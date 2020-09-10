Güzelleşmek için 10 bin TL! Daha iyi görünmek için milyarlarca lira gerekmiyor. Estetik uygulamaları, eskiye oranla çok daha ulaşılabilir hale geldi. Güzelleşmek için yaptırabileceğiniz estetik işlemleri tek tek inceleyelim...

GÜZELLEŞMEK İÇİN 10 BİN TL!

Güzelleşmek için on bin TL yeter mi? Bu sorunun yanıtı elbette çok ama çok göreceli. Ama bazı estetik uygulamalarla kendinizi çok daha iyi hissetmeniz mümkün mü? Tek tek bakalım...

1. DİŞ BAKIMI

Diş taşı temizliği ve genel ağız diş bakımı ile daha temiz, daha beyaz görünen dişlere ve kokmayan bir ağıza sahip olabilirsiniz. Burada sigortanızın kapsamı, Devlet hastanelerindeki hizmetlerden faydalanma olanağınız gibi pek çok etkene göre değişen bir ödenek skalası söz konusu. O nedenle diş taşı temizliği fiyatı şu kadar demek zor. Ama ortalama 300 ile 700 Tl arasında bir bütçe ayırmanız gerekebilir.

2. CİLT BAKIMI

Siyah noktalar, sivilceler, yağlı görünüm gibi detaylar cildinizi yani yüzünüzün yüzeyini kötü gösterir. Medikal cilt bakımı ile bu konuda çok net sonuçlar alabilirsiniz. Medikal cilt bakımı için 300 - 1000 TL arasında değişen bir bütçeye ihtiyacınız olabilir.