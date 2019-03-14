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"Güven" filminin galası Zonguldak'ta yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 20:30 | Son Güncelleme

Başrol oyuncusu Bülent Çolak: - "Bir gün gelecek, herkes yeniden sinemayı sinema perdesinde izleyecek. Ben ona inanıyorum"

Zonguldak'ta çekimleri yapılan, bir ailenin dramını konu edinen "Güven" filminin galası gerçekleştirildi.

Başrollerini Bülent Çolak, Gözde Çığacı, Ahmet Kaynak ve Serkan Keskin'in oynadığı "Güven" filminin galası, oyuncuların da katılımıyla Zonguldak'taki bir alış veriş merkezinde yapıldı.

Filmin yapımcısı Serkan Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, filmin çekimlerine 2017'de başladıklarını, iki yıl sonra Zonguldak'ta yaptıkları galanın ardından filmin yarın vizyona gireceğini söyledi.

Filmin galasını Zonguldak'ta yapmalarına ilişkin Acar, "Çünkü bu şehri seviyoruz. Şehirdeki insanların emeğiyle bu film yapıldı. Bize bu konuda emek harcayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Film Zonguldak'ta bir hafta süresince vizyonda kalacak. Tüm Zonguldak halkını bu filmi izlemeye davet ediyorum." diye konuştu.

Sanatçı Bülent Çolak da filmi çekerken Zonguldak'ta güzel anılarının olduğunu anlattı.

"Zonguldak, filmin atmosferine çok uygun bir yer." diyen Çolak, şunları kaydetti:

"Film bir ailenin dramını anlatıyor. Sürpriz bir hikayesi var. 15 Mart itibariyle vizyona giren filmi izlemeye herkesi davet ediyoruz. Filmi hep birlikte sahiplenirsek harika olur. Fotoğraf sanatı icat oldu diye resim sanatı kan kaybetmedi. Hepsinin yeri farklı. Tiyatro tiyatroda, sinema da sinemada izlenir. Tabii ki televizyonlarımıza bir şeyler oluyor. Film izliyoruz eyvallah ama sinemayı desteklemekte yarar var. Bir gün gelecek, herkes yeniden sinemayı sinema perdesinde izleyecek. Ben ona inanıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
"Güven" filmi Bülent Çolak Zonguldak

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