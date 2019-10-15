Günümüzde ameliyatsız estetiğe olan ilgi giderek büyüyor

Özellikle teknolojinin gelişmesi ile beraber birçok alanda yeni uygulamaların ortaya çıkmaya başlaması ameliyatsız estetik uygulamalarının da daha çeşitli hale gelmesini sağladı.

Estetiksiz ameliyat uygulamalarının getirdiği avantajlar birçok kişinin bu uygulamalara sıcak bakmalarının önünü açtı. Yeni nesil estetik uygulamaları olarak da kabul edilen bu uygulamalar kolay uygulanabilir olması ve iyileşme süresinin olmaması nedeniyle çalışan ve estetik operasyonlara vakit ayıramayan kişiler için başarılı bir çözüm olarak öne çıkıyor. Ayrıca bu uygulamaların hastane ya da klinik ortamda yapılmasına gerek olmaması da pratiklik konusunda ayrı bir avantaj sağladı.

UYGULAMANIN AVANTAJLARI NELERDİR?

Ameliyatsız estetik uygulamalarının en büyük yararı yaklaşık 30-45 dakika arasında uygulanabilmesidir. Bu uygulamalarda genel olarak anesteziye gerek duyulmasa da bazı durumlarda anestezi kremleri tercih edilebilir.

Bu kremler ile uygulama çok daha konforlu bir şekilde gerçekleştirilebilir. Ameliyatsız işlemlerden sonra herhangi bir iyileşme sürecine gerek duyulmamaktadır. Bazı durumlarda 2-3 gün çok güneşe maruz kalmamak yeterlidir. Bunun dışında uygulama yaptıran kişiler hem iş hayatlarına hem de sosyal hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilir.