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Güzel ve çekik gözlere sahip olmak için yaptıkları dehşete düşürüyor! "Bu yasa dışı olmalı"

16.03.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar daha güzel ve çekici gözlere sahip olmak için çeşitli makyaj teknikleri ve kirpik uygulamaları kullanıyorlar. Kirpiğin doğru şekillenişi göz şeklinin tamamen farklı görünmesini sağlayabiliyor. Çarpıcı bakışlara sahip olmak isteyen kadınlar TikTok'ta ortaya çıkan ve oldukça tehlikeli sonuçları olabilen bir akımı deniyor.

Güzel ve çekik gözlere sahip olmak için yaptıkları dehşete düşürüyor! "Bu yasa dışı olmalı"

Kadınlar çok eski zamanlardan itibaren bakışların önemini vurgulamak adına gözlerine ve kirpiklerine yaptıkları bakımlara özen gösteriyorlar. Bazı kişiler daha büyük gözlere sahip olmak isterken bazıları ise çekik gözleri tercih ediyor. TikToker Carrie Madders, alt kirpiklerini kesmenin gözlerini daha "açık" gösterdiğini söyleyerek alt kirpiklerini kestiğini gösteren bir video yayınladı.

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Madders, yayınladığı videoya "Alt kirpiklerinden nefret eden tek kişi ben olamam," yazdı. Dört günde 9 milyon kez izlenen bu videoda kirpiklerin gözünü "kapattığını" ve "istenmeyen bir gölge" verdiğini açıkladı.

KİRPİKLERİNİ KESME NEDENİNİ PAYLAŞTI

Sonraki bir klipte, orijinal görüntüyle düet yaptı ve "Onları kestim çünkü 1. üst kirpiklerime yapışıyorlar ve 2. Açık gözün daha iyi görünmesini seviyorum.

LİSEDEN BERİ KESTİĞİNİ SÖYLEDİ

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Gelen yorumlarda bu tekniğin oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabileceği yazıldı. Madders, bu yorumlara karşılık olarak liseden beri alt kirpiklerini kırptığını ve hiçbir zaman enfeksiyon kapmadığını iddia etti.

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"Kendimi gerçekten iyi hissediyorum ve kendimi en iyi şekilde böyle hissediyorum" dedi ve başkalarına da bu alışkanlıktan kaçınmalarını tavsiye etti. TikTok yorumcuları, Madders'a kirpiklerin gözü istenmeyen kalıntılardan koruduğu konusunda bilgilendirirken, videoları göz devirmelerine yol açtı. Diğerleri, alt kirpiklerinden nefret etmesine şaşırdığını ifade etti.

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Bir kişi "Kirpiklerin gözbebeklerini korumak için oradalar kızım," diyerek genç kadını uyardı. Şok olmuş başka bir kullanıcı "Bu yasa dışı olmalı" dedi. Bir başkası, "Alt kirpiklerinden nefret eden tek kişi sensin," yorumunu yaptı.

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Gözlerin daha açık görünmesi için kirpiklerin kesilmesine gerek olmadığını paylaşan bir kişi "Sadece beyaz rimel ile boyayın," diye tavsiyesinde bulundu.

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