Güvenlik soruşturması usullerine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, ilk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin maddeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Teklifin tümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Mersin Milletvekili Behiç Çelik, kanun yapma tekniği açısından sürekli olarak eleştirdikleri torba kanunla bir kez daha karşı karşıya olduklarını söyledi.

"İnanın, biz eleştirmekten bıktık ama maalesef kanun teklifini yapanlar bıkmadı." diyen Çelik, "Hukuk devletinin biçimsel bir istisnai uygulaması olan bu yöntem artık iktidar tarafından genelleştirilmiştir. Bu uygulamalar ileride hukuk fakültelerinde öyle zannediyorum ki ders olarak okutulacak." diye konuştu.

Kanun teklifinin Genel Kurula kadar gelme aşamasında ana ve tali komisyon olarak en az 5 komisyonda görüşülmesi gerekirken bunun da yapılmadığını savunan Çelik, şöyle konuştu:

"Ülkenin yönetimi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılan bu ucube sistem içinde sürdürülürken, 17 aydır hem yasamada hem yürütmede hem de yargıda tanıklık ettiğimiz hadiseler ortadadır. Ülke, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen otokratik sistemle yeniden yönetilemez hale sokulmuştur. Bunun reçetesi iyileştirilmiş parlamenter sistemdir. Cumhurbaşkanının güç ve kudreti korunarak TBMM içinden yürütme erkinin çıkacağı bir sistem kurulabilir. Hukukun üstünlüğe inanalım, bağımsız ve tarafsız yargıyı tesis etmeye yeter ki karar verelim, inanalım. Ekonomi yönetiminde subjektifliği ortadan kaldıralım, ekonomi güvenliğini ve teşebbüs özgürlüğünü getirelim. Böylece, kuvvetler ayrılığının yeniden tesis edildiği ülkemizde herkesin yarınından emin olacağı, iyi yönetilen Türkiye modelini gerçekleştirmiş oluruz. Hedefimiz bu olmalıdır."