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Gurbetçi çifti ölüm ayırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 21:02 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı, eşi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Kayıkçılar köyü mevkisinde Erol Arslan idaresindeki 67 ZC 409 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı, eşi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kayıkçılar köyü mevkisinde Erol Arslan idaresindeki 67 ZC 409 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Erol Arslan ile araçta bulunan eşi Hayriye Arslan yaralandı. Hayriye Arslan’ın iki kez kalbinin durduğu ancak yapılan müdahale ile hayata geri döndürüldüğü öğrenildi. Ancak Hayriye Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çiftin hafta sonu Almanya’ya dönecekleri korona virüs testi nedeniyle Zonguldak’a gittikleri kazanın da dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

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