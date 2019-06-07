Güvensiz gıda her yıl 420 bin kişinin ölüm nedeni

İSTANBUL (AA) - Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Açık, gıda yoluyla 200'den fazla hastalığın yayılma ihtimalinin bulunduğunu, her yıl 10 kişiden 1'inin gıda kaynaklı bir rahatsızlık geçirdiğini ve 420 bin kişinin bu nedenle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Prof. Dr. Açık, Dünya Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, gıda yoluyla 200'den fazla hastalığın yayılma ihtimali bulunduğuna dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bu yıl itibarıyla her yıl 7 Haziran tarihini, gıdaların güvenli olmasını sağlama çabalarını güçlendirmek amacıyla Dünya Gıda Güvenliği Günü olarak ilan ettiğini aktaran Açık, bu yılın temasının "Gıda Güvenliği, Herkesin Sorumluluğu" olduğunu vurguladı.

Açık, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden de pek çoğuna ulaşmanın anahtarı konumunda bulunan gıda güvenliğini sağlama meselesinin hükümetlerin, üreticilerin ve tüketicilerin arasında ortak bir sorumluluk olarak ele alınması gerektiğini kaydetti.

Gıda yoluyla 200'den fazla hastalığın yayılma ihtimali bulunduğunu anlatan Açık, "Her yıl 10 kişiden 1'i gıda kaynaklı bir rahatsızlık geçiriyor ve 420 bin kişi bu nedenle hayatını kaybediyor. 5 yaşın altındaki çocuklar her yıl 125 bin ölümle gıda kaynaklı hastalık yükünün yüzde 40'ını taşıyor." ifadelerini kullandı.