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Güzelleşmek için 10 bin TL!

Duygu Balkaş Duygu Balkaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Güzelleşmek için 10 bin TL! Daha iyi görünmek daha güzel olmak için yapılacak işlemler ve ücretlerini özetledik...

Güzelleşmek için 10 bin TL!

Güzelleşmek için 10 bin TL! Daha iyi görünmek için milyarlarca lira gerekmiyor. Estetik uygulamaları, eskiye oranla çok daha ulaşılabilir hale geldi. Güzelleşmek için yaptırabileceğiniz estetik işlemleri tek tek inceleyelim...

GÜZELLEŞMEK İÇİN 10 BİN TL!

Güzelleşmek için on bin TL yeter mi? Bu sorunun yanıtı elbette çok ama çok göreceli. Ama bazı estetik uygulamalarla kendinizi çok daha iyi hissetmeniz mümkün mü? Tek tek bakalım...

1. DİŞ BAKIMI

diş bakımı

Diş taşı temizliği ve genel ağız diş bakımı ile daha temiz, daha beyaz görünen dişlere ve kokmayan bir ağıza sahip olabilirsiniz. Burada sigortanızın kapsamı, Devlet hastanelerindeki hizmetlerden faydalanma olanağınız gibi pek çok etkene göre değişen bir ödenek skalası söz konusu. O nedenle diş taşı temizliği fiyatı şu kadar demek zor. Ama ortalama 300 ile 700 Tl arasında bir bütçe ayırmanız gerekebilir.

2. CİLT BAKIMI

cilt bakımı

Siyah noktalar, sivilceler, yağlı görünüm gibi detaylar cildinizi yani yüzünüzün yüzeyini kötü gösterir. Medikal cilt bakımı ile bu konuda çok net sonuçlar alabilirsiniz. Medikal cilt bakımı için 300 - 1000 TL arasında değişen bir bütçeye ihtiyacınız olabilir.

3. BOTOX İLE GENÇ KAL!

botoks

Çoğu insan botox uygulamasını gençleşmek için yaptırmak gerektiğini yani botox yaptırmak için yaşlanmayı beklemek gerektiğini sanıyor. Oysa henüz kırışmamış olan cildi hep böyle korumak için botox yapılır. Mimikleri bloke eden botox, ağız kenarı kırışıklıkları, kaş kırışıklıkları ve alın kırışıklıkları gibi istenmeyen durumları önler ya da daha az olmalarına yardım eder. Botox fiyatı da elbette bir klinikten diğerine ve uygulamada kullanılan malzemeye göre değişiyor. Uygulama alanı da fiyatı etkiliyor tabi. Ama çok genel bir yaklaşımla 2 bin ile 3 bin Tl arasında bir rakama ihtiyacınız olabilir.

4. DOLGU YAPTIRMAK HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİR!

dolgu yaptırmak

Dudak dolgusu, burun ucu dolgusu, çene dolgusu, yanak dolgusu, şakak dolgusu gibi uygulamalarla kırışıklıkların etkisi azaltılabilir / daha dolgun hatlar ve genç bir görünüm elde edilebilir / istenen orantılara ulaşılabilir. Neye ihtiyacınız var nerede dolgu yaptırmanız iyi olur bilemeyiz ama tek dolgu uygulaması için 3 bin - 5 bin Tl arasında bir bütçeye ihtiyacınız olabilir.

5. İPLE ASKILAMA YÖNTEMLERİ ETKİLİ OLABİLİR!

iple-yuz-askilama-uyg

Düşük burun ucu, düşük kaşlar, düşük göz kapakları gibi sevmediğiniz görüntüleri (bu uygulamanın işe yarayıp yaramayacağına cerrah karar vermeli) iple askılama yönteminden yararlanarak ameliyatsız olarak gidermeniz mümkün. Bu uygulamanın ücretini muayene olmadan öğrenmek mümkün değil. Ama en az beşbin Tl gibi rakamla karşılaşmanız olası.

Saç

6. İMAJI TAZELEYİN!

Bu uygulamaları yaptırdığınızda elbette yakınlarınızın fark edeceği oranda değişmiş olacaksınız. Ama bu değişim uygulamanın yapılma şekline göre değişmekle birlikte çok bariz olmayabilir. Bu durumda hazır bunları yaptırmışken saç modeli ve rengini değiştirerek hem daha motive hissedebilirsiniz hem de değişimin nedeninin saçlarınız olduğuna ikna edebilirsiniz :)


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