HABER

Güvenlik soruşturması usullerine ilişkin teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2019 22:07 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: - "15 Temmuz birçok şeyi aşikar etti ki sureti haktan gözüküp, devletin en kılcal damarlarına kadar sızıp devleti yok etmekle iştigal eden geniş bir kesim olmuş. Dolayısıyla devlet kendini koruma, dahası milleti koruma adına kanuni düzenlemeler yapacak" - MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı: - "Devlet, kendi hukukunu korumak zorunda. Kendisine düşmanlık eden, kendisine sadakat göstermeyen birini elbette işe almama hakkı var"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "15 Temmuz birçok şeyi aşikar etti ki sureti haktan gözüküp, devletin en kılcal damarlarına kadar sızıp devleti yok etmekle iştigal eden geniş bir kesim olmuş. Dolayısıyla devlet kendini koruma dahası milleti koruma adına kanuni düzenlemeler yapacak." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin maddeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, bazı güvenlik soruşturmalarında yaşananları anlatarak, teklifin konuya ilişkin maddelerinin Anayasaya aykırı olduğunu savundu. Çerçevesi bu kadar geniş ve her tarafa çekilecek bir kanundan iktidarın ne murat ettiğini anladıklarını ifade eden Başaran, "İktidar kendi kamusunu, yapısını oluşturmaya ve bunun dışındaki herkesi kamunun dışında tutmayı amaçlıyor." diye konuştu.

Başaran, teklifin toplum yararına olmadığını savunarak tamamen geri çekilmesini istedi.

- "Bir FETÖ musibeti yaşadık"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, teklifte yer alan maddelere genel olarak ana fikir itibarıyla katıldıklarını, maddelerle ilgili bazı iyileştirici ve açıklığa kavuşturucu önerilerinin de mutlaka olacağını söyledi.

Anayasa Mahkemesinin güvenlik soruşturmalarına ilişkin kararını okuyan Kalaycı, teklifin konuya ilişkin maddelerinin Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda olduğunu belirtti.

Demokratik ülkelerin hepsinde benzer düzenlemelerin olduğunu ifade eden Kalaycı, Meclis'in bazı ülkelerdeki güvenlik soruşturması örneklerine ilişkin yaptığı çalışmadan örnekler verdi.

Türkiye'nin bir FETÖ musibeti yaşadığını anımsatan Kalaycı, "Devlete sadakat açısından devletin de bir hukuku var. Devlet, kendi hukukunu korumak zorunda. Kendisine düşmanlık eden, kendisine sadakat göstermeyen birini elbette işe almama hakkı var. Onu tartışmak bile doğru değil." dedi.

- "Devlet, kendini, milleti koruma adına kanuni düzenlemeler yapacak"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, kendilerinin de toplumun bir parçası olduklarını anımsatarak, "Birçoğumuzun akrabalık bağları var. Yani şu güvenlik soruşturmalarından muzdarip olanların size geldikleri gibi bize gelmeleri de vaki. Bunu kabul edeceksiniz." diye konuştu.

Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz birçok şeyi aşikar etti ki sureti haktan gözüküp, devletin en kılcal damarlarına kadar sızıp devleti yok etmekle iştigal eden geniş bir kesim olmuş. Dolayısıyla devlet kendini koruma, dahası milleti koruma adına kanuni düzenlemeler yapacak. Birini istihdam ederken layusel davranıp, 'gel kardeşim sen hukuk fakültesini bitirdin, suallere de cevap verdin, hakim ol çık' diyemeyiz, dememeliyiz. Zaten denilmez."

Teklifin yerinde olduğunu söyleyen Aydemir, "Güvenlik soruşturması, devlete sadakat kavramıyla millet duygusuna mensubiyetle eş değerdir. Dolayısıyla olmazsa olmazdır. Bunun, bu çerçevede değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, teklifin güvenlik soruşturmalarına ilişkin maddelerinin temel insan haklarıyla ilgili düzenlemeler olduğunu ifade etti.

Teklifin ikinci maddesinde yer alan güvenlik soruşturması kavramının son derece geniş bir kavram olduğunu belirten Yılmaz, bunun nasıl yapılacağının belli olmadığını ve somutlaştırılması gerektiğini söyledi. Yılmaz, devletin kendisini korumak için tedbir almasının meşru ve gerekli olduğunu vurgulayarak, teklifte yer alan muğlak ifadelerin çıkarılmasını ve Anayasa Komisyonunda görüşülmesini istedi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ise güvenlik soruşturmalarına ilişkin düzenlemelerdeki muğlaklığın giderilmesi ve çok net olunması gerektiğini dile getirdi. Kuşoğlu MİT, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mülki idari amirlerin yapacakları soruşturmaların aynı nitelikte ve bir standardının olması gerektiğini belirtti.

Teklifte, borçların artmasıyla, istihdam ve yapısal reformlarla ilgili hiçbir konunun olmadığına dikkati çeken Kuşoğlu, "Bunu böyle bir dönemde neden görüşüyoruz bunları anlamak mümkün değil. Daha gerçekçi davranmamız lazım." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, siyasi iktidar kimi beğenmiyorsa onun kamu görevine alınmaması konusunda kendince bir işlem yapacağını ve bunun Anayasaya aykırılığının tartışılacak bir şey olmadığını savundu. Emir, Anayasanın ve İçtüzüğün sürekli olarak çiğnendiği ve ihlal edildiği bir süreci yaşadıklarını öne sürerek, teklifin Anayasa Komisyonunda görüşülmesi gerektiğini, buna ilişkin Anayasa Komisyonuna başvuruda bulunduklarını ifade etti.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşmelerine geçildi.

PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
Türkiye'den sert tepki! 'Kabul edilemez'Türkiye'den sert tepki! 'Kabul edilemez'
Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştüFuat Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü
Anahtar Kelimeler:
güvenlik soruşturması İbrahim Aydemir kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Hamdi Alkan'ın kızı pavyon çalışanı oldu

Hamdi Alkan'ın kızı pavyon çalışanı oldu

Bu acının tarifi yok! İki kardeşin bir gün arayla feci ölümü

Bu acının tarifi yok! İki kardeşin bir gün arayla feci ölümü

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya tepki!

Türkiye'den sert tepki! 'Kabul edilemez'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ala'nın kütüklerini sorgulayan SGK çalınlarına hapis

Erdoğan'ın kütüğünü sorgulayan SGK çalışanlarına hapis

CHP Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz görevden alındı, belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Kılıçdaroğlu: Ethem Sancak bana ‘gazetelerim emrinizdedir’ dedi

Kılıçdaroğlu: Ethem Sancak bana ‘gazetelerim emrinizdedir’ dedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.