Gut hastalığı : Nedenleri, belirtileri, tedavisi

Gut hastalığı günlük yapılan rutin hareketleri dahi kısıtlayacak kadar tehlikeli bir hastalıktır. Eklemlerde meydana gelir. Eklemlerde oluşan rahatsızlıkların genelde teşhis edilmesi zordur. Ancak bu hastalıkların belirtileri teşhisin konulmasına yardımcı olur. Gut Hastalığı Nedir? Eklemlerde oluşan ve aniden gelişen gut iltihaplı bir eklem hastalığıdır. Genelde ayaklarda görülür ve baş parmakta belirtilerini gösterir. Kral hastalığı, zengin hastalığı gibi isimler ile de halk arasında bilinir. Kadın erkek fark etmeksizin görülen ancak rastlanma oranı erkeklerde daha çok olan gut hastalığı metabolik bir problem sonucunda ortaya çıkar. Bazı kronik hastalıkların da etkisiyle birlikte tetiklenmiş olur. Bu hastalıkta kanda cüzi bir miktarda da olsa ürik asit bulunur. Ürik asit giderek artarsa ürik asit kristalleri oluşur. Normalde ürik asit böbreklerde ayrıştırılır ve idrar yoluyla da dışarı atılır. İdrar yoluyla dışarı atılmayan durumlarda kanda giderek artan ürik asit eklemlere baskı uygulayarak belirtilerin oraya çıkmasına neden olur. Belirtilerin başında şişkinlik gelse de şişkinliğin neden olduğu diğer belirtilerin hissedilmesi de mümkündür.

Gut Hastalığı Nedenleri Nelerdir? Eklem rahatsızlığı çeşitlerinden biri olan gut hastalığının oluşum nedenleri genelde yaşam tarzıyla ilgilidir. Aynı zamanda her hastalıkta olduğu gut hastalığında da genetik faktörler etkin rol oynar. 1. Aşırı alkol tüketimi Alkol tüketiminin normalin üstünde olması gut hastalığına da yakalanma riskini artırır. Alkolün etkilerinden biri de sinirleri yıpratnasıdır. Kanda ürik asidin fazla olduğuna dair sinyallerin iletiminde sıkıntı çekilmesine neden olur. Kanda bulunan ürik asit miktarı giderek artar ve bu şekilde hastalığın belirtileri görülmeye başlanır. Bu sinyal iletim yoksunluğu zamanla böbreklerin de işlevini kaybetmesine neden olarak böbreklerden dolayı gut hastalığına yakalanma oranını artırır. 2. Yanlış beslenme Zengin hastalığının denmesinin bir nedeni de kırmızı etin pahalı bir besin olmasıdır. Çünkü aşırı derecede kırmızı et tüketen kişilerde genelde gut hastalığı ortaya çıkar. Sadece kırmızı et değil aynı zamanda protein açısından zengin olan besinlerin fazla tüketimi de bu hastalığa yol açabilir. İçeriğinde fazla miktarda pürin maddesi bulunan besinler sindirilirken ortaya fazla miktarda ürik asit çıkar. Böbreklerin dışarı atamadığı fazla ürik asit gut hastalığına neden olabilir. Özellikle kırmızı et ve alkolün beraber tüketilmesi gut hastalığını hızlandırarak daha ağır belirtiler yaşanmasına neden olur.

3. İdrar söktürücü ilaçlar İdrar söktürücü ilaçlar genelde iltihaplı ya da enfeksiyonlu idrar yolu sorunu yaşayanların kullandığı ilaçlardır. Uzun süre bu tedaviye maruz kalmanın sonucunda ilaçların yan etkisiyle beraber gut hastalığının belirtilerine rastlanabilir. Bunun yanı sıra bu ilaçlar bir süre sonra böbreklerin süzme işlevini bozar. Bu da her ne kadar sık sık idrara çıkılıyor olsa da ürik asidin dışarı atılamamasına neden olur. 4. Organ nakli operasyonu Organ nakli operasyonu geçiren kişilerin gut hastalığıyla karşılaşma olasılığı yüksektir. Çünkü organın vücutla uyumu evresinde dışarı atılmaması ya da kişide organ yetmezliğini oluşturmaması için nakil yapılan kişiye birtakım ilaçlar verilir. Bu ilaçlar uyum evresi bitene kadar kullanılır. Ürik asitin dışarı atılamaması kullanılan bu ilaçların yan etkileri arasında yer alır. Bunun yanı sıra aynı zamanda lösemi tedavisinde kullanılan ilaçlarda da aynı etkiye sahiptir. 5. Genetik faktör Aile geçmişinde gut hastalığı hikayesi olan bireyler daha fazla risk altındadır. Genetik yatkınlığı söz konusu olan bu hastalık yaşam tarzındaki sorunlarla birlikte tetiklenerek daha kolay bir şekilde hastalığa yakalanılmasına neden olur.

