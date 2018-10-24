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Gürcistan'dan TİKA'ya teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 11:16 | Son Güncelleme

Gürcistan'dan TİKA'ya teşekkür

Gürcistan Gazi İşleri Genel Müdürü Vladimer İmnadze, Gaziler Günü etkinliğini düzenledikleri salona destek veren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) teşekkür etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazi İşleri Genel Müdürlüğünce Gori, Batum, Ahıska ve Tiflis'te Gaziler Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

TİKA’nın teknik donanım desteği verdiği konferans salonunda yapılan etkinliğe, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Bölgesel Geliştirme ve Altyapı Bakanı Maia Tskitişvili, Savunma Bakanı Levan İzoria, Gazi İşleri Genel Müdürü Vladimer İmnadze ile gaziler ve aileleri katıldı.

İmnadze, TİKA’ya minnettar olduklarını belirterek, “Herkesin huzurunda, bize bu salonun teknik ekipmanını sağlayan TİKA’ya bir kez daha çok teşekkür ederim.” ifadesini kullandı.

TİKA, Gürcistan gazilerine destek olmak amacıyla Gazi İşleri Genel Müdürlüğünün 120 kişilik konferans salonuna teknik kapasiteyi artıracak ses ve görüntü sistemleri ile simültane çeviri ünitesi sağlamıştı.

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