Gürültüye uyandılar! Antalya'da dev kaya parçası 30 metre yükseklikten evin üstüne düştü

Alanya'nın Güney Mahallesi'nde yaşayan Çetinkaya ailesi, 23 Ocak Pazar günü yataklarından odalarının üzerine düşen dev kaya ile uyandı. Engin Çetinkaya, ailecek uyudukları odaya heyelanla kayanın indiğini, canlarını zor kurtardıklarını söyledi. Kayanın bulunduğu arazinin sahibini defalarca uyardığını belirten Çetinkaya, kayanın 30 metreden evlerine indiğini söyledi. Pazar gününden bu yana yardım bekleyen aile zor durumda kaldıklarını belirtti. Pazar sabahından beri kendilerine uzanacak yardım elini beklediklerini belirten Engin Çetinkaya, "Ne yazık ki evimizin üzerine kaya düşmesinin üzerinden 2 gün geçti. Bugün üçüncü gün ve eve giremiyoruz, bir an evvel yardım bekliyoruz" dedi.

''BU EVE GİRMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK''

Kamyonetinin tek geçim kaynakları olduğunu belirten Çetinkaya “Kayadan kamyonetim de nasibini aldı. Ekmek teknem zarar gördü. Ben kamyonetimle çalışıp kazandığımla kredi ödüyor ailemi geçindiriyordum” dedi.

Evlerinin kapısına girmemeleri için şerit çekildiğini belirten Emine Çetinkaya “Bunu bizi düşündükleri için yaptıklarını biliyorum. Ama bizim de bu eve girmekten başka çaremiz yok" diye konuştu.

(İHA)

