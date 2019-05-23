Güzel gülüş fark edilir olmayı sağlıyor

Diş beyazlatma, lamine, zirkonyum kaplamalar, dişeti estetiğinin bir bütün olarak ‘estetik diş hekimliği’ ya da ’gülüş tasarımı’ çatısı altında birleştiğini bildiren Diş Hekimi Ebru Şenkal, estetik diş hekimliğinde estetikten kastın çürüklerden, renklenmelerden, koyu renk dolgulardan, arası ayrık ön dişlerden, eksik dişlerden, koyu renk ve kanamalı diş etlerinden kurtulmak olduğunu söyledi.

Medicana International Ankara Hastanesi Diş Hekimi Ebru Şenkal, gülüş tasarımını diş, dudak ve dişetlerinin birbirleriyle uyumlu bir şekilde görünmesini sağlayarak, estetik bir gülümseme elde edilmesi işlemi olarak tanımladı. Yeni bir gülüş oluşturmada önemli kriterlerin diş ve dişeti oranı, diş şekli, boyu, diş rengi, ten rengi, yüz şekli olduğunun altını çizen Şenkal, “İdeal yüz, estetik yüz diyebilmemiz için dişlerimiz gülüş estetiğinde çok önemli yer kaplar. Güldüğümüz zaman yüzümüzün alt tarafında yani yüzümüzün yarı alt tarafında bulunmasına rağmen ifade tüm yüze yansıyacak şekilde önemlidir. Dolayısıyla dişlerin dizilimi, rengi yüze uygun olmak zorundadır. Gülüş estetiği ile kişiye çok büyük bir özgüven gelir, özgüven eksikliğinden kurtulur. İnsanlar arası sosyal ilişkilerinde çok daha rahat olabilirler. Dişler bizi gençleştirir mi evet gençleştirir. Çünkü yüz ifadesini değiştirir. Dişler aslında sadece güldüğümüz zaman gözüken dişler değil, gülmediğimizde de dudağımızı ve yanağımızı destekler. Böylelikle eğer onlarda da sorun varsa yanak tarafını destelemek adına dişleri biraz daha dışarıya taşımak, dudağı desteklemek daha genç bir görüntüye kavuşturmak adına biraz daha öne taşıyabiliriz. Belki hiç dişi gözükmeyen yaşlı bir görüntüye sahip olan kişide çok az bir iki mikron uzatılarak çok ciddi farklar oluşturabilir. Gülüş estetiği içerisinde diş etleri de var. Sağlıksız bir diş eti veya çok görünen diş etleri de gülüş tasarımı içerisinde halledilebilecek sorunların en önemlileridir” açıklamasında bulundu.

Estetik diş hekimliğinin aslında dişlerin yeniden inşa edilmesi olduğunu anlatan Dt. Şenkal, "Bazen estetiği sadece beyaz dolgular ile bile kazanabilirsiniz. Çoğu zaman zirkonyum kaplamalar ya da minimal törpüleme işlemiyle yapılan lamineler (yaprak porselen) beklentileri memnun edici şekilde karşılar" dedi.

