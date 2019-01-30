HABER

Güvenlik personellerinin grevi hava trafiğini alt üst etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 06:20 | Son Güncelleme

Almanya’da 8 havaalanında güvenlik personelinin greve gitmesi nedeniyle hava trafiği alt üst oldu.

Almanya’da 8 havaalanında güvenlik personelinin greve gitmesi nedeniyle hava trafiği alt üst oldu. İptal olan uçuşlar yaklaşık 220 bin yolcuyu etkiledi.
Almanya genelinde 8 havaalanında güvenlik personellerinin grevi hava trafiğini durma noktasına getirdi. Grevler yüzünden Frankfurt Havaalanı’nda 610 uçuş iptal edildi. Ülke genelinde iptal olan uçuşlar 220 bin yolcuyu etkiledi. Güvenlik görevlilerinin grevinin andından uçuşunu iptal eden on binlerce yolcunun tekrar uçmak istemesi durumunda havaalanlarında büyük kaos yaşanabileceği tahmin edililiyor.
Almanya’nın en büyük sendikası olan Birleşik Hizmet İşleri Sendikası’nın (Ver.di), güvenlik çalışanlarının saat ücretlerinde iyileştirilmeye gidilmesi için başlattığı uyarı grevleri Frankfurt, Leipzig/Halle, Dresden, Erfurt, Hannover-Langenhagen, Münih, Hamburg ve Bremen havalimanlarında da gerçekleştirildi.
Havaalanlarında çalışan güvenlik personellerinin işveren statüsünde bulunan Alman Havalimanları Birliği (ADV) grevler yüzünden Ver.di’yi anlaşmazlıkla suçlarken, Ver.di sendikası ise 23 bin güvenlik görevlisinin ülke genelinde 20 euro saat ücreti almasını istiyor.
Grevler yüzünden en çok etkilenen ve Almanya’nın dünyaya açılan havaalanı olarak kabul edilen, günde bin 200’ün üzerinde uçuşun gerçekleştirildiği Frankfurt Havaalanı’nda 135 bin yolcunun etkilendiğini açıklayan Frankfurt Havaalanı Basın Sözcüsü Chistian Engel, güvenlik personellerinin işi bırakması yüzünden Frankfurt kalkışlı bin uçuşun mümkün olmadığını ancak Frankfurt Havaalanı’nı transit olarak kullanan, başka bir ülkeye gidecek olan ve güvenlik kontrolüne ihtiyaç olmayan uçuşların gerçekleştirildiğini söyledi. Engel, Frankfurt Havaalanı olarak güvenlik çalışanlarının saat ücreti konusunda herhangi bir sendika ile anlaşmaya hazır olduklarını fakat sendikanın ülke genelinde aynı saat ücretini talep etmesinden dolayı etkilendiklerini açıkladı. Frankfurt Havaalanı’nda çalışanlar ellerinde 20 euro’luk sembolik banknotlarla taleplerini dile getirdi.
Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (Ver.di), söz konusu uyarı grevleriyle 23 Ocak’ta yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde elini kuvvetlendirmek istiyor. Sendika, havalimanlarında çalışan güvenlik personeli için 20 euro’luk saat ücreti talep ediyor.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip...
Dakikalarca acı içinde kurtarılmayı bekledi! Feci kazaDakikalarca acı içinde kurtarılmayı bekledi! Feci kaza
Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştıYeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da feci kaza! Dakikalarca sıkıştığı araçtan kurtarılmayı bekledi!

Dakikalarca acı içinde kurtarılmayı bekledi! Feci kaza

Yeni dönem resmen başlıyor! Sinema kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

Bursa'da hareketli saatler! Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Bodrum'da tur teknesiyle gezen Japon turistleri göçmen sandılar

Ekipler harekete geçti, tekne ablukaya alındı! Sonrası şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.