhangi bir iyileşme sürecine gerek duyulmamaktadır. Bazı durumlarda 2-3 gün çok güneşe maruz kalmamak yeterlidir. Bunun dışında uygulama yaptıran kişiler hem iş hayatlarına hem de sosyal hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilir.

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Ameliyatsız uygulamaları bir diğer avantajı ise doğal görünüm sağlamasıdır. Günümüzde estetik trendlerinin doğal güzelliğin korunmasından yana olması ameliyatsız uygulamaların bu avantajını bir adım öne çıkarmaktadır.

UYGULAMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Ameliyatsız estetik türleri arasında en çok tercih edilen işlemler genellikle yüz bölgesine gerçekleştirilen dolgu uygulamalardır. Bu uygulamalar son derece küçük iğneler ile gerçekleştirilir ve uygulama esnasında herhangi bir acı ya da ağrı meydana gelmez.

Ayrıca herhangi bir cerrahi müdahale olmadığı için ameliyat sonrası enfeksiyon görülme riski ameliyatsız estetik uygulamalarında neredeyse sıfıra yakındır. Dolgunun yanı sıra peeling, mezoterapi, selülit tedavisi ve bölgesel zayıflama için de ameliyatsız yöntemler bulunur.

Bu yöntemler çeşitli yardımcı cihazlar ile gerçekleştirilir. Ancak bu uygulamalarda da hastanın vücuduna herhangi müdahalede bulunulmaz. Talebin bu uygulamalara artması ve ameliyatsız estetik uygulamalarının giderek çeşitlenmesi önümüzdeki yıllarda bu alanın giderek daha popüler hale geleceğini gösteriyor.

Medikal Estetik Uzmanı
Dr. Nejat Can

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ameliyatsız estetik Estetiksiz ameliyat

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