6. Menopoz Erkeklerde biyolojik olarak ürik asit seviyesi daha yüksektir. Ancak vücut bunu dengeleyebiliyor ise yani yeterince atması gereken ürik asidi dışarı atabiliyorsa bu durum tolere edilebilir. Ancak kadınlarda bu ürik asit miktarı menopozla birlikte artacağından ve vücut buna pek alışkın olmadığından vücutta bazı problemler ortaya çıkar. Menopoz döneminde her zamankinden daha dikkatli önlemler alınması gerekir. 7. Eklem travması Eklemlerde oluşan ürik asit zamanla iltihaba neden olur. İltihaplar bir süre sonra da dokulara da baskı uygular ve çeşitli belirtiler yaşanır. Eğer herhangi bir kaza geçirilmişse eklemlerde bulunan bir hasar gut hastalığına kronik olarak yakalanılmasına neden olabilir. Alınan herhangi bir darbe ya da zedelenme konusunda ihmalkar davranılmamalıdır. Gut Hastalığı Belirtileri Nelerdir? 1. Eklemde ağrı Vücutta tutulan fazla ürik asit bulunduğu ortamdaki dokulara baskı uygular. Bu baskı sonucunda da dokularda veya eklemlerde kimi zaman şiddetli ağrılar hissedilebilir. Bu ağrılar kilo problemi ile birlikte dayanılmaz eklem sancılarına dönüşebilir.

2. Renk değişimi Ağrıyan bölgelerde, özellikle ayak parmaklarında renk değişimi söz konusudur. Önce anlam verilen ancak beraberinde ağrıları hissedilince bağdaştırılabilen bu değişimler genelde mor ve kırmızı renktedir. Ağrılar kimi zaman kesintisiz olarak 2 gün kadar sürebilir. Bu da kanamalara neden olarak deride renk değişimini sağlar. 3. Yanma Gut hastalığının iltihaplı bir rahatsızlıktır. Vücutta bulunan iltihap savunma mekanizmasını harekete geçirir ve iltihaplı bölgelerde yanmalı ağrılar hissedilir. Tıpkı ateşlenme gibi oluşan bu yanmalar bir süre sonra geçer. Ara ara görülen bu yanmalara karşı mutlaka önlem alınması gerekir. Aksi halde tüm hormonal denge olumsuz etkiler. 4. Hareket kısıtlanması Eklemlerde bulunan iltihaplar, ayaklarda tıpkı ödem varmış hissi yaratır. Ağrılar her ayağa kalkıldığında daha fazla basınç hissedilmesine neden olur ve hareket imkanı kısıtlanır. Hatta ayakkabı bile giyemeyecek duruma gelinebilir. Çünkü artık iltihabın neden olduğu şişmeye maruz kalındığı için ayakkabılar ayağa küçük gelebilir. Adım atmaktan yataktan kalkmaya kadar birçok yaşamsal hareketlerde zorlanılabilir. Ancak bu ağır belirtiler uzun süre tedavi uygulanmayan hastalarda görülür.

5. Ciltte soyulma Renk değişimi ayakta bulunan deri lezyonlarına neden olur. Sıklıkla renk değişimi yaşayan hastalarda kısa süre içerisinde iyileşme belirtisi olarak derinin soyulduğunu gözlenebilir. Derinin soyulması ağrıların ve renk değişiminin yaşanmayacağı anlamına gelmez. Bundan dolayı deri değişimi gelişmesi görüldüğünde ihmal edilmemelidir. Gut Hastalığı Tedavisi Nasıl Yapılır? 1. İltihap giderici ilaçlar Gut hastalığının belirtilerinin ciddi oranda düşmesini ve daha az hissedilmesini sağlayan şey iltihabın giderilmesidir. Gut hastalığının belirtileriyle doktora başvurulduğu takdirde teşhisin ardından iltihap giderici ilaçlar ile tedaviye başlanır. Bu ilaçlar sayesinde doku üzerinde oluşan şişmeler ve şişmelerin neden olduğu ağrılar ortadan kalkar. Bu olumlu gelişmeler ise ağrıların neden olduğu cilt lezyonlarının iyileşmesinden anlaşılabilir. Eğer kanda sindirim sonucunda oldukça fazla ürik asit çıkıyorsa hastalığa önlem olarak farklı ilaçlara başvurulabilir. Muayene sonucunda önerilen ilaçlar kullanılarak kandaki ürik asit miktarı azaltılabilir. Ancak bu ilaçlar uzun süre hatta ömür boyu kullanılması gereken ilaçlar arasındadır. Bu nedenle bir süre sonra vücut bu ilaca bağışıklık kazanabilir. Kontrollerde eğer ilacın bir etkisini görülemiyorsa ilaçlarda ara ara değişikliğe gidilebilir.

