HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gürültüyü duyup dışarı çıktı, silahla ayağından yaralandı

Gürültüyü duyup dışarı çıktı, silahla ayağından yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2020 23:40 | Son Güncelleme

Konya'da tartıştığı kişinin ayaklarına doğru tabanca ile ateş açan M.Ö.'nün silahından çıkan kurşun, gürültü üzerine iş yerinden çıkan Orhan Kıran'ın ayağına isabet etti. Kıran, ambulansla hastaneye kaldırılırken, M.Ö. ise polis tarafından yakalandı.

Gürültüyü duyup dışarı çıktı, silahla ayağından yaralandı

Olay, saat 20.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Sadi Irmak Caddesi’nde meydana geldi. M.Ö., iddiaya göre kimliği belirlenemeyen kişiyle tartıştığı sırada tabancayla yere doğru ateş etti. Yerden seken mermi çekirdeği, bu sırada gürültüyü duyup, çalıştığı iş yerinin önüne çıkan Orhan Kıran'ın ayağına isabet etti.

d5252d42098572e2762671f2815176f8

Kıran yaralanırken, M.Ö. de olay yerinden otomobiliyle uzaklaştı. Kıran, mesai arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaçan M.Ö. de polis tarafından kısa sürede yakalandı. Soruşturma sürüyor.

DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Milyonların istediği gerçek oluyor! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır aynı dizide buluşuyor Milyonların istediği gerçek oluyor! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır aynı dizide buluşuyor
Akılalmaz kaza! Yemek yiyenlerin arasına araçla daldı: 8 yaralıAkılalmaz kaza! Yemek yiyenlerin arasına araçla daldı: 8 yaralı
Metil alkol zehirlenmesi belirtileri!Metil alkol zehirlenmesi belirtileri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İşte gram altının yıl sonu tahmini!
İşte gram altının yıl sonu tahmini!
Bakan Koca paylaştı: İşte 29 Ekim koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 29 Ekim koronavirüs tablosu
Taze kan! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları
Taze kan! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları
Koronavirüsle savaşabilecek molekül bulan 14 yaşındaki öğrenci
Koronavirüsle savaşabilecek molekül bulan 14 yaşındaki öğrenci
Ümit Özdağ, Disiplin Kurulu'na sevk edildi
Ümit Özdağ, Disiplin Kurulu'na sevk edildi
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Cumhuriyet Bayramı şiirleri!
Cumhuriyet Bayramı şiirleri!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
O numaraya mesaj atıyorlar ve...
O numaraya mesaj atıyorlar ve...
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akılalmaz kaza! Yemek yiyenlerin arasına araçla daldı: 8 yaralı
Akılalmaz kaza! Yemek yiyenlerin arasına araçla daldı: 8 yaralı
Dehşete düşüren olay! Dükkanının önünde silahlı saldırıya uğradı
Dehşete düşüren olay! Dükkanının önünde silahlı saldırıya uğradı
30 yıllık 100 palmiye ağacı yangında küle döndü
Tam 30 yıllıktı! Hepsi yangında küle döndü
Tarım işçilerinin bulunduğu midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 23 yaralı
Isparta'da feci kaza! 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
Bugün deprem oldu mu? Türkiye genelinde deprem oldu mu? 29 Ekim son depremler listesi!
Son dakika depremlerin listesi!
29 Ekim'e özel bin kişilik zeybek!
29 Ekim'e özel zeybek şöleni!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.