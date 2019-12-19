KADIN

Güzel görünüm için yaptırıyoruz ama doktor kontrolünde değilse diş beyazlatma jeli kullanmayın

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Estetik Diş Hekimi Efe Kaya, 'Dişlerimiz sanılan aksine canlı ve ağız içinde yaşayan bir organdır. Gözünüzün rengini değiştirmek mümkün olsaydı pazarlama sitelerinden aldığınız veya evde yaptığınız bir karışım ile rengini değiştirir miydiniz? Görmek ne kadar önemli ise, beslenmek ve sağlıklı dişler ile gülmek de o kadar önemlidir'dedi. Ve diş beyazlatma jellerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Güzel görünüm için yaptırıyoruz ama doktor kontrolünde değilse diş beyazlatma jeli kullanmayın

Estetik Diş Hekimi Efe Kaya, 'hastalar dişlerinin önemini diş kaybı yaşadıklarında anlarlar. Beyazlatma jeli dişin sadece en dış tabakasına yani mineye uygulanır. FDI tarafından onaylanmış, içindeki beyazlatıcı ajanlar dişlere zarar vermeyecek oranda olan beyazlatma jelleri dişlere zarar vermez. Hiçbir denetim olmadan satılan beyazlatma tozları ve jellerini kullandığınızda diş organına zarar verebilirsiniz” dedi.

Dr. Kaya, doktor kontrolünde olmayan beyazlatmanın tehlikeli yönlerini ise şöyle sıraladı:

Dişinizi nekroz edebilir: Dişlerin koruma tabakasını aşan beyazlatıcı ajan, dişin öz tabakasına ilerleyip dişi nekroz edebilir. Nekroz (canlılığını yitiren) olan diş renk değiştirir ve ağız içerisinde enfeksiyon başlatır.
Yumuşak dokulara zarar verebilir: Hekimler beyazlatma yaparken ağız içi yumuşak dokuları koruma altına alırlar. Diş eti, yanak, dudak gibi alanlar beyazlatma yapılırken korunur. Korunmadığı takdirde bu bölgelerde yanıklar meydana gelir.

2

Dişlerde erozyona sebep olabilir: Erozyon diş dokularının geri dönüşümsüz kaybıdır. İçerisinde ne olduğu bilinmeyen aşındırıcı maddeler dişlerin mine seviyesinde geri dönüşümsüz olarak kaybına yol açar.

Alerjik reaksiyonlara yol açabilir: Alerji her zaman masum bir tablo değildir. Bazı durumlarda ölüme bile yol açabilir. Ağız bölgesi damarlanma açısından çok zengin bir bölgedir. Ağzı içerisine uygulanan bir alerjen çok hızlı bir şekilde vücuda yayılabilir. Bazı durumlarda hasar kendini çok sonra gösterebilir. Bu durumda zararsız olduğu kanısına varılabilir.

Oysa beyazlatma çok ciddi klinik prosedür gerektiren bir işlemdir. Dişlerinize kalıcı hasarlar vermek istemiyorsanız doktor önerisi dışında beyazlatma yaptırmamalısınız. Daha beyaz bir gülüşe sahip olmak isterken dişsiz kalabilirsiniz.”

(İHA)

Kebapçıda korkunç anlar! Çocuğunun gözü önünde...Kebapçıda korkunç anlar! Çocuğunun gözü önünde...
Soğuk algınlığında bunlara dikkat Soğuk algınlığında bunlara dikkat
Sağlıklı beyin için kadınlara adaçayı tavsiyesiSağlıklı beyin için kadınlara adaçayı tavsiyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
diş beyazlatma diş jeli

En Çok Okunan Haberler

Önemli uyarı! Günde 5 porsiyon yerseniz...

Önemli uyarı! Günde 5 porsiyon yerseniz...

Paça çorbası tarifi ve paça çorbasının faydaları

Paça çorbası tarifi ve paça çorbasının faydaları

Kimin sinirleri bozulmadı ki? Bu sırrı siz de öğrenin

Kimin sinirleri bozulmadı ki? Bu sırrı siz de öğrenin

Regl dönemi için üretildi! Üç tampon sıvı emiyor

Regl dönemi için üretildi! Üç tampon sıvı emiyor

Gerçek olan bu! Kendinizi başkasıyla kıyaslamayın

Gerçek olan bu! Kendinizi başkasıyla kıyaslamayın

En çok göğüs ve popo bölgesi etkileniyor

En çok göğüs ve popo bölgesi etkileniyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Adaçayı faydaları nelerdir?

Adaçayı faydaları nelerdir?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sümüğünüzün rengi sağlığınız hakkında ciddi şeyler söylüyor!

Sümüğünüzün rengi sağlığınız hakkında ciddi şeyler söylüyor!

Dışkı rengine ve şekline göre sağlığı kontrol etmenin yolları

Dışkı rengine ve şekline göre sağlığı kontrol etmenin yolları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Soğuk algınlığında bunlara dikkat

Soğuk algınlığında bunlara dikkat

Sağlıklı beyin için erkeklere mate, kadınlara adaçayı tavsiyesi

Sağlıklı beyin için kadınlara adaçayı tavsiyesi

Kuru havada virüs riski

Kuru havada virüs riski

Stres beyni küçültüyor ama önüne geçebilirsiniz

Beyni küçültüyor! Önüne böyle geçin

Bacak bacak üstüne atmak sinir sıkışması yapıyor

Bacak bacak üstüne atmak sinir sıkışması yapıyor

Antidepresanlar cinsel yan etkilere yol açıyor düşük libido ve vajinal kuruluğa neden oluyor

Kullanan kişilerde cinsel bozukluk riski!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.