2. Cerrahi müdahaleler Gut hastalığında en son çare olarak cerrahi operasyona başvurulur. Çünkü genelde kullanılan diğer tedavi yöntemleri olumlu sonuçlar verir. Ağırlıklı olarak kalıtsal olarak görülen durumlarda ameliyata başvurulabilir. Eğer iltihaplanmalar büyük oranda yaşanıyor ve enfeksiyon riski giderek artıyorsa bunların vücuttan alınması gerekir. Bunlara tıp dilinde tofüs denir. Tofüsler genelde her dokuda bulunabilir. Bu dokulara uygulanan cerrahi müdahaleler sonucunda enfeksiyon riskinin önüne geçilir. Gut Hastalarının Dikkat Etmesi Gerekenler Nelerdir? Bazı besinlerden uzak durun: Gut hastalığı tedavisinde uygulamanız gereken bir perhiz programı olmalıdır. Bunun için önce ürik asit üretimini ve salgısını artıran besinleri iyi tanımanız gerekir. Bu besinlerden olabildiğince uzak durmaya özen göstermelisiniz. Bunlardan bazıları; kırmızı et, sakatat, hamsi, sardalya, et suyu gibi besinlerdir. Bol su tüketin: Böbreklerde kanın süzülme işlemi yapılır. Kandan geriye kalan atık maddelerin arasında pürinin yakılması sonucunda açığa çıkan maddeler arasında ürik asit de yer alır. Bu asidin dengelenmesine ve vücuttan atılmasına kolaylık sağlamak için günlük olarak içtiğiniz su miktarından daha fazla su tüketmeniz gerekir. Aksi halde ürik asit yoğun bir çözelti olarak kanınıza karışabilir.

Kötü alışkanlıkları bırakın: Çok sık alkol tüketiyor ve bu hastalığı yaşıyorsanız bir an önce bu kötü alışkanlığınızdan kurtulmanız gerekir. Aksi halde uygulanan her tedavi sonucunda başa dönebilirsiniz. Alkolün sindirimi sırasında oldukça fazla ürik asit oluşur. Bu ürik asitler bir süre sonra vücuttan atılması en zor forma bürünerek zarar verir. Sıvı ürik asit atımı daha kolaydır ancak kristalleşmiş ürik asitleri atmak zordur. Bunun için de ayrıca bir tedavi biçimi uygulanmalıdır. Ancak ilk önce alkolden uzak durmanız gerekir. Eğer bağımlıysanız bir uzmandan destek alabilirsiniz. Diyet: Eğer çok sık protein ağırlıklı besinler yiyorsanız gut hastalığına maruz kalmanız normaldir. Proteinin yapı taşlarından biri olan pürin, vücutta sindirim reaksiyonuna girdiğinde çok fazla ürik asidin açığa çıkmasına neden olur. Bu da hem kanda ürik asidin artışına hem de böbreklerdeki hasarın artışına neden olur. Bu yüzden yedikleriniz içtikleriniz bu süreçte önemlidir. Bu durumun önüne geçebilmek ve hayati bir hastalık olduğu için de önlem alabilmek adına uzman birinden destek almalısınız. Uzmanınızın uyguladığı protein dengesi bulunan bu diyet sayesinde vücudunuzdaki ürik asit miktarını dengelenir. Ancak bu diyeti ömür boyu uygulamanız ve buna uygun bir yaşam tarzı oluşturmanız gerekebilir.

Gut Hastalığı Öldürücü Müdür? Bu hastalık her hastalık gibi önlem alınmadığında hayati tehlikeler taşır. Ancak bu durum ölümle sonuçlanmasından daha çok genelde hayatınızı olumsuz etkileyen durumlar doğurur. Bir süre sonra hareket ve günlük yaşantınıza devam edememe gibi sonuçlar bunlardan bazılarıdır. Bu hastalık çeşidi için alternatif ve tıbbi tedavi yöntemleri yeterince fazla olduğu için ölümcül bir hastalık ya da tedavisi mümkün olmayan bir hastalık kadar tehlikeli değildir. Gut Hastalığı Tedavi Edilmezse Ne Olur? Bu hastalık tedavi edilmezse elbette sonucunda istenmeyen durumlarla karşılaşılır. Önlem alınmadığında ve tedavi edilmediğinde basit ve tehlikesi olmayan bir hastalık olarak görülen grip bile ölümle sonuçlanabilir. Belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterir. Yapılan araştırmalar sonucunda bu hastalığa karşı bir tedavi uygulanmazsa eklemlerde ciddi hasarların oluştuğu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda ürik asidin fazla miktarda olması sonucunda taş oluşumu yaşayabilirsiniz. Bununla beraber eklemlerde görülen şiddetli ağrılar giderek artar ve şişmeler daha fazla alana yayılır. Bu da hareketlerinize engel olur. Bu süreçte fiziki açıdan etkilendiğiniz kadar hastalığın belirtilerinden dolayı psikolojik açıdan da olumsuz etkilenebilirsiniz. Çünkü ciltte görülen lezyonlar görünüşünüzle ilgili problemler yaratabilir.