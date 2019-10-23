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Güvenli doğalgazı deneyerek öğrenecekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 14:57 | Son Güncelleme

Bursagaz’ın güvenli doğalgaz kullanımına ilişkin bilinçlendirme kampanyası başladı.

Güvenli doğalgazı deneyerek öğrenecekler

Bursagaz’ın güvenli doğalgaz kullanımına ilişkin bilinçlendirme kampanyası başladı. Kampanyanın tanıtım toplantısında, güvenli doğalgaz kullanımı ile ilgili kritik noktalara dikkat çekilirken, yeni geliştirilen ‘Deneyerek Öğreniyoruz’ projesinin ayrıntıları da paylaşıldı.
Bursagaz, ‘Güvenli Doğalgaz Kullanım Kampanyası’nda yeni dönemi başlattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursagaz tarafından yürütülen ‘Güvenli Doğalgaz Kullanım Kampanyası’nın yeni döneminde üç hususa dikkat çekilerek, havalandırma menfezlerinin kesinlikle kapatılmaması, cihaz ve baca bakımlarının düzenli olarak yaptırılması ve Bursagaz’ın onayı olmaksızın tesisata müdahale edilmemesi konusunda uyarı yapıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı ‘Güvenli Doğalgaz Kullanım Kampanyası’nın tanıtım toplantısında konuşan Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, Türkiye’nin doğalgaz dağıtım alanındaki en büyük üçüncü şirket olduklarını hatırlatarak, abone sayılarının 1 milyonu aştığını söyledi. Çermikli, “Haziran 2019 itibarıyla Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin çatısı altında faaliyetlerine başlayan Bursagaz’da yeni bir dönem başladı. Bu dev grubun doğalgazın üretim, iletim ve dağıtım alanındaki büyük tecrübesi, bundan sonra attığımız her adımda kendini gösterecek, farkımızı ortaya koyacak” diye konuştu.
Bursagaz olarak sürdürülebilir ve güvenli gaz arzı sağlama hedefi ile çalışırken tüketicileri doğalgaz kullanımı konusunda bilgilendirmeyi de çok önemsediklerini kaydeden Çermikli şöyle devam etti:
“Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sürdürdüğümüzkampanyanın yeni dönemi için yine bir aradayız. ‘Ailenizin Güvenliği Sizin Elinizde’ sloganıyla düzenlediğimiz bu kampanyamızı, şehrimizin değerli kurum ve kuruluşlarının desteğiyle sürdürüyoruz. Bu yıl kampanya çerçevesinde Türkiye’de doğalgaz sektöründe ilk olacak yeni bir projeyi devreye almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aralık ayında hayata geçirmeyi planladığımız ‘Deneyerek Öğreniyoruz’ projesi ile evlerde doğalgazın kullanıldığı alanları içeren bir maket hazırlıyoruz. Böylece çocuklar, doğalgazın güvenli şekilde kullanımını deneyerek öğrenme fırsatı bulacak. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde kurulumu devam eden bu maket için, 150 bini 4-18 yaş arası çocuklar ve gençler olmak üzere yılda ortalama 300 bin ziyaretçi bekliyoruz. Daha önce okullarda yaptığımız eğitimlerle her yıl 5 bine yakın öğrenciye ulaşan kampanyamızın,bu proje ile erişeceği öğrenci sayısı da ortalama 30 katına çıkacak. Bu sayede çocuklarımız evlerinde birer güvenli doğalgaz elçisi olacak.”